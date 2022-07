Alors que les vagues de chaleur balayent l’Europe, la Grande-Bretagne se prépare à des températures record

L’incendie le plus grave s’est produit dans la région de la Gironde, près de la ville de Bordeaux, où, jusqu’à présent, plus de 22 000 hectares de végétation ont brûlé et plus de 12 000 personnes ont été évacuées de leur domicile ou de campings, selon les autorités locales, avec certains dormant sur des lits dans des gymnases ou des salles d’événements.

Météo France, le météorologue national, a prévu des températures de 40 degrés Celsius ou plus sur la côte atlantique du pays de dimanche à mardi.

En Grèce, les pompiers ont combattu plus de 50 incendies, les plus importants de l’île de Crète et de la région de Saronikos au sud-est d’Athènes.

Et l’Espagne a atteint un record de 114 degrés Fahrenheit mercredi dans la province méridionale de Huelva. Le pays se battait également pour éteindre des dizaines d’incendies de forêt.

“Évidemment, plus la canicule est longue, plus les répercussions sont importantes sur la question des incendies de forêt, et aussi sur la santé des gens”, a déclaré Rubén del Campo, porte-parole de Agence météorologique d’Espagne.