Vous pouvez enfin être libre de vos transferts de groupe familial WhatsApp – en quittant complètement WhatsApp.

L’application de messagerie instantanée cryptée Signal signale une augmentation du nombre de nouvelles inscriptions et de nouveaux utilisateurs, alors que les utilisateurs de WhatsApp migrent des bases. Signal, une application de messagerie instantanée développée par l’organisation à but non lucratif Signal Foundation, est un rival pour les applications de messagerie instantanée appartenant à Facebook, y compris WhatsApp et Facebook Messenger.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont même signalé que Signal était devenu dimanche la meilleure application d’écume sur Google Playstore.

Le changement dans les préférences des applications de messagerie du pays est intervenu après que la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de WhatsApp aient clairement indiqué qu’une majorité des données utilisateur étaient effectivement partagées avec les autres applications et services de Facebook.

Mais alors que WhatsApp faisait partie du vocabulaire quotidien de l’Inde, l’exode soudain vers une nouvelle application pourrait laisser les utilisateurs anxieux et inquiets. Pour faciliter le changement, les utilisateurs de desi sur Twitter ont créé des mèmes pour ajouter une touche de plaisir à cette affaire plutôt sordide, en particulier pour les utilisateurs dévoués de WhatsApp qui sautent maintenant pour enregistrer leurs données.

téléchargement du signal kar liya hai baat krne wala Allah dega – craint (@shifaphernia) 9 janvier 2021

Telegram n’est pas une menace pour WhatsApp. C’est une menace pour Netflix, Prime Video et Disney Hotstar. – Trendulkar (@Trendulkar) 8 janvier 2021

Bien qu’une grande partie de ce que contiennent les nouveaux termes soit déjà connue, WhatsApp précise désormais clairement que les données des utilisateurs sont et continueront d’être partagées avec Facebook et d’autres produits et services Facebook. WhatsApp dit également qu’il suit les données de localisation de l’utilisateur à tout moment, et même si vous êtes assez intelligent pour désactiver l’accès à la localisation pour WhatsApp sur votre téléphone Android ou Apple iPhone, l’application collecte et enregistre toujours les adresses IP et les codes de numéro de téléphone pour estimer votre emplacement général – WhatsApp indique que c’est pour les diagnostics et le dépannage.

Apple, après avoir déployé les nouvelles étiquettes de confidentialité sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac, oblige désormais les développeurs d’applications à indiquer clairement les données utilisateur qu’ils collectent ou ne collectent pas auprès des utilisateurs. Les étiquettes de confidentialité de l’App Store comporteront trois sections: les données utilisées pour vous suivre, les données qui vous sont liées et les données qui ne vous sont pas liées. Sous chaque section se trouveront des puces énumérant les détails exacts des données collectées, y compris les coordonnées, les données de santé et de forme physique, les informations financières, les données d’utilisation, l’historique de navigation, les données de localisation, les identifiants personnels et l’historique de recherche. Avec ces informations disponibles en un coup d’œil, un utilisateur peut potentiellement prendre une décision plus éclairée quant à savoir s’il souhaite télécharger une application spécifique sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans tomber dans le trou noir de collecte de données et de confidentialité qui est devenu la norme au fil des ans. .

Dans les révélations ultérieures, il s’avère que WhatsApp et Facebook Messenger collectent beaucoup plus de données utilisateur par rapport aux applications de messagerie instantanée similaires telles que Signal et iMessage d’Apple. Cela comprend les données de santé et de forme physique, les informations financières, l’historique de recherche, le contenu de l’utilisateur, l’historique de navigation et les données de localisation. L’application Signal ne collecte aucune donnée utilisateur, conformément aux étiquettes de confidentialité de l’App Store.

Lisez aussi: Avez-vous déjà téléchargé Signal? Les nouveaux utilisateurs se pressent pour signaler, grâce à Elon Musk et WhatsApp