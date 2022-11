Alors que l’extrême droite israélienne s’approche du pouvoir, les Palestiniens ressentent une pointe de peur

JERUSALEM – Pour les Israéliens juifs, l’élection cette semaine d’une alliance d’extrême droite a laissé certains joyeux, et d’autres avec un sentiment de perplexité et d’appréhension.

Mais pour les Palestiniens à la fois dans les territoires occupés et au sein de la minorité arabe d’Israël, cela a suscité un mélange différent et contradictoire d’émotions : la peur, l’indifférence et, dans certains cas, un sentiment d’opportunité.

À moins d’un changement d’avis de dernière minute, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre de retour, formera un gouvernement avec un bloc d’extrême droite dont les dirigeants des implantations cherchent de diverses manières à mettre fin à l’autonomie palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie occupée, à expulser ceux qu’ils jugent déloyaux envers Israël et permettre aux soldats de tirer plus facilement sur les Palestiniens pendant leur service.

L’un de ces dirigeants, Itamar Ben-Gvir, a jusqu’à récemment accroché une grande photo d’un Israélien extrémiste qui a abattu 29 Palestiniens dans une mosquée de Cisjordanie en 1994 sur son mur à la maison. Il y expose toujours une photo de Meir Kahane, un rabbin extrémiste qui cherchait à priver les Arabes de leur citoyenneté israélienne.