Alors que le monde se concentre sur ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine se poursuit et plusieurs développements importants se sont produits ces derniers jours.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est présent Corée du Nord remerciement Kim Jong Un pour les 1 000 conteneurs de matériel militaire et de munitions qui ont permis aux forces russes d’attaquer les défenses ukrainiennes dans la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, capturant quelques petites zones alors qu’elles tentaient d’encercler les défenseurs ukrainiens.

Cependant, l’attaque semble être au point mort et les coûts en matériel et en personnel ont été énormes. M. Lavrov recherchera, si possible, un soutien supplémentaire et régulier de la Corée du Nord.

Image:

Un policier se tient devant un bâtiment endommagé, au milieu de l’attaque russe contre l’Ukraine, dans la ville d’Avdiivka, dans la région de Donetsk.





Dernière guerre en Ukraine : 30 000 citoyens ukrainiens portés disparus (rapport)

Pendant ce temps, Vladimir Poutine est en Chine pour le troisième volet de l’initiative « la Ceinture et la Route » de Pékin, mais surtout pour des entretiens avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Il sera heureux de revenir sur la scène internationale. M. Poutine convoite toujours le soutien de Xi.

En Ukraine, la contre-offensive se poursuit sur plusieurs fronts et de nouvelles capacités militaires font la différence.

La première utilisation confirmée de missiles ATACMS à longue portée fournis par les États-Unis lors d’une frappe sur l’aérodrome de Berdiansk, sur la côte sud ukrainienne occupée, a détruit un nombre important d’hélicoptères russes et aura grandement préoccupé leurs commandants. L’Ukraine peut frapper les forces russes n’importe où dans les territoires occupés, y compris en Crimée.

Les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations de contre-offensive dans l’est et le sud de l’Ukraine et auraient continué à avancer près de Bakhmut et dans l’ouest de l’oblast de Zaporizhzhia – bien que lentement, elles ont conservé l’initiative.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

Conséquences des attaques contre la ville de Zaporizhzhia en Ukraine



Cependant, dans un geste audacieux, les Ukrainiens ont déployé des forces supplémentaires de l’autre côté du fleuve Dnipro, sur la rive est (gauche) de l’oblast de Kherson, en avançant au nord de Pishchanivka et dans Poym (tous deux à 11 à 14 km à l’est de la ville de Kherson).

Il est peu probable que l’Ukraine parvienne à déployer une force significative dans cette zone et à exploiter sa position. Cependant, cela donne un mal de tête supplémentaire aux Russes, les obligeant à utiliser de précieuses forces de réserve pour contenir leurs adversaires – ce qui ajoute aux pressions russes sur le reste des lignes de front.