Alors que l’immigration et l’avortement sont au programme des élections en Arizona, les républicains misent sur la dynamique

PHÉNIX — Les électeurs décideront des mesures de référendum sur l’avortement et l’immigration en Arizona, un État clé où les républicains cherchent à capitaliser sur les inquiétudes concernant les passages illégaux de frontières pour contrer une augmentation attendue de la participation des personnes déterminées à rétablir et à protéger le droit à l’avortement.

Et pendant que l’initiative pour l’avortement est renforcé par une campagne menée par des citoyens et riche en fonds, les législateurs républicains qui ont ajouté une mesure permettant aux forces de l’ordre de l’État de sévir contre les personnes qui se trouvent illégalement en Arizona disent qu’elle a déjà tellement d’élan qu’ils n’ont pas l’intention de lever des fonds ou de passer beaucoup de temps à la vendre.

L’avortement suscite l’enthousiasme de nombreuses personnes depuis qu’une loi de 1864 interdisant presque tous les avortements a été rétablie puis rapidement abrogée cette année. Mais l’immigration est toujours au premier rang des préoccupations dans cet État pivot de l’Ouest, où la législation anti-immigration alimente depuis longtemps les débats nationaux sur les passages illégaux en provenance du Mexique.

« Les électeurs approuveront davantage cette mesure pour faire comprendre qu’il faut faire quelque chose, n’importe quoi », a déclaré Barrett Marson, un stratège républicain basé à Phoenix. « Elle manque de soutien financier parce que les gens savent qu’elle va être adoptée et qu’elle n’aura que peu d’impact sur la lutte contre l’immigration illégale en Arizona. »

Ben Toma, président de la Chambre des représentants de l’État de l’Arizona a voté avec ses collègues républicains En juin, il a proposé de soumettre la mesure au vote. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure de bon sens et qu’elle ne constituait qu’une petite partie de « ce qui doit réellement être fait pour sécuriser la frontière ».

La frustration suscitée par l’immigration illégale persiste malgré les mesures prises cette année par l’administration Biden-Harris pour fermer ce qui avait été un une poussée sans précédent Les démocrates accusent l’ancien président Donald Trump d’en avoir fait un enjeu de campagne majeur en persuadant ses alliés au Congrès de torpiller une législation bipartite qui aurait pu renforcer la réponse fédérale.

Cette année, les législateurs républicains de tout le pays ont a fait pression pour des politiques d’immigration plus strictesavec leurs majorités en Texas, Iowa et Oklahoma Ils ont adopté des lois visant à contrôler l’application des lois sur l’immigration au niveau des États. Mais dans chacun de ces États, les tribunaux fédéraux ont bloqué leurs efforts pour faire appliquer ces lois.

Le stratège démocrate DJ Quinlan a déclaré que malgré les inquiétudes universelles concernant la frontière, de nombreux électeurs et parties prenantes s’opposent à cette mesure particulière, qui ferait de la traversée illégale du Mexique vers l’Arizona par des non-citoyens un crime d’État. Ce crime permettrait à la police locale d’arrêter les contrevenants et aux juges d’État d’ordonner des expulsions, des rôles historiquement laissés au gouvernement fédéral.

« Lorsque vous parlez à de nombreuses personnes des forces de l’ordre ou du monde des affaires ou qui sont confrontées à ce genre de problèmes au quotidien, ce référendum n’est pas la solution », a déclaré Quinlan.

La mesure obligerait également les agences d’État qui administrent les programmes d’aides sociales fédéraux, étatiques ou locaux à utiliser une base de données fédérale pour vérifier qu’aucun non-citoyen non éligible ne bénéficie des prestations. Elle protégerait également les forces de l’ordre contre les poursuites civiles alléguant un profilage racial des Latinos ou d’autres minorités.

