Alors que les voyages approchent des niveaux d’avant la pandémie, les côtes attirent les vacanciers du 4 juillet

Trois spots de soleil et de sable – la Californie, la Floride et Hawaï – représentent un quart ou plus de tous les vols et locations de voitures ce week-end. Erik Isakson | images tétra | Getty Images

Alors que les gens se dirigent vers le long week-end du 4 juillet, les réservations de voyages approchent enfin des niveaux d'avant la pandémie, selon un nouvelle analyse de TripIt de Concur, et ce sont en grande partie les destinations côtières par temps chaud qui attirent les vacanciers. « Les aéroports, les routes et les hébergements ressemblent de plus en plus à la « normale » pré-pandémique », a déclaré Jen Moyse, directrice principale des produits chez TripIt. « Les réservations dans TripIt pour le 4 juillet montrent une récupération de 85% pour la location de voitures et une récupération de 64% pour l'hébergement. »

La plage de Sun Belt, la ville reste parmi les meilleures listes de souhaits d’été des voyageurs (Cependant, les vols intérieurs n’ont atteint que 51 % des niveaux de réservation de 2019, bien qu’ils soient en hausse de 146 % par rapport à l’année dernière. Les vols internationaux, sans surprise, n’ont atteint que 29 % des niveaux de 2019.) Pourquoi la montée relative ? « Les vaccins ont rendu les voyageurs plus confiants », a déclaré Moyse, notant que plus de la moitié des voyageurs américains interrogés par TripIt en avril ont déclaré que se faire vacciner eux-mêmes était leur principale exigence pour se sentir à l’aise de voler à nouveau. La société de voyages a découvert que trois endroits ensoleillés et sableux – la Californie, la Floride et Hawaï – représentaient un quart ou plus de tous les vols et locations de voitures ce week-end.

Meilleures destinations de vol et de location de voiture Meilleures destinations de vol Las Vegas Denver Orlando Floride Boston Seattle Meilleures destinations pour la location de voitures Denver Kahului, Hawaï Orlando Floride Las Vegas Chicago Source : TripIt de Concur

« Les réservations TripIt montrent que ces célèbres destinations balnéaires sont populaires depuis le week-end de la fête du Travail 2020, car les voyageurs ont afflué vers un temps plus chaud », a déclaré Moyse. « Qu’il s’agisse d’un supplément de vitamine D ou d’activités de plein air où la distanciation sociale est plus facile, les voyages sur la côte ont été un aliment de base des voyages en cas de pandémie. » Les Américains semblent rester loin de chez eux un peu plus longtemps maintenant une fois qu’ils décident de prendre la route, a découvert TripIt. Le séjour moyen dans les motels, hôtels et centres de villégiature est désormais de 4,11 jours, contre 3,23 en 2019, et les séjours dans les locations de vacances sont encore plus longs, avec une moyenne de 5,83 jours, contre 4,12 jours il y a deux ans. « Par rapport à 2019, les voyageurs restent environ une journée de plus dans les hôtels et près de deux jours supplémentaires dans les locations de vacances », a déclaré Moyse.

Les voyages sur la côte ont été un aliment de base des voyages en cas de pandémie. Jen Moyse directeur principal de produit chez TripIt

« Les locations de vacances ont été appétissantes pour certains pendant la pandémie compte tenu de l’intimité qu’elles offrent et de la sécurité contre les foules », a-t-elle ajouté. « Ce sont également des options d’hébergement pratiques dans des endroits éloignés et qui n’ont pas autant d’hôtels. » Et, alors que presque tous les voyageurs, 97 %, sont restés absents sept jours ou moins en 2019, plus de 15 % resteront plus d’une semaine en 2021, soit une multiplication par six. Les réservations d’hébergements et de locations de vacances sélectionnent des destinations légèrement différentes, selon TripIt. (Voir le tableau.) Bien que les destinations varient, les voyageurs séjournent plus longtemps dans les hôtels et les propriétés locatives.

Meilleures destinations d’hébergement Meilleures destinations d’hébergement (Séjour moyen = 4,11 jours) Las Vegas New York Orlando Floride Honolulu San Diego Meilleures destinations de location de vacances (Séjour moyen = 5,83 jours.) San Diego Portland, Oregon Anchorage, Alaska Kihei, Hawaï Denver Source : TripIt de Concur