Alors que les villes canadiennes rendent permanentes les terrasses pandémiques, les experts demandent des normes claires

Au plus fort de la distanciation sociale et d’autres restrictions liées à la pandémie de COVID-19, de nombreuses villes canadiennes ont mis en place des politiques de patio temporaires, assouplissant les règles et supprimant les frais pour les bars et restaurants qui cherchent à accueillir plus de clients à l’extérieur.

Ces programmes ont apporté une lueur d’espoir – et des revenus – aux entreprises qui avaient été contraintes de fermer leurs portes, leur permettant d’offrir davantage de repas en plein air aux citoyens désireux de quitter leur maison.

Maintenant, alors que les villes passent à leur nouvelle normalité post-pandémique, les experts affirment que les patios ont besoin d’une meilleure normalisation à tous les niveaux pour les rendre plus accessibles, ainsi que plus prévisibles pour les entreprises qui tentent toujours de rattraper les ventes perdues.

« C’était une chose qui est devenue une évidence évidente pour de meilleures rues, de meilleurs quartiers et de meilleures villes », a déclaré le consultant en urbanisme Brent Toderian, qui est également l’ancien urbaniste en chef de Vancouver.

« Il est donc remarquable à quel point nous avons mal travaillé. »

Trolley 5 a été l’un des premiers restaurants de Calgary à ouvrir une terrasse de trottoir agrandie. (Helen Pike/CBC)

Lorsque la pandémie a frappé, les restaurants et les bars ont fermé leurs portes, recourant aux services de plats à emporter ou s’assombrissant complètement, et les terrasses prolongées ont été une bouée de sauvetage pour de nombreuses entreprises.

« La pandémie était un peu un programme pilote forcé », a déclaré James DiPaolo, associé principal chez Urban Strategies.

« Les villes cherchaient des moyens créatifs de s’adapter, et elles ont été obligées de le faire selon un calendrier beaucoup plus rapide que celui auquel elles sont habituées. »

Trois ans plus tard, la transition vers la nouvelle normalité semble différente partout où vous regardez, certaines municipalités rendant permanents les changements temporaires tandis que d’autres les annulent.

Mais les défenseurs tirent la sonnette d’alarme sur les problèmes d’accessibilité des trottoirs et des terrasses en bordure de rue depuis plusieurs années et affirment que toute solution permanente doit avoir des normes d’accessibilité appropriées.

Pendant ce temps, les entreprises recherchent la prévisibilité lorsqu’elles élaborent des plans et des investissements pour l’avenir, mais dans certaines villes, elles se sont plaintes de retards et de licenciements dans le processus d’autorisation.

De nombreuses entreprises de Toronto voient des permis de terrasse qui étaient auparavant approuvés pendant les années de pandémie maintenant refusés pour diverses raisons, ou font face à des retards dans l’obtention de permis même à l’approche de l’été, a déclaré Tracy Macgregor, vice-présidente de l’Ontario pour Restaurants Canada.

« C’est là que la frustration arrive, car ils ne peuvent pas démarrer avec ces patios », a-t-elle déclaré.

Le programme CafeTO de la ville est un exemple de la « bureaucratie » qui peut survenir si les politiques ne sont pas bien conçues, a déclaré Toderian.

«Quand vous vous promenez dans Montréal, vous voyez beaucoup plus (de patios). Cela suggère donc certainement que leur système est plus efficace», a-t-il déclaré.

« Cela fait partie de leur attitude générale envers le domaine public, qui est meilleure que toute autre ville d’Amérique du Nord. »

Lorsque la pandémie a frappé, les restaurants et les bars ont fermé leurs portes en recourant aux services de plats à emporter ou en s’assombrissant complètement. (Helen Pike/CBC)

Dans certains cas, les patios pandémiques ont en fait amélioré l’accessibilité, a déclaré Maayan Ziv, fondateur et PDG d’AccessNow.

Par exemple, les entreprises qui n’avaient peut-être pas de sièges intérieurs accessibles auparavant ont pu le faire avec l’espace extérieur supplémentaire, a-t-elle déclaré.

Mais dans d’autres cas, ils ont introduit de nouveaux obstacles, a-t-elle déclaré.

« Aucun argent public ne doit être affecté à l’installation de nouvelles barrières, aucun permis ou autorisation ne doit être accordé aux entreprises qui n’ont pas envisagé les points d’accès accessibles à ces espaces. »

Au fil du temps, les milieux urbains deviennent moins accessibles, a déclaré David Lepofsky, président de l’Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance.

