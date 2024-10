Alors que l’identité de l’étranger des Anneaux de pouvoir est révélée, un professeur de Tolkien insiste sur le fait que le canon du Seigneur des Anneaux n’existe pas

Avertissement! Les spoilers pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir suivent.

Maintenant que la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir d’Amazon est terminée, les fans connaissent enfin l’identité de l’Étranger et se demandent si l’inclusion du personnage dans la série marque une rupture significative avec le canon établi par Le Seigneur des Anneaux. Auteur des anneaux JRR Tolkien.

Peut-être que cela ne surprendra personne, il est confirmé que l’Étranger est Gandalf, le sorcier le plus célèbre du Seigneur des Anneaux. Mais comment se fait-il que Gandalf parcourt la Terre du Milieu pendant le Deuxième Âge (la période dans laquelle se déroulent Les Anneaux de Pouvoir), alors que selon Le Seigneur des Anneaux lui-même, Gandalf et les autres sorciers ne sont arrivés sur la Terre du Milieu que dans le cadre de leur mission de soutien anti-Sauron pendant le Troisième Âge ?

Il n’existe pas vraiment de canon chez Tolkien.

Dans un entretien axé sur les traditions publié par Prime Video, le Dr Corey Olsen, surnommé « Le professeur Tolkien », donne son avis sur ce débat des plus bruyants. Selon le Dr Olsen, il n’existe pas de canon pour Tolkien, et c’est parce que Tolkien lui-même repensait toujours la construction du monde, même après la publication de ses livres.

« La première chose à préciser est qu’il n’existe pas vraiment de canon chez Tolkien », a insisté le Dr Olsen. « Les idées de Tolkien étaient en constante évolution. »

Le Dr Olsen a poursuivi en disant que Tolkien avait envisagé de modifier la chronologie de la Terre du Milieu après coup, « jouant » avec l’idée que Gandalf et son compatriote Istari sont arrivés au cours du Deuxième Âge et ont ainsi pris part aux guerres des Anneaux de Pouvoir. . C’est donc cette suggestion sur laquelle s’appuient les showrunners en ce qui concerne l’apparition de Gandalf ici – si Tolkien avait envisagé de faire entrer son premier sorcier dans le Deuxième Âge, il serait peut-être parfaitement acceptable d’imaginer une histoire de la Terre du Milieu avec cette considération réalisée.

Voici le Dr Olsen :

« Dans le texte du Seigneur des Anneaux, on nous dit que Gandalf, avec les autres sorciers, est arrivé vers l’an 1 000 du Troisième Âge. Et dans ses dernières années, il jouait avec l’idée que peut-être Gandalf arriverait plus tôt, peut-être que certains sorciers arriveraient dans le Deuxième Âge et prendraient part aux guerres des Anneaux de Pouvoir.

L’apparition de Gandalf au cours du Deuxième Âge n’est bien sûr pas le seul écart par rapport au texte des Anneaux de pouvoir. Dans le but de condenser des centaines, voire des milliers d’années d’histoire dans une émission télévisée multi-saisons, Amazon a créé de tout nouveaux personnages et déplacé les événements majeurs pour les adapter à sa nouvelle chronologie. Les fans ont débattu de ces changements depuis que la saison 1 est arrivée sur Prime Video en 2022, certains se déroulant mieux que d’autres.

