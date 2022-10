Alors que leur avenir est incertain, une famille de Port aux Basques trouve du réconfort dans un cadeau surprise

Cela fait plus d’un mois que Peggy Savery s’est réveillée dans son propre lit, a bu du café dans sa propre cuisine ou a même pris un itinéraire familier pour rentrer de son travail.

La femme de Port aux Basques n’a aucune idée du moment où elle pourra refaire ces choses simples.

“Quand je quitte le travail, à la fin de la journée, je trouve que c’est le plus dur”, a-t-elle déclaré depuis le salon de la maison d’un parent, où vit désormais sa famille.

“Je suis assise dans ma voiture et je ne peux pas partir tout de suite. Je reste assise là, et je pense ‘OK, je ne suis pas sûre de ce que je fais. Je ne rentre pas à la maison'”, a-t-elle déclaré.

La maison bleue de Savery a laissé le monde impressionné par la colère de Fiona lorsqu’une photo d’elle a circulé dans les médias du monde entier. Il est devenu, en un sens, le visage de la tempête – une image de mise en garde sur la puissance de la mer.

Mais c’est une autre photo de sa maison qu’elle regarde ces jours-ci.

De gauche à droite, Lloyd, Peggy et Josh Savery regardent une photo de leur ancienne maison, offerte par un artiste de la Nouvelle-Écosse. (Malone Mullin/CBC)

La maison de Savery a attiré l’attention de l’artiste et photographe néo-écossaise Naomi Hill en 2020. Hill a pris la photo, une ligne d’horizon monochrome et maussade de Port aux Basques, avec la maison Savery devant et au centre.

Dans les jours qui ont suivi Fiona, elle a vendu aux enchères une estampe comme collecte de fonds pour la ville. L’autre, elle a envoyé à la famille – un rappel de la vie qu’ils avaient eue.

“C’est absolument magnifique”, a déclaré Savery, montrant la digue que son mari commençait tout juste à construire à l’époque. “C’est probablement l’une des meilleures photos que nous ayons de notre maison du côté de l’eau.”

Elle a cependant des sentiments mitigés quand elle le regarde. Le choc s’est maintenant transformé en chagrin, aggravé par les divers formulaires qu’ils ont remplis pour le financement des secours en cas de catastrophe qui sera plus tard distribué par la province.

“Cela fait mal de voir ce que nous avions et où nous allions avec ce que nous avions. Ce sera un rappel constant de cela. Et j’espère qu’un jour nous serons de retour là-bas, dans un autre endroit que nous apprécierons et aimer autant que ça.

“Mais pour le moment, je ne peux pas voir aussi loin.”

Naomi Hill dit que la façon dont la maison a été construite dans les rochers a attiré son attention. (Soumis par Naomi Hill)

Hill a déclaré qu’elle s’était battue intérieurement pour tendre la main aux Savery, ne sachant pas si leur offrir la photo leur causerait plus de douleur.

“Quand j’ai vu les images de cette petite maison bleue tomber à l’eau, je me suis dit [Fiona] se sentait beaucoup plus concret pour moi. C’est un sentiment étrange d’avoir une image d’un lieu avant qu’il ne soit détruit”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que toute l’expérience a été très douce-amère pour moi, mais je suis reconnaissant d’avoir pu documenter un endroit très spécial avant qu’il ne soit perdu.”

Les Savery passent désormais leurs journées dans une sorte de limbes. Peggy possède trois tenues et une petite boîte contenant des souvenirs tirés des décombres. Un bol du service en porcelaine de sa mère. Chandelier en laiton de ses grands-parents.

La famille joue aux fléchettes tous les soirs maintenant, écoutant de la musique et savourant la compagnie de l’autre.

C’est l’une des seules choses qui leur reste.

