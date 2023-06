Alors que l’incendie de Bhopal faisait rage, des questions sur la raison pour laquelle un camion Rs 5,5 crore n’a pas été utilisé

Alors qu’un incendie a englouti hier le Satpura Bhawan de sept étages à Bhopal, détruisant des bureaux et des documents gouvernementaux, une échelle hydraulique avancée de Rs 5,5 crore utilisée pour la lutte contre les incendies est restée garée à seulement 40 mètres.

Acheté en grande pompe il y a environ neuf mois pour aider à lutter contre les incendies dans des immeubles de 18 étages maximum, le manque d’autorisation de l’Office régional des transports et de personnel qualifié a fait en sorte qu’il ne pouvait jouer aucun rôle dans la lutte contre l’un des plus grands incendies de Bhopal en ces dernières années, ont déclaré de hauts responsables du service d’incendie. L’armée et l’aviation indienne ont dû s’impliquer et l’incendie a finalement été maîtrisé 14 heures après son déclenchement.

Le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, le Dr Narottam Mishra, a cependant déclaré en hindi : « Il n’y avait pas d’espace pour que la machine hydraulique puisse passer. Une aire de stationnement a été construite là-bas, bloquant le passage. doit être fait pour assurer suffisamment d’espace dans les grands bâtiments (pour que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent entrer). »

Avant l’achat de l’échelle hydraulique, les pompiers utilisaient des escabeaux et des machines qui n’avaient qu’une portée de trois à quatre étages. Les mêmes échelles ont été utilisées dans l’opération d’hier. Quatre à cinq personnes avaient été formées pour faire fonctionner la nouvelle échelle hydraulique mais, selon des sources, aucune d’entre elles n’était disponible lorsque l’incendie s’est déclaré.

L’incendie s’est déclaré vers 16 heures hier depuis le troisième étage de Satpura Bhawan, abritant le bureau régional du Tribal Welfare Department. Elle s’étendit rapidement aux trois étages supérieurs. Lorsque le feu est entré en contact avec des climatiseurs et des bouteilles de gaz, il y a eu plusieurs explosions.

Le commissaire de police de Bhopal, Harinarayan Chari Mishra, a déclaré que la cause de l’incendie semble être un court-circuit, mais une équipe a été formée pour enquêter.