Alors que l’ex-Premier ministre Imran Khan est en détention, le Pakistan réprime ses partisans et en arrête des centaines

ISLAMABAD (AP) – Avec l’ancien Premier ministre Imran Khan en détention, les autorités pakistanaises ont réprimé jeudi ses partisans, en arrêtant des centaines de personnes lors de raids nocturnes et en envoyant des troupes à travers le pays pour contenir la vague de violence qui a suivi son arrestation plus tôt cette semaine.

Pour cette nation islamique, habituée aux coups d’État militaires, aux crises politiques et à la violence, la tourmente a été sans précédent. Cela faisait écho aux troubles qui ont suivi l’assassinat en 2007 de l’ancien Premier ministre Benazir Bhutto lors d’un rassemblement électoral dans la ville de garnison de Rawalpindi. Ses partisans de l’époque, indignés par son meurtre, se sont déchaînés pendant des jours à travers le Pakistan.

Les affrontements avec la police depuis l’arrestation dramatique de Khan mardi ont tué au moins 10 de ses partisans et blessé des dizaines. Sept des décès ont été signalés dans la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, deux dans la ville orientale de Lahore et une personne a été tuée dans la ville sud-ouest de Quetta. Plus de 200 policiers ont également été blessés. Des manifestants ont incendié une gare à la périphérie de la capitale, Islamabad, mercredi soir.

La police a déclaré jeudi que près de 1 600 partisans de Khan avaient été arrêtés dans la nuit pour avoir endommagé des biens publics et attaqué des installations militaires, portant le total des personnes détenues depuis mardi à 2 300. Les arrestations ont eu lieu principalement dans la province orientale du Pendjab, à Islamabad et dans le nord-ouest du Pakistan, mais aussi ailleurs dans le pays.

Les arrestations ont fait suite à des attaques de foule contre des bâtiments gouvernementaux, des installations militaires et des lieux publics. Lors d’un incident – ​​quelques heures après l’arrestation de Khan – une foule a incendié mardi la résidence tentaculaire d’un haut commandant de l’armée dans la ville orientale de Lahore.

Khan a été traîné hors d’une salle d’audience à Islamabad où il s’est présenté mardi pour faire face à des accusations de corruption. Il est actuellement détenu dans un complexe de la police à Islamabad où, devant un tribunal provisoire, un juge a ordonné mercredi que le chef de l’opposition, âgé de 70 ans, soit détenu pendant au moins huit jours supplémentaires, ce qui laisse entrevoir la perspective de nouveaux troubles.

La Cour suprême devait entendre jeudi une requête de l’avocat de Khan, Salman Safdar, demandant sa libération et arguant que l’ancien Premier ministre avait été illégalement détenu.

Jeudi également, la police a déposé de nouvelles accusations de terrorisme contre Khan et les principaux dirigeants de son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf pour incitation à la violence. Ils ont déclaré que les foules avaient attaqué des installations militaires, endommagé des biens publics, incendié des dizaines de véhicules de police, attaqué des policiers et perturbé la vie en bloquant des routes et des autoroutes clés.

Dans une allocution à la nation mercredi soir, le Premier ministre Shahbaz Sharif – qui a pris la relève après l’éviction de Khan en avril de l’année dernière lors d’un vote de censure au Parlement – ​​a déclaré que les troubles provoqués par les partisans de l’ancien Premier ministre avaient « nui au public sensible et propriété privée », le forçant à déployer l’armée à Islamabad, la province la plus peuplée du Pendjab et dans les régions instables du nord-ouest.

« De telles scènes n’ont jamais été vues par le peuple pakistanais », a déclaré Sharif, à la suite d’une réunion du Cabinet. « Même les patients ont été sortis des ambulances et des ambulances ont été incendiées. »

Sharif a qualifié les attaques d' »impardonnables » et a averti que les personnes impliquées dans la violence seraient punies de manière exemplaire. Il a dit que Khan avait été arrêté en raison de son implication dans la corruption et qu’il y avait des preuves disponibles pour étayer ces accusations.

Le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari, fils de feu Benazir Bhutto, a exhorté jeudi les partisans de Khan à mettre fin à la violence, mais a souligné que les manifestations pacifiques étaient leur droit. « Ce qui est arrivé, est arrivé. Ne vous rendez pas les choses plus difficiles », a-t-il dit.

À la suite de la violence, le gouvernement a fermé des écoles, des collèges et des universités dans les provinces de l’est du Pendjab et du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, où Khan a une base massive et d’où la plupart des violences ont été signalées après son arrestation. Le gouvernement a également suspendu le service Internet dans diverses régions du pays.

Le gouvernement accuse Khan et les hauts dirigeants de son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf d’inciter à la violence, qui s’est poursuivie jeudi au Pendjab et dans le nord-ouest.

Mercredi, un tribunal d’Islamabad a décidé que le National Accountability Bureau pouvait détenir Khan pendant huit jours pour interrogatoire sur une affaire de corruption.

Le quartier général militaire de la ville de garnison de Rawalpindi a été attaqué et les partisans de Khan ont pris d’assaut les postes de sécurité dans le nord-ouest, incendiant le fort de sécurité Chakdara à la frontière avec l’Afghanistan. A Lahore mardi soir, des manifestants ont saccagé puis incendié la résidence du haut commandant régional à Lahore, le lieutenant-général Salman Fayyaz Ghani.

« Nous arrêterons tous ceux qui ont perturbé la loi et l’ordre », a déclaré Mohson Naqvi, le ministre en chef du Pendjab.

Les responsables affirment que les partisans de Khan ont en particulier ciblé les installations militaires parce qu’il a blâmé l’armée pour son éviction en 2022, tout en affirmant qu’il s’agissait d’un complot de Washington et du gouvernement de Sharif – des accusations que les États-Unis et le successeur de Khan ont niées. L’armée a également déclaré qu’elle n’avait joué aucun rôle dans l’éviction de Khan.

L’armée a publié mercredi une déclaration ferme, s’engageant à répondre aux attaques des manifestants avec toute sa force. Il a déclaré que les attaques contre ses installations avaient été lancées de manière orchestrée et que la violence était un « chapitre noir » de l’histoire du pays.

L’armée a dirigé directement le Pakistan pendant plus de la moitié des 75 années écoulées depuis que le pays a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique et exerce un pouvoir considérable sur les gouvernements civils.

Les écrivains d’Associated Press Babar Dogar à Lahore et Riaz Khan à Peshawar, au Pakistan, ont contribué à cette histoire.

Munir Ahmed, Associated Press