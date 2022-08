Alors que leur quête de la Ligue des champions de l’AFC reprend, Andres Iniesta et le célèbre Vissel Kobe risquent-ils réellement d’être relégués en J1 League ?

Dans une semaine, Vissel Kobe reviendra à l’action continentale et reprendra sa tentative de remporter le Ligue des champions de l’AFC.

Le premier match est un match des huitièmes de finale contre les compatriotes Yokohama F. Marinos le 18 août et, avec les deux phases à élimination directe dans la zone Est qui se termineront d’ici les sept jours suivants, il ne faudra pas longtemps avant qu’ils sachent si ils se dirigent vers la finale de février prochain.

Rivaliser pour la gloire continentale est exactement la position que Vissel devrait occuper pour toute la puissance des stars dont ils se vantent, avec en tête d’affiche la légende espagnole Andrés Iniesta et d’autres hommes de l’ex-Barcelone Bojan Krkic et Sergi Samperainsi qu’une multitude d’internationaux japonais qui ont tous une expérience européenne, tels que Yuya Osako, Yoshinori Mutō, Hotaru Yamaguchi et Gotoku Sakaï.

Ce qui est moins attendu – et en fait, un énorme choc – c’est qu’avec dix matchs restants dans leur championnat national Ligue J1 saison, Vissel se retrouve en bas du tableau.

En 24 matchs déjà disputés, Vissel n’a réussi que cinq victoires tout en subissant 13 défaites, un sommet dans la compétition.

Un début de saison 2022 de la Ligue J1 sans victoire de 11 matchs – qui comprenait sept défaites – a laissé Vissel Kobe au risque réel d’une relégation impensable de l’élite du football japonais. Masashi Hara/Getty Images

Il est impossible de dire s’il est plus condamnable qu’une attaque mettant en scène Osako, Muto et Bojan tout en étant fournie par Iniesta et Yamaguchi n’ait réussi que 21 buts, ou qu’une défense aguerrie rassemblée par des militants expérimentés comme Sakai et Tomoaki Makino en a concédé 32.

(À titre de comparaison, les Marinos en tête du classement ouvrent la voie pour les buts marqués avec 51, tandis qu’Avispa Fukuoka – qui n’en est qu’à sa deuxième année dans l’élite – a le meilleur bilan défensif de seulement 20 buts encaissés.)

Les problèmes domestiques de Vissel ont déjà coûté leur emploi à Atsuhiro Miura et à Miguel Angel Lotina – ce dernier ayant duré moins de deux mois – le club étant désormais à la recherche d’un troisième manager permanent de la campagne.

Pour leur défense, Vissel a été gravement gêné par une blessure. Samper manquera probablement toute la saison en raison d’une blessure au ligament croisé, Iniesta a passé des périodes sur la touche, tandis que Bojan, Muto et un défenseur central fiable Ryuho Kikuchi ont été les victimes les plus récentes.

Pourtant, bien que cette misérable chance sur le front de la sélection ait pu excuser un club de sa stature de se battre pour le titre, il est désastreux qu’ils ne se retrouvent pas seulement à lutter contre la relégation – mais au bas du classement.

Yoshinori Muto, le meilleur buteur de Vissel Kobe en J1 League jusqu’à présent cette saison avec cinq buts, est l’un des nombreux joueurs clés actuellement écartés après s’être récemment blessé. Hiroki Watanabe/Getty Images

À leur crédit, Vissel n’a pas hésité à dire que ses performances sont bien en deçà des attentes.

S’adressant à ESPN en avril au milieu du début de saison sans victoire de 11 matchs de l’équipe, le défenseur Léo Osaki a concédé: “Nous ne perdons pas seulement – nous perdons avec des joueurs de qualité et je pense que les joueurs le comprennent.

“C’est de là que vient la pression (ajoutée), mais nous devons faire face à ces situations.”

Il existe un précédent pour de telles chutes de grâce dans la Ligue J1 qui devrait servir d’avertissements sévères à Vissel.

Ces derniers temps, Gamba Osaka et Cerezo Osaka ont tous deux subi une relégation au cours des saisons où ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’ACL. Lorsque les Urawa Red Diamonds ont atteint la finale continentale pour la dernière fois en 2019, ils ont passé toute la saison à flirter avec la baisse avant de finalement terminer en toute sécurité à la 14e place.

Même Jubilo Iwata, Tokyo Verdy, Nagoya Grampus et Kashiwa Reysol n’ont pas été à l’abri d’une relégation malgré leur statut d’anciens champions.

2022 pourrait encore voir Vissel terminer avec un ou deux trophées entre les mains.

Outre leur prochaine affectation à l’ACL, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de l’Empereur, bien qu’ils aient été éliminés des quarts de finale de la J.League Cup par Avispa mercredi.

Vissel Kobe a eu plus de joie sur le front continental en 2022 après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’AFC, où ils affronteront leur compatriote japonais Yokohama F. Marinos le 18 août. Pakawich Damrongkiattisak/Getty Images

Mais on a le sentiment que même quelques victoires en coupe ne seraient qu’une maigre consolation s’ils se retrouvaient effectivement à jouer dans la J2 League la saison prochaine.

Tout n’est pas perdu pour Vissel, car ils ont clairement une immense qualité dans les rangs. Une qualité qui peut certainement les inciter à se lancer dans une course de récupération pour la saison.

Après tout, lorsqu’ils ont finalement remporté leur première victoire en championnat de 2022 le 29 mai, Vissel a remporté sept de leurs neuf matchs suivants (deux à venir dans la Coupe de l’Empereur).

Le principal problème est qu’ils manquent rapidement de jeux pour se lancer dans une séquence similaire, avec seulement dix restants. Et ils feraient mieux de commencer à en accumuler bientôt.

Pour leurs adversaires lors des deux derniers matchs de la campagne de championnat ? Les champions en titre Kawasaki Frontale et les leaders actuels de la ligue Marinos, rien de moins.