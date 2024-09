Alors que les universités américaines multiplient les enjeux des manifestations, les militants envisagent de nouvelles stratégies

Elizabeth Howell-Egan, étudiante en droit à l’Université de Californie du Sud, n’est pas autorisée à entrer sur le campus en raison de son rôle dans Les manifestations contre la guerre du printemps derniermais elle continue son activisme.

Elle et des étudiants partageant les mêmes idées organisent des sessions en ligne sur le Guerre entre Israël et le Hamas et distribuer des dépliants à l’extérieur du campus, qui est désormais renforcé par des points de contrôle aux entrées et des agents de sécurité qui demandent aux étudiants de scanner leurs pièces d’identité.

« Le changement n’est jamais agréable. Il faut toujours prendre des risques pour créer un changement et un avenir dans lequel nous voulons vivre », a déclaré Howell-Egan, membre de la section Students for Justice in Palestine de l’université, qui appelle l’USC à désinvestir des entreprises qui profitent de la guerre.

Les enjeux ont augmenté cet automne pour les étudiants qui protestent contre la guerre à Gaza, alors que les universités américaines mettent en place de nouvelles mesures de sécurité et directives de protestation — tout cela pour éviter des perturbations comme celles du printemps dernier manifestations pro-palestiniennes et protéger les étudiants des discours de haine. L’activisme met en péril leurs diplômes et leur carrière, sans parler des frais de scolarité, mais beaucoup disent qu’ils ressentent une responsabilité morale de poursuivre le mouvement.

Les campements de tentes, désormais interdits sur de nombreux campus, n’ont pas encore repris. Et certains des étudiants les plus impliqués du printemps dernier ont obtenu leur diplôme ou sont en voie de l’obtenir. toujours confronté à des mesures disciplinaires. Pourtant, les étudiants militants trouvent d’autres moyens de protester, encouragés par la le nombre de morts augmente à Gaza et des manifestations massives ce mois-ci en Israël pour exiger un cessez-le-feu.

Les tensions autour du conflit sont à leur comble sur les campus américains depuis le début de la guerre le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont tué 1 200 personnes en Israël et pris 250 otages. La guerre à Gaza a fait plus de 40 000 morts, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Alors que les manifestations pro-palestiniennes ont pris de l’ampleur à l’échelle nationale, les étudiants juifs de nombreux campus ont face à l’hostilitéy compris langage et signes antisémitesCertains collèges ont fait l’objet d’enquêtes sur les droits civiques aux États-Unis et procès réglés affirmant qu’ils n’ont pas fait assez pour lutter contre l’antisémitisme.

Alia Amanpour Trapp, étudiante en dernière année à l’université Temple, a commencé l’année scolaire en probation après avoir été arrêtée à deux reprises le semestre dernier lors de manifestations pro-palestiniennes. Quelques jours plus tard, elle était de nouveau sur le radar de l’université pour une autre manifestation.

Alors qu’elle réfléchit aux conséquences de son activisme, elle pense à son grand-père, un prisonnier politique tué lors des massacres de 1988 orchestrés par l’ayatollah Khomeini en Iran.

« Il a payé le prix ultime pour ce en quoi il croyait. Je pense donc que le moins que je puisse faire est de rester sur mes positions et d’y faire face », a-t-elle déclaré.

Trapp, diplômée en sciences politiques, consacre une grande partie de son temps en dehors des cours à Les étudiants pour la justice en Palestinece qui l’a conduite à la manifestation de rentrée scolaire du 29 août. Le groupe de quelques dizaines de manifestants a fait plusieurs arrêts, notamment à l’extérieur du Rosen Center, un centre de la vie juive qui abrite la section Hillel du Temple.

Certains étudiants juifs présents ont déclaré avoir été ébranlés par la manifestation. Les manifestants ont utilisé des mégaphones pour adresser des conversations aux personnes présentes, a déclaré le président du Temple, Richard Englert. L’université a qualifié cette manifestation d’intimidation et a ouvert une enquête.

« Cibler un groupe d’individus en raison de leur identité juive n’est pas acceptable et les tactiques d’intimidation et de harcèlement comme celles observées aujourd’hui ne seront pas tolérées », a déclaré Englert.

Trapp a déclaré que leur but n’était pas d’intimider qui que ce soit, mais de condamner Hillel pour ce qu’elle a appelé son soutien au sionisme. « Aux étudiants qui se sont sentis menacés ou blessés, je présente mes excuses », a-t-elle déclaré.