Certaines de ses dispositions ne sont pas directement liées à l’immigration illégale, notamment la vente de fentanyl entraînant la mort d’une personne, qui constitue un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Des groupes latinos ont fait valoir que cela violait une exigence constitutionnelle de l’État selon laquelle les propositions législatives ne couvrent qu’un seul sujet. La Cour suprême de l’Arizona n’est pas d’accordouvrant la voie aux électeurs pour qu’ils puissent se prononcer.

Kent Jenson, un retraité de 68 ans, a déclaré qu’il s’opposait à l’immigration illégale et détestait la consommation de drogue. Il a donc l’intention de voter pour la mesure sur l’immigration et contre l’initiative sur l’avortement. « C’est terrible ce que le fentanyl a fait aux familles », a déclaré Jenson.

Les opposants affirment que la législation sur l’immigration nuirait à la réputation et à l’économie de l’Arizona encore plus qu’une loi dite « montrez-moi vos papiers », approuvée par les législateurs en 2010 et partiellement rejetée par la Cour suprême des États-Unis deux ans plus tard.

Le coût inquiète également certains maires, responsables de comté et responsables des forces de l’ordre qui avertissent que le détournement de ressources vers la sécurité des frontières pourrait priver leurs opérations quotidiennes et leurs services publics essentiels.

Un examen des dossiers financiers des campagnes électorales de l’État par l’Associated Press n’a révélé aucune contribution soutenant spécifiquement la proposition 314, ni aucun don explicitement contre celle-ci.

Toma a déclaré que les républicains consacraient leur temps, leur argent et leur énergie à des élections compétitives et à d’autres mesures de vote à l’échelle des États, avec 13 au total. Ce qui est en jeu n’est pas seulement le contrôle du Sénat américain et de la Maison Blanche, mais aussi de l’Assemblée législative de l’État. Les républicains disposent d’une majorité d’un siège dans chaque chambre et les démocrates espèrent reprendre le pouvoir pour la première fois depuis des décennies.

« Les gens vont se concentrer, à juste titre, sur les problèmes qui ont réellement besoin d’aide », a déclaré Toma.

La proposition 139, dirigée par des citoyens, qui consacrerait l’accès à l’avortement dans la constitution de l’État, a généré des millions de dollars de dons et a atteint le scrutin avec plus d’un demi-million de voix. signaturesL’Arizona est l’un des 10 États où les électeurs envisageront de protéger l’avortement.

« C’est un droit humain fondamental que toutes les femmes doivent avoir l’autonomie sur leur propre corps », a déclaré Erin Dean, 34 ans, une électrice qui était inscrite comme républicaine mais qui soutient désormais les démocrates.

Le comité d’action politique Arizona for Abortion Access a récolté près de 23 millions de dollars fin juillet, selon les relevés financiers de la campagne. Un comité d’action politique opposé à la mesure, It Goes Too Far, avait récolté près de 900 000 dollars.

Les stratèges républicains et démocrates affirment tous que la mesure sur l’avortement pourrait attirer les électeurs qui, autrement, ne seraient peut-être pas intéressés à voter.

Marson, le stratège du parti républicain, s’attend à ce que cette mesure augmente la participation des jeunes et des nouveaux électeurs. On ne peut pas en dire autant de la mesure sur l’immigration, qui, selon lui, sera adoptée de toute façon.

« Peu d’adolescents sont impatients de voter sur une question d’immigration illégale, même si une grande partie de la population soutient la mesure », a déclaré Marson.

Les mesures référendaires sur l’immigration ont déjà été populaires en Arizona.

En 2004, les électeurs ont fait de l’Arizona le seul État à exiger une preuve de citoyenneté pour s’inscrire sur les listes électorales. Une mesure interdisant les frais de scolarité dans l’État pour les non-citoyens a été adoptée en 2006, mais des éléments clés ont été annulés en 2022 lorsque les habitants de l’Arizona ont voté pour que les étudiants, quel que soit leur statut d’immigration, puissent bénéficier d’une aide financière de l’État. ___

Gabriel Sandoval est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.