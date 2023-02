Alors que l’espoir s’épuise pour les survivants du tremblement de terre, une famille turque attend la fermeture

Des proches regardent des équipes de secours et des membres de l’armée turque chercher des survivants du tremblement de terre à Islahiye, en Turquie, samedi. (Salwan Georges/The Washington Post)

ISLAHIYE, Turquie – Le lopin de terre situé à moins de 100 mètres de la maison de Sakine Demir est devenu une plate-forme d’observation pour sa famille alors que les secouristes peignent les décombres à la recherche de son corps. Incapables d’atteindre Sakine, 65 ans, dans les jours qui ont suivi les tremblements de terre en Turquie, ses proches ont afflué vers cette petite ville de montagne, priant pour qu’elle soit encore en vie sous sa maison. Sa plus jeune fille, Semra, était là-bas avec elle, croyaient-ils. Après une semaine de recherches, les sauveteurs n’ont retrouvé aucune trace d’eux. Pourtant, ici, et dans toute cette région ravagée, les ouvriers fouillent encore les décombres. La mission est maintenant celle de la fermeture – trouver des corps pour donner aux êtres chers quelque chose à pleurer.

“La phase de recherche et de sauvetage touche maintenant à sa fin”, a déclaré mercredi Tedros Adhanom Ghebreyesus, secrétaire général de l’Organisation mondiale de la santé. “Mais pour l’OMS, la tâche de sauver des vies ne fait que commencer.” Lors d’une visite à Malatya, le ministre turc de la Culture, Mehmet Nuri Ersoy, a exhorté ceux qui avaient encore des maisons jugées sûres par les autorités à y retourner, “afin de commencer à revenir à la normale”.

Mais avec plus de 35 000 morts en Turquie et tant de personnes toujours portées disparues, on a le sentiment ici que rien ne peut redevenir normal. Pour la famille de Sakine, c’est un cauchemar sans fin. “Ce n’est pas réel”, a déclaré sa nièce Yasmine. « Je ne connais pas le jour, je ne connais pas la date. Il n’y a pas de temps, il n’y a pas de place, il n’y a pas de jour.

Sur la parcelle d’herbe et de béton surplombant l’immeuble de six étages de Demir à Islahiye, la famille était perchée sur des chaises tirées de maisons endommagées et regardait le travail minutieux en contrebas. Les équipes de secours se sont rassemblées en grappes, chacune concentrée sur un endroit – certains ont foré à travers les sols en béton, d’autres ont coupé des barres d’armature ou tamisé des gravats dans un bol en métal.

Un jour plus tôt, ils ont cru entendre des voix. Les secouristes ont crié au silence. Moteurs coupés. Les familles tendaient le cou vers le site, comme pour donner vie aux voix. Mais aucun n’est venu. Le vacarme de la vie quotidienne a repris.

“Ils ne trouveront rien maintenant”, a déclaré un directeur local, Ahmet Kurt, qui s’était joint à la foule dans l’espoir de connaître le sort de ses collègues qui vivaient dans l’immeuble.

Après les tremblements de terre, les proches des blessés et des disparus ont afflué vers le sud, emballant les avions et forçant les routes restées ouvertes à l’arrêt. Yasmine est originaire d’Iskenderun. Hidayet, le fils de Sakine, est venu de Gaziantep avec Elif, le troisième enfant de la famille. Leur jeune sœur Melike est venue d’Ankara. Leur aînée, Arife, est arrivée la dernière de France avec ses enfants.

Sakine était la matriarche de la famille. Semra était la plus jeune sœur. La famille a composé et composé leurs téléphones portables, mais ils vont directement à la messagerie vocale.

Comme dans toutes les communautés les plus touchées de Turquie, la vie à Islahiye se déroule désormais dans la rue. Dans tout le pays, des centaines de milliers de Turcs et de Syriens campent dans plus de 175 000 tentes distribuées par le gouvernement. D’autres vivent dans leur voiture, bourrés de tout ce qu’ils pourraient récupérer.

À la fin de chaque journée infructueuse, la famille Demir faisait le trajet d’une demi-heure à travers les montagnes jusqu’à une maison dans son village ancestral. Le bâtiment était interdit jusqu’à ce que les autorités municipales vérifient si la structure était endommagée, ont-ils déclaré. Ils dormaient donc dans des tentes en plastique blanc et cuisinaient leurs repas dans le froid.

« Nous avons de la nourriture, nous avons des tentes, mais nous n’arrivons pas à trouver nos proches », a dit amèrement Medine, la sœur de Sakine.

Sur le pont d’observation improvisé, il y avait de la colère contre le gouvernement turc et du désespoir pour ce qui avait été perdu.

La foule s’est concentrée sur les premiers jours après les tremblements de terre, lorsque les autorités ont tardé à déployer des équipements de sauvetage. Les familles pensent que davantage de personnes auraient pu être sauvées avant qu’elles ne succombent au froid glacial. La plupart ici savaient qu’ils vivaient sur une ligne de faille. Ils craignaient que ce jour ne vienne.

“Demandez à ma femme, j’en suis obsédé depuis des années”, a déclaré Hanifi Arslanhan, notaire de 55 ans. Pourtant, lui et d’autres ont vu les restrictions de construction être bafouées pour des pots-de-vin, a-t-il dit, et un vaste programme d’amnistie a pardonné les défauts des bâtiments mal construits.

Le rez-de-chaussée de l’immeuble de Sakine avait été transformé en magasin et ses propriétaires avaient enlevé des piliers cruciaux qui soutenaient le plafond, ont déclaré des habitants. Lorsque les tremblements de terre ont commencé, son appartement s’est effondré de l’intérieur alors que le bâtiment était brisé “comme une pile d’assiettes”.

Encore et encore, les survivants du site sont revenus sur les moments aléatoires, les correspondances manquées, qui leur avaient sauvé la vie. Arslanhan, 55 ans, vivait dans l’immeuble mais était resté chez sa belle-mère la nuit de la catastrophe. Le mari de Sakine était à l’hôpital, sous dialyse pour une insuffisance rénale.

Certains proches avaient le visage de pierre. Arife et Elif sanglotaient tellement parfois que leurs épaules tremblaient. Alors qu’ils parlaient de Sakine et Semra au présent, leurs histoires suggéraient qu’ils savaient ce que les décombres révéleraient.

Elif s’est rappelée s’être arrêtée pour voir sa mère quelques jours plus tôt, mais être partie plus tôt que prévu. Sa voix se brisa. “Les enfants jouaient”, a-t-elle déclaré. Arife jeta un coup d’œil aux décombres et secoua la tête avant de détourner le regard.

Six heures avant le début des tremblements de terre, Sakine avait envoyé un texto à sa petite-fille Helin, étudiante à Paris. “Je suis tellement fière de tout ce que vous avez accompli”, a-t-elle écrit. « Mais puis-je quand même te dire à quel point tu me manques ?

Au coin de la rue, des secouristes de la Société iranienne du Croissant-Rouge ont passé des heures à dégager le corps d’un homme des décombres d’un autre bâtiment. Dans tout le pays, les rapports de survivants étaient désormais si rares que chacun était signalé comme une nouvelle de dernière minute sur les chaînes turques.

L’attente devenait trop pour Medine. Fermant les yeux une seconde, elle parut perdue au milieu des gémissements qui l’entouraient. « Je ne peux plus vivre, je ne me reconnais plus », dit-elle. « Comment vais-je me retrouver ? Comment l’un d’entre nous va-t-il se retrouver ?