Alors que les voyages en Europe rouvrent, les compagnies aériennes bondissent avec de nouveaux vols

Les grandes compagnies aériennes se précipitent pour ajouter un nouveau service transatlantique maintenant que des pays dépendants du tourisme comme la Croatie, la Grèce, l’Islande et l’Italie ont commencé à autoriser les visiteurs des États-Unis et d’autres pays pour la première fois en un an.

Delta Air Lines a commencé à desservir Reykjavik, en Islande, au départ de Boston le 20 mai. Elle a ensuite redémarré sans escale vers la capitale islandaise depuis Minneapolis une semaine plus tard. Le service au départ de New York a commencé le 1er mai. Le premier service de United Airlines vers Dubrovnik commence le 1er juillet depuis son hub de Newark, dans le New Jersey. La compagnie aérienne prévoit d’ajouter des vols de juillet à octobre vers Athènes au départ de Washington-Dulles le mois prochain en plus de son service au départ de Newark qui a commencé plus tôt ce mois-ci.

Les transporteurs renforcent également leurs horaires vers l’Espagne, le Portugal et l’Italie à mesure que ces pays s’ouvrent également. American Airlines, par exemple, a prolongé le service de Philadelphie à Athènes jusqu’à la deuxième quinzaine d’août, et à Rome de Philadelphie et de Chicago en septembre – des liaisons qui devraient reprendre l’été prochain.

L’Union européenne a recommandé cette semaine d’ajouter les États-Unis à une liste de pays d’origine sûrs, ce qui pourrait faciliter l’entrée des visiteurs américains dans le bloc des 27 pays cet été. L’UE les a interdits depuis le début de la pandémie et le changement alimente les efforts des compagnies aériennes pour éviter un autre été européen perdu.

Les lancements rapides de vols montrent que les compagnies aériennes se bousculent pour augmenter leurs revenus et endiguer les pertes pandémiques qui totalisent plus de 32 milliards de dollars pour Delta, United et American combinés.

Les compagnies aériennes aiment généralement dévoiler de nouvelles destinations internationales en grande pompe plusieurs mois et parfois près d’un an à l’avance. Le long délai d’exécution donne aux services marketing des compagnies aériennes le temps de susciter l’intérêt des clients avec des campagnes présentant des images de rues pavées baignées de soleil ou de vues panoramiques sur la mer Adriatique. Cela donne également aux affaires gouvernementales et aux équipes aéroportuaires le temps d’obtenir les permis et les sous-traitants pour tout gérer, de l’enregistrement au service de fauteuil roulant en passant par le carburant au sol bien avant le décollage des premiers vols.

C’est par la fenêtre à l’ère de la pandémie. Les compagnies aériennes attendaient plutôt le feu vert des gouvernements pour lever les restrictions de voyage et aider à reconstruire les réseaux internationaux. Les voyageurs ont également attendu plus longtemps avant de réserver en raison de l’incertitude causée par la pandémie.

American prendrait normalement environ un an pour lancer une nouvelle route internationale comme sa nouvelle liaison Miami vers Tel Aviv, a déclaré Brian Znotins, vice-président de la planification du réseau et des horaires d’American Airlines. La planification de nouveaux itinéraires implique des centaines d’employés, a-t-il déclaré.

« Ces délais ont tous été comprimés. Les gens ne réservaient pas huit et 12 mois à l’avance. Ils réservaient deux à trois mois à l’avance », a déclaré Znotins. Son équipe « se déplace à la vitesse de la lumière ».

Patrick Quayle, vice-président du réseau international et des alliances de United, a déclaré que la demande pour Dubrovnik Croatie, un nouveau marché pour United, était si élevée après l’annonce de la compagnie aérienne, qu’il a appelé le vice-président des opérations aéroportuaires mondiales du transporteur, David Kinzelman, avec une demande : « Je voudrais le commencer une semaine plus tôt. Pouvez-vous le faire ? »

« Nous le chargeons relativement tard et nous le diffusons dans l’espoir que les gens réserveront », a déclaré Quayle. Il a déclaré que la demande pour la Croatie, la Grèce et l’Islande avait « éclipsé » la demande au Royaume-Uni, qui est généralement sa plus grande destination transatlantique, « parce que ces trois pays étaient les premiers à sortir de la porte ».

Les réservations de loisirs intérieures cet été sont proches des niveaux de 2019 – avec des tarifs équivalents – mais les voyages internationaux généralement lucratifs continuent d’être à la traîne car de nombreuses restrictions de voyage restent en place. Cela a obligé les transporteurs américains à se concentrer davantage sur les destinations américaines, où, dans certains cas, ils ont déployé leurs plus gros jets qui survoleraient normalement les océans.

United a déclaré que sa capacité internationale en juillet était de 36% de son total, contre 45% en 2019. Et ses vols intérieurs ne sont qu’un quart inférieurs à ceux d’il y a deux ans, tandis que la capacité internationale est deux fois plus faible.

Mais la demande augmente pour les voyages vers l’Europe. L’application de suivi des tarifs Hopper a déclaré vendredi que les recherches de vols en Europe avaient presque doublé par rapport à la même période le mois dernier. Le site de voyage Kayak a déclaré que les recherches de voyages en Europe étaient en baisse de 11% par rapport à 2019 et que les tarifs aériens de juillet entre les États-Unis et l’Europe s’élevaient en moyenne à 929 $, soit environ 6% de moins qu’il y a deux ans.

Même si les compagnies aériennes ajoutent davantage de services vers l’Europe, la demande et le service sont toujours en deçà des niveaux de 2019, car les États-Unis interdisent toujours la plupart des non-citoyens qui ont séjourné dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines, malgré les appels de la compagnie aérienne et des voyages. l’industrie aux gouvernements des deux côtés de l’Atlantique. Les citoyens américains peuvent visiter le Royaume-Uni mais doivent toujours être mis en quarantaine.

Mais les compagnies aériennes recherchent tous les vols qu’elles peuvent lancer, et leur point de départ est très bas.

Les volumes de passagers entre les États-Unis et les 25 principaux pays de destination en mai ont diminué de plus de 90 % par rapport à 2019, avec des chiffres entre les États-Unis et l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne en baisse de 95 % ou plus, selon Airlines for America, un commerce de l’industrie groupe qui représente la plupart des grands transporteurs américains.

Les restrictions de voyage de Covid ont également posé des défis aux compagnies aériennes lorsqu’elles ont mis en place de nouveaux vols avec l’organisation à distance des installations et du personnel au sol.

Kinzelman, vice-président des aéroports mondiaux de United, a déclaré que c’était le cas avant le lancement par la compagnie aérienne des vols Dulles à Accra, au Ghana, cette année.

« Nous ne pouvions pas amener des personnes qui voyageraient normalement à l’avance pour effectuer un audit du site et une visite de la station », a-t-il déclaré. « Dans de nombreux cas, il s’agit de vidéos comme celle-ci où nous dirions : prenez votre appareil photo et parcourons l’espace. À quoi ressemblera une expérience client ? Et c’était super utile. »

Kinzelman a ajouté que la compagnie aérienne ne voudrait pas faire cela indéfiniment, mais a déclaré que « la nécessité est la mère de l’invention ».