Un voisin est décédé en décembre, puis un collègue ce mois-ci. Maintenant, M. Matsena attend un vaccin pour pouvoir rentrer chez lui dans son canton et tenir à nouveau sa petite fille. Mais en Afrique du Sud, pays le plus durement touché jusqu’à présent par la variante, les vaccinations n’ont pas encore commencé.

Mais à mesure que de nouvelles variantes comme celle découverte en Afrique du Sud migrent vers plus de pays – y compris les États-Unis -, il devient de plus en plus clair que la tragédie des pays les plus pauvres pourrait devenir une tragédie pour tous les pays. Plus le virus se propage et plus il faut de temps pour vacciner les gens, plus il a de chances de continuer à muter de manière à mettre le monde entier en danger.

Des études récentes suggèrent qu’au moins quatre vaccins efficaces pour prévenir l’infection par le virus d’origine ne se sont pas aussi bien comportés contre le variant trouvé en Afrique du Sud. Cette variante est également plus contagieuse – comme une autre découverte en Grande-Bretagne – et on estime maintenant qu’elle représente 90% de tous les cas en Afrique du Sud, selon les données compilées par les chercheurs. Il est apparu dans des dizaines d’autres pays.

L’inoculation incite le système immunitaire à fabriquer des anticorps contre le virus, mais à mesure que les mutations changent de forme, le virus peut devenir plus résistant à ces anticorps. Dans le pire des cas, ne pas arrêter la propagation du virus à l’échelle mondiale entraînerait davantage de mutations qui pourraient rendre les vaccins existants moins efficaces, laissant même les populations vaccinées vulnérables.

«Cette idée que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité n’est pas qu’un adage, c’est vraiment vrai», a déclaré Andrea Taylor, directrice adjointe du Duke Global Health Innovation Center.