Trapp a fait appel de la décision d’un jury de Temple selon laquelle elle aurait violé le code de conduite de l’université au printemps dernier. En réfléchissant à cette mesure disciplinaire, elle se souvient d’un panneau d’affichage de Temple qu’elle a vu sur l’Interstate 95 après sa première visite sur le campus.

« Parce que le monde ne changera pas tout seul », lui a-t-elle dit. Elle s’est alors rassurée sur le fait que Temple était la bonne personne. « Je voulais tellement faire partie de quelque chose de significatif, d’une communauté engagée dans le changement », a-t-elle déclaré.

À l’Université Brown, certains étudiants arrêtés au printemps dernier adoptent une autre tactique pour faire pression sur l’université de l’Ivy League afin qu’elle retire ses fonds de dotation des entreprises ayant des liens avec Israël.

Au printemps dernier, l’université s’est engagée à ce que son conseil d’administration vote en octobre sur une proposition de désinvestissement, après qu’un comité consultatif se soit penché sur la question. En échange, les étudiants manifestants ont plié bagage.

Aujourd’hui, des étudiants, dont Niyanta Nepal, président du conseil étudiant élu sur la base d’un programme en faveur du désinvestissement, affirment qu’ils ont l’intention de faire pression pour obtenir un vote en faveur du désinvestissement. Ils mobilisent les étudiants pour participer à une série de forums et encouragent les nouveaux étudiants à rejoindre le mouvement.

Les collèges ont depuis longtemps a repoussé les appels à désinvestir d’Israël, ce qui, selon ses opposants, vire à l’antisémitisme. Brown est déjà sous le feu des critiques pour avoir même envisagé le vote, y compris une lettre cinglante de deux douzaines de procureurs généraux d’État, tous républicains.

Rafi Ash, membre de la Brown University Jews For Ceasefire Now et de la Brown Divest Coalition, a refusé de dire à quoi pourrait ressembler l’activisme si la campagne de désinvestissement échouait. Étudiant juif parmi les 20 étudiants arrêtés lors d’un sit-in en novembre dans un bâtiment administratif, Ash rejette les critiques qui considèrent les manifestations contre la guerre comme antisémites.

« Le judaïsme qu’on m’a enseigné prône la paix, la justice et le « tikkun olam », c’est-à-dire la réparation du monde », a déclaré Ash, qui est en période de probation disciplinaire. « C’est l’acte le plus juif que je puisse faire, défendre la justice, pour tous. »

Pour Howell-Egan, la répression à l’USC et sa suspension n’ont fait qu’accroître son désir de s’exprimer.

« Même si l’USC menace de sanctions et de mesures disciplinaires, je suis en paix avec cette situation car je défends quelque chose d’important », a déclaré Howell-Egan. « Il n’y a plus d’universités à Gaza. Nous sommes dans une position incroyablement privilégiée pour prendre ce risque. »

Elle n’est pas autorisée à assister aux cours en personne car elle a été suspendue en mai pour avoir rejoint manifestations à l’école privée à Los Angeles.

Les sanctions contre les étudiants qui s’engagent dans des actions militantes sont de plus en plus lourdes, avec notamment des interdictions de campus et des suspensions qui les maintiennent « dans l’incertitude pendant des mois », a déclaré Tori Porell, avocate de l’association Palestine Legal, qui soutient les étudiants manifestants confrontés à des mesures disciplinaires. Howell-Egan considère que cela fait partie d’une stratégie visant à étouffer la liberté d’expression.

Dans une note publiée ce mois-ci, la présidente de l’USC, Carol Folt, a déclaré que le campus était le théâtre de manifestations et de marches pacifiques depuis des années. « Cependant, le semestre de printemps a été marqué par des incidents qui ont mis à l’épreuve nos valeurs, ont ignoré nos politiques, ont suscité des craintes et ont nécessité des mesures de sécurité sans précédent », a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, l’attention de la USC Divest Coalition, qui comprend plusieurs organisations étudiantes, s’est déplacée hors du campus, pour intégrer la communauté au sens large et adopter une approche prudente pendant que les étudiants maîtrisent les nouvelles règles de l’université, a déclaré Howell-Egan.

En plus de leurs activités de sensibilisation communautaire, les étudiants ont organisé des séminaires.

« L’idée est d’améliorer nos compétences et notre compréhension de notre position actuelle et de notre position dans ce combat », a déclaré Howell-Egan, « surtout à mesure que nous poursuivons ce combat. »

___

La couverture de l’éducation par l’Associated Press bénéficie du soutien financier de plusieurs fondations privées. L’AP est seule responsable de tout le contenu. normes pour travailler avec des organisations philanthropiques, un liste des supporters et des zones de couverture financées sur AP.org.