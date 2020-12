C’est à nouveau cette période de l’année où la vague de froid frappe la capitale nationale, Delhi, et Internet devient créatif. Mercredi, la température minimale enregistrée à New Delhi était de 3,5 degrés Celsius et, selon le Département météorologique indien (IMD), les conditions resteront ainsi jusqu’à vendredi.

Les hivers de Delhi sont rudes mais excitants pour de nombreuses personnes vivant dans la ville. Avec des vents froids et perçants qui soufflent dans la capitale nationale, les internautes ont inventé des mèmes hilarants et relatables. Alors que certains se plaignent des innombrables couches de vêtements que l’on porte, un autre évoque l’angoisse de prendre un bain. Internet a un mème pour chaque problème lié à l’hiver.

Une victime des hivers de Delhi a comparé sa situation à la sensation mème pakistanaise Momin Saqib et a publié ceci:

Un autre utilisateur a commenté la surprise des hommes qui voient des femmes posséder toujours leur jeu de mode malgré le temps hivernal.

Cependant, tout n’est pas si mauvais en hivers, comme l’a dit un utilisateur: «L’avantage de vivre à Delhi est que vous recevez à peine la facture d’électricité en hiver. Nous avons reçu la dernière facture d’électricité de seulement 390 Rs. #Delhi (sic) »

L’avantage de vivre à Delhi est que vous recevez à peine la facture d’électricité en hiver. Nous avons reçu la dernière facture d’électricité de seulement 390 Rs.#Delhi – Sneha (@Amiable_duchess) 15 décembre 2020

Un utilisateur était clairement agité par les conditions hivernales dans la capitale et a demandé aux gens d’arrêter de romancer la météo.

Si quelqu’un dit que j’aime les hivers de Delhi, je vais les frapper au visage – ChubtiJaltiGarmi (@hhhggjjhhg) 15 décembre 2020

Alors qu’un autre utilisateur a comparé les hivers à Mumbai aux hivers à Delhi et a tweeté ceci:

Pour certains, la seule façon de survivre à la saison hivernale était une tasse de thé ou de café chaud.

Le temps glacial nous oblige également à nous emmitoufler dans des couches de vêtements, comme l’a tweeté cette femme:

Un autre utilisateur a tweeté comment une famille réagit lorsque son parent du Canada mentionne qu’elle n’a pas vécu de vrais hivers:

Pour certains, le mauvais temps les a suffisamment préparés et ils ne seront pas surpris s’il commence même à neiger à Delhi.

Tbh je ne serai pas surpris s’il commence à neige ‍♀️ – Zenobia | ThatZenBlog (@thatzenblog) 14 décembre 2020

Un utilisateur a commenté comment il se promenait dehors en portant juste un t-shirt. Il demande maintenant un prix de bravoure.

A fait un trajet de 2 km en un seul tee dans les hivers de Delhi, merci de me souhaiter des récompenses de bravoure. – Joey Pathak (@joeypathak) 15 décembre 2020

Le froid sévère restera probablement ainsi dans les régions de Delhi, du Pendjab, de l’Haryana et de Chandigarh pendant les prochaines 24 heures. Les vents glacés soufflant de l’Himalaya occidental recouvert de neige ont fait baisser considérablement la température minimale. Selon l’IMD, la température la plus basse de 0,5 degré Celsius a été enregistrée sur Sikar dans l’est du Rajasthan. Dans un récent tweet, le département météorologique a déclaré que ces conditions devraient perdurer pendant les deux prochains jours et se dissiperaient d’ici dimanche et la semaine prochaine.