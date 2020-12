La plupart des pénuries sont le résultat de la demande mondiale en flèche, mais les experts de la chaîne d’approvisionnement et les prestataires de soins de santé affirment que l’approche largement non interventionniste de l’administration Trump en matière de production et de distribution d’équipements de protection au cours des neuf derniers mois a aggravé le problème. Cela a laissé les États et les hôpitaux se battre pour des approvisionnements limités. L’arnaque des prix est devenue la norme, et des dizaines d’institutions désespérées ont été dupées dans l’achat de produits contrefaits.

Le président Trump n’a fait qu’un usage modéré de la loi sur la production de défense, une loi datant de la guerre de Corée qui permet aux agences fédérales de coordonner la distribution de produits rares et de forcer les entreprises à donner la priorité aux commandes gouvernementales. La DPA peut également fournir des subventions aux entreprises qui ont besoin d’aide pour accélérer leur production.

La Maison Blanche étant largement désengagée de la crise, les travailleurs médicaux, les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement et les experts en santé publique exhortent le président élu Joseph R. Biden Jr. promesses de campagne d’utiliser la Loi sur la production de défense pour augmenter la fabrication nationale d’équipement de protection individuelle, de kits de test, de vaccins et de fournitures médicales nécessaires pour immuniser des centaines de millions d’Américains. Ils espèrent également que l’administration entrante prendra en charge la distribution de produits rares et mettra fin au profit et à la course folle pour les EPI qui ont opposé les États et les chaînes hospitalières aux maisons de retraite et les petits hôpitaux ruraux.