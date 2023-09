Alors que l’île italienne de Lampedusa était inondée de bateaux de migrants, Meloni a critiqué

Commentez cette histoire Commentaire

ROME — Ils sont arrivés en succession rapide, une flottille de bateaux branlants transportant des migrants désespérés de la côte tunisienne à travers la mer Méditerranée. En trois jours, leur nombre – près de 7 000 mercredi soir – avait dépassé la population totale de leur destination, la petite île italienne de Lampedusa. Leur nombre a alarmé l’Italie et a jeté un projecteur indésirable sur le premier dirigeant d’extrême droite du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. En campagne électorale l’année dernière, la Première ministre Giorgia Meloni s’était engagée à mettre un terme à l’immigration irrégulière même si cela nécessitait un « blocus naval » mené par l’Union européenne.

Mais alors que les arrivées en Italie ont atteint 123 800 depuis le début de l’année – soit environ le double des chiffres de l’année dernière et en passe d’égaler ou de dépasser le record de 2016 – Meloni s’est retrouvée critiquée à la fois à droite et à gauche pour n’avoir pas réussi à respecter sa pierre angulaire. gage.

La migration vers l’Italie explose. Et c’est toujours l’intersaison.

Cette vague sur l’île méridionale de Lampedusa – qui a déclaré l’état d’urgence mercredi soir – s’est produite malgré un nouvel accord qu’elle a contribué à conclure avec le gouvernement tunisien visant à bloquer les traversées des migrants. Dans le même temps, elle est confrontée à de nouvelles mesures prises par l’Allemagne et la France pour empêcher les migrants de quitter l’Italie.

« Le gouvernement Meloni a échoué dans tous les domaines » en matière de migration, a déclaré Pietro Bartolo, député européen du Parti démocrate d’opposition, sur sa page Facebook. « Les nombreux bateaux métalliques qui ont débarqué à Lampedusa ces derniers jours étaient tous partis de Tunisie, pays avec lequel le gouvernement italien (…) a signé un mémorandum. »

La pression monte au sein de la coalition de Meloni pour qu’elle prenne des mesures plus agressives, mais les observateurs affirment qu’elle n’a que peu de bonnes options. Malgré ses promesses de campagne, l’Italie de Meloni s’est abstenue de déployer des tactiques plus agressives vues par d’autres pays de première ligne comme la Grèce, où les garde-côtes ont fait face à de vives critiques – notamment à propos de leur gestion d’un navire de migrants en détresse qui a coulé en juin, provoquant des centaines de morts.

« Le fait est qu’une action agressive signifie quoi ? Qu’est ce qu’elle peut faire? Une chose est d’appeler à un blocus naval quand on est dans l’opposition. Mais on ne peut pas vraiment faire tout cela », a déclaré Nathalie Tocci, directrice de l’Institut des affaires internationales, basé à Rome. « Tout ce que l’Italie peut faire, c’est espérer convaincre les autres pays européens de partager davantage le fardeau. »

Des images diffusées mercredi à la télévision nationale montraient la police italienne luttant pour contenir des foules de migrants désespérés à Lampedusa à l’aide de boucliers en plastique. Dans la précipitation d’une opération de sauvetage, un nourrisson de 5 mois s’est noyé après le chavirage de son bateau, mettant en évidence l’escalade du défi humanitaire.

Lampedusa a également été en première ligne lors de la dernière grande crise migratoire en Europe en 2015 et 2016 – lorsque l’accueil chaleureux qu’il a réservé aux migrants lui a valu une reconnaissance mondiale et une campagne visant à décerner à l’île le prix Nobel de la paix. Mais l’évolution des routes migratoires a vu les arrivées à Lampedusa cette année dépasser de loin le record de 2016. Les autorités affirment désormais que l’île de 7,8 milles carrés et peuplée de 6 000 habitants a été complètement submergée.

Jeudi, les navires des garde-côtes italiens ont eu du mal à relocaliser des milliers de migrants de l’unique centre pour réfugiés de Lampedusa construit pour 400 personnes vers des centres plus grands en Sicile.