Les programmes de patio pandémiques ne sont qu’un exemple, a-t-il dit, notant que les premières itérations faisaient souvent marcher les piétons sur la route.

Les changements annoncés au début de 2023 au programme de Toronto comprennent des « plates-formes uniformes pour l’accessibilité », selon la ville, ainsi qu’une période de transition pour apporter les changements requis et des programmes de subventions pour les entreprises et les ZAC.

Lepofsky a déclaré qu’à mesure que chaque municipalité cherche une solution permanente, une situation disparate se développe, même si l’obligation d’accommodement transcende les frontières de la ville.

« Si vous laissez à chaque municipalité le soin de réinventer la roue de l’accessibilité, soit elles ne le feront pas, soit elles risquent de se tromper. Et vous obligez les personnes handicapées de chaque communauté à se battre à ce sujet », a déclaré Lepofsky, qui veut voir les normes d’accessibilité provinciales pour les aires de repos extérieures.

Une accessibilité généralisée et uniforme profite à tous, pas seulement aux personnes handicapées, a déclaré Lepofsky, notamment en augmentant la base de clients potentiels pour les entreprises.

« Nous devons simplement nous assurer qu’un plan d’accessibilité est intégré à tous ces projets », a déclaré Ziv. Cela pourrait être aussi simple que d’assurer un chemin d’accès facile ou d’éduquer et de former le personnel du restaurant, a-t-elle déclaré.

« J’aimerais que cela soit largement adopté dans toutes les municipalités, plutôt qu’au cas par cas », a déclaré Ziv.

Un patio sur l’avenue Stephen au centre-ville de Calgary en 2022. Cette année-là, la ville a rendu permanent son programme de patio prolongé. (David Bell/CBC)

Toderian a convenu que les programmes de patio devraient être abordés de manière standardisée, au lieu d’un programme qui nécessite des examens au cas par cas des conceptions de patio comme certains le font.

« Il n’est pas étonnant que ces choses ne soient pas faites plus rapidement », a-t-il déclaré.

Calgary et Edmonton semblent avoir des directives claires et utiles pour leurs patios, a déclaré DiPaolo, aidant les entreprises à déterminer à quoi leur patio devrait ressembler au lieu de « repartir de zéro dans tous les cas ».

À Calgary, la ville renonce encore une fois aux frais de permis de patio cette année. En 2022, il a rendu son programme de patio étendu permanent, avec des permis valables trois ans, selon le site Web de la ville.

Le long de la 17e avenue, un tronçon populaire de bars et de restaurants, un groupe d’entreprises local a décidé de participer à la rationalisation de la saison des terrasses.

L’année dernière, la zone d’amélioration commerciale de la 17e avenue a investi dans la construction d’un système de promenade étendu qui longe les trottoirs, a expliqué la directrice exécutive Tulene Steistol.

Des places assises sont installées sur les trottoirs devant les commerces, tandis que les piétons marchent sur la promenade sans avoir à surveiller les serveurs et les clients qui traversent entre le restaurant et les sièges du patio.

Cela a rendu les terrasses plus sûres pour les convives et les piétons et plus attrayantes pour les entreprises, a déclaré Steiestol, notant que la BIA a apporté des modifications après les commentaires du comité d’accessibilité de la ville.

Steiestol pense que les municipalités devraient aider à financer des projets comme celui-ci, en les aidant à se généraliser.

« Nous avons eu des municipalités qui sont descendues et leurs propres équipes d’autres villes ont pris note de ce que nous avons fait », a-t-elle déclaré.

Certaines communautés ont franchi plusieurs étapes supplémentaires dans les patios pandémiques, en mettant en place des horaires de rue réservés aux piétons et en apportant de la musique en direct et de l’art public, a déclaré DiPaolo.

« Mon espoir en tant que planificateur est que … le succès de ces programmes puisse être mis à profit pour des améliorations plus permanentes du domaine public », a-t-il déclaré.

« Au lieu de construire des patios de fortune dans la rue pendant les mois d’été, peut-être parlons-nous d’agrandir le boulevard public, où ces problèmes d’accessibilité, de mobilité et de sécurité sont en fait intégrés à la conception du paysage de rue plutôt qu’abordés par le processus d’autorisation qui se produit chaque année. »