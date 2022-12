Alors que l’hiver commence de façon mortelle dans le nord de l’Ontario. autoroutes, les dirigeants disent que la province a lésé la région

L’hiver vient à peine d’arriver dans le nord de l’Ontario, mais jusqu’à présent, la saison s’avère meurtrière sur les autoroutes de la région, ce qui soulève des questions sur le financement provincial des infrastructures du Nord.

Dans le nord-ouest de l’Ontario seulement, cinq collisions mortelles se sont produites cet hiver sur trois autoroutes distinctes du Nord, tuant sept personnes.

“C’est impossible à voir, et puis il y a des automobilistes… qui aiment rouler à toute allure pendant ces tempêtes de neige”, a déclaré Suzanne Kukko, mairesse de Nipigon, une petite ville située sur la route transcanadienne dans le nord-ouest de l’Ontario, à environ 115 kilomètres de Thunder Bay.

“C’est effrayant”, a déclaré Kukko. “Vous avez la coupe de roche, vous avez ces conducteurs plus rapides à gérer, vous avez les routes glissantes et vous êtes un peu hors de contrôle en train de pêcher à cause de ces conditions.”

Parmi les sept personnes décédées, trois étaient à la suite de deux collisions différentes sur les autoroutes 11 et 17 survenues le 29 novembre près de Nipigon.

“C’était le premier type d’événement de neige que nous ayons eu de l’année, et c’est ce qui s’est passé. Vous savez, c’est terrifiant”, a déclaré Kukko.

Déneigement plus rapide

En novembre, la province a promis d’améliorer sa norme de déneigement sur les autoroutes 17 et 11. Les deux autoroutes doivent être entièrement déneigées 12 heures après une tempête hivernale, soit quatre heures plus rapidement que la norme précédente.

L’autoroute 17 relie Kenora, dans le nord-ouest de l’Ontario, à Renfrew, dans la vallée de l’Outaouais. L’autoroute 11 commence à Barrie et se dirige vers le nord jusqu’à Matheson, dans le nord de l’Ontario, avant de tourner vers l’ouest après Thunder Bay jusqu’à Rainy River, en Ontario.

Un camion traverse une tempête de neige à Wawa, en Ontario, le 12 novembre. En novembre, la province a promis d’améliorer sa norme de déneigement sur les autoroutes 17 et 11. (Martine Laberge/Radio Canada)

En plus d’une norme de déneigement plus rapide pour les deux autoroutes, la province améliorera également l’entretien hivernal des autoroutes avec plus de chasse-neige sous la carrosserie, qui sont plus efficaces pour enlever l’accumulation de neige, et une utilisation accrue de liquides antigivrants avant les tempêtes de neige.

“C’est admirable et nous saluons toutes ces améliorations des normes de compensation. Mais ce que nous voulons savoir, c’est… comment ils nous assurent que ces normes sont respectées”, a déclaré Kukko.

En janvier, l’Association des municipalités rurales de l’Ontario tiendra sa conférence annuelle, et Kukko a déclaré qu’elle soupçonnait la sécurité routière d’être une priorité absolue, dans l’espoir de résoudre les questions et problèmes persistants concernant la sécurité des routes du Nord.

Kukko ajoute qu’avoir des autoroutes dégagées n’est pas seulement une question de sécurité. Étant donné que l’autoroute 17 est un corridor important qui traverse le pays, les fermetures d’autoroutes entraîneraient des retards dans les expéditions de marchandises à travers le Canada.

“Cela affecte tout le pays, cela affecte l’économie, cela affecte également les entreprises”, a-t-elle déclaré. “Mon fils et ses amis n’ont pas pu aller au lycée l’autre jour parce que les bus ne pouvaient pas se rendre en ville depuis l’autoroute à cause de la file d’attente des transports”, a-t-elle déclaré.

La mairesse de Nipigon, Ont., Suzanne Kukko, dit qu’elle est devenue effrayée par la dangerosité des autoroutes pendant l’hiver près de sa communauté. (Suzanne Kukko/Facebook)

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que le gouvernement reconnaît que les mois d’hiver posent des défis importants aux conducteurs du nord de l’Ontario.

“Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos entrepreneurs pour nous assurer qu’ils disposent de l’équipement et des matériaux nécessaires pour assurer la sécurité de nos routes pendant les intempéries et les tempêtes hivernales, notamment en remettant les autoroutes sur la chaussée nue quatre heures plus rapidement qu’auparavant”, indique ce communiqué.

Projets de 158 millions de dollars reportés en 2019

Alors que les responsables de collectivités comme Nipigon s’inquiètent de l’état des routes, le NPD soulève également la question à Queen’s Park, surtout après qu’un récent rapport du vérificateur général a révélé Le ministère des Transports de l’Ontario a réaffecté 158 millions de dollars initialement prévus à deux projets de construction d’autoroutes du nord de l’Ontario au sud de l’Ontario.

Le rapport a révélé en 2019 que le ministère proposait de reporter six projets d’expansion d’autoroute qui avaient été précédemment approuvés et recommandait de financer quatre projets d’autoroute identifiés comme des priorités du gouvernement, même si ces projets étaient classés comme moins prioritaires par le personnel technique et d’ingénierie.

L’audit a également révélé que deux des six projets dont la construction avait été reportée concernaient l’élargissement et le repavage de tronçons de l’autoroute 11/17 et de l’autoroute 587 jusqu’à Pearl Creek, ainsi que l’élargissement de l’autoroute 11/17 et du chemin Red Rock 9 jusqu’au chemin Coughlin.

Ces projets, cependant, ont finalement été approuvés pour financement dans le cadre du plan d’immobilisations décennal 2020/21, selon le rapport du vérificateur général. Le ministère des Transports a déclaré qu’il était d’accord avec les actions recommandées dans l’audit.

La députée néo-démocrate de Thunder Bay-Supérieur-Nord, Lise Vaugeois, a fait part de ses inquiétudes concernant les reports constatés dans l’audit provincial de 2022. (Assemblée législative de l’Ontario)

Les députés néo-démocrates Lise Vaugeois et Michael Mantha ont pressé le gouvernement de détourner des millions de dollars des infrastructures routières dans le Nord, accusant le premier ministre Doug Ford de construire « des routes de plusieurs milliards de dollars pour ses copains ».

« Le fait de négliger le Nord a de graves conséquences », a déclaré Vaugeois, député provincial de Thunder Bay-Supérieur Nord, en réponse au report de ces projets dans le Nord.

“Les autoroutes 11 et 17 fusionnent juste à l’extérieur de Nipigon et les deux autoroutes ont été fermées pendant 36 heures [in November]empêchant tout trafic, y compris des milliers de camions, de pouvoir traverser le Canada », lit-on dans la déclaration de Vaugeois, dans un communiqué publié par le NPD.

Un porte-parole du ministère des Transports qualifie les affirmations du NPD d’inexactes, ajoutant que les projets dans le nord de l’Ontario vont de l’avant et affirme que le gouvernement a investi plus dans la région que tout autre gouvernement provincial précédent.