« C’est la défaite de l’Europe, d’un système qui (…) ne met jamais en œuvre de véritables politiques migratoires », a déclaré mercredi le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, à la presse italienne. « Ici, nous sommes tous fatigués et épuisés, tant physiquement que psychologiquement. La situation devient ingérable et insoutenable.

Selon les responsables de l’immigration, cette augmentation des chiffres reflète plusieurs facteurs. D’une part, le mauvais temps – en partie lié à la tempête Daniel en Méditerranée qui a causé des milliers de morts en Libye – semble avoir freiné les flux de migrants pendant des jours, entraînant une augmentation rapide une fois le ciel dégagé.

Mais Flavio di Giacomo, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations à Rome, a déclaré que le facteur primordial semblait être le nombre croissant de migrants arrivant de Tunisie, qui a dépassé la Libye en tant que principal point de départ des migrations maritimes vers l’Europe.

Les racines racistes de la hausse des migrations vers l’Europe cette année

Plus tôt cette année, les migrants subsahariens installés en Tunisie depuis des années ont commencé à fuir en plus grand nombre pour échapper à une vague d’attaques racistes. Plus récemment, a déclaré di Giacomo, de plus en plus de ressortissants tunisiens ont rejoint leurs rangs.

« C’est assez nouveau, auparavant il n’y avait pas un si grand nombre de personnes venant de Libye en Tunisie pour venir en Italie », a-t-il déclaré.

Cependant, malgré les engagements de solidarité de la part d’autres pays européens, l’Italie a supporté seule le poids des nouveaux arrivants, ont soutenu Meloni et d’autres ici.

Cette semaine, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que son pays renforcerait sa frontière avec l’Italie pour contenir une vague de flux migratoires, en renforçant les unités mobiles et le personnel de sécurité.

L’Allemagne a annoncé mercredi qu’elle suspendrait un accord conclu l’année dernière pour accueillir des migrants en provenance d’Italie. Berlin a blâmé l’augmentation des arrivées de migrants en Allemagne, associée au refus du gouvernement italien d’honorer un accord européen – connu sous le nom de traité de Dublin – dans lequel les migrants peuvent être expulsés vers leur pays de première arrivée au sein du bloc – ce qui tend de nos jours à être l’Italie.

Meloni a reconnu mercredi que l’Italie n’acceptait pas les rapatriés, arguant que son pays était devenu trop débordé.

« Le cœur du problème, en ce qui me concerne, n’est pas la manière dont nous les déplaçons d’un endroit à l’autre. [of Europe to another], » dit-elle. « La seule façon de résoudre ce problème pour tout le monde est d’arrêter [the migrants], stoppant les flux primaires, et donc les arrivées en Italie. Et je travaille là-dessus.

Les défenseurs des migrants affirment que l’Europe est mieux préparée qu’elle ne l’admet pour gérer les arrivées de migrants, citant les plus de 5 millions d’Ukrainiens rapidement absorbés au lendemain de l’invasion russe. Même si l’Italie s’approche d’un record d’arrivées, le nombre total d’arrivées dans toute l’Union européenne reste bien inférieur au pic de 2015, lorsque près d’un million de migrants – pour la plupart des Syriens fuyant la guerre civile – ont fui pour se mettre en sécurité en Europe.

Mais alors que les chiffres montent à nouveau en flèche, Meloni se retrouve face à la perspective que le cœur de sa politique migratoire – un accord avec le président autoritaire tunisien Kais Saied pour renforcer les patrouilles et réprimer les départs de migrants en échange de millions d’investissements et d’aide de l’Europe – a échoué. livrer.

Les membres de son partenaire de coalition d’extrême droite – la Ligue – semblent également suggérer que ses efforts n’aboutissent pas. Dans une interview publiée jeudi par le média affaritaliani.it, le secrétaire adjoint de la Ligue, Andrea Crippa, a été interrogé sur la question de savoir si la stratégie de Meloni en Tunisie avait permis d’empêcher les flux d’immigration.

« On dirait que ce n’est pas le cas », dit-il.