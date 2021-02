Alors que l’ESA appelle à de nouvelles recrues, la Hongrie prépare son candidat pour l’orbite

Pour la première fois en 11 ans, l’Agence spatiale européenne est à la recherche d’un nouveau lot d’astronautes et a assoupli les critères de candidature pour attirer une plus grande variété de candidats.

À partir de fin mars, l’ESA recrutera 20 réservistes et six astronautes permanents des États membres.

L’astronaute britannique de l’ESA, Tim Peake, a déclaré que ces recrues pourraient être impliquées dans un certain nombre de projets.

« Nous ne retournons pas seulement à la Station spatiale internationale, mais nous faisons partie du programme d’exploration avec Artemis, avec nos collègues internationaux retournant sur la Lune et comme tremplin vers Mars. »

Tout le monde peut postuler en ligne pour la formation organisée à Cologne, et le processus de sélection en six étapes durera jusqu’en octobre 2022.

En Hongrie, le recrutement est supervisé par le fils du célèbre astronaute hongrois Béla Magyari. Selon le représentant de l’ESA, Gábor Magyari, les étoiles n’ont jamais été aussi à portée de main.

« Il y a 42 ans, c’était la dernière fois qu’un Hongrois pouvait postuler à un programme spatial et même alors, seuls les pilotes militaires pouvaient devenir astronautes. »

Désormais, toute personne âgée de moins de 50 ans, dont la taille est comprise entre 153 et 190 centimètres et qui possède une maîtrise connexe peut postuler dès maintenant.

Les candidats n’ont même pas besoin d’être pilotes bien qu’ils aient besoin d’une maîtrise (ou plus) en sciences naturelles, en médecine, en génie, en mathématiques ou en informatique. Et bien sûr, il est important de pouvoir gérer une vitesse extrême et un effort physique encore plus dur.

Pour la première fois, l’Agence spatiale européenne n’écarte pas d’éventuels astronautes handicapés pour l’équipe de réserve et encourage positivement les femmes à postuler. Sur les 560 personnes qui se sont déjà rendues dans l’espace, seules 65 étaient des femmes.

La pilote Dorottya Bencze rêve depuis son enfance d’être la première femme hongroise dans l’espace. « J’ai beaucoup regardé les constellations et j’étais toujours curieux de savoir ce qui peut être là-haut. »

Et si un jour les astronautes hongrois peuvent atteindre la planète rouge, ils auront du mal, car ils peuvent désormais lire la première carte de Mars dans leur langue maternelle. L’ancien chercheur de la NASA, Henrik Hargitai, décrit les vallées, les glaciers et les dunes de la planète et dit qu’il y a beaucoup plus à apprendre.

La carte révèle également où les missions sur Mars atterriront dans les années à venir. De quoi rêver pour les futurs astronautes du futur.