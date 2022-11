Alors que les troubles s’abattent sur les écoles iraniennes, le gouvernement s’en prend aux enfants

Commentez cette histoire Commentaire

Partout en Iran, des écolières ont enlevé leur foulard avec défi, piétiné des photos du chef suprême et chanté pour la liberté, produisant certaines des images les plus emblématiques du soulèvement antigouvernemental du pays. Maintenant, l’État vient les chercher. De nombreuses familles craignent d’envoyer leurs enfants à l’école, craignent qu’ils ne soient surveillés, battus, détenus ou disparaissent, ont déclaré des groupes de défense des droits et des Iraniens au Washington Post. Les chefs religieux iraniens parient que la répression des écoles contribuera à apaiser les troubles, qui en sont maintenant à leur septième semaine, mais risque de radicaliser davantage le public contre eux.

Dans des entretiens avec The Post ces dernières semaines, trois élèves et deux parents ont décrit les agressions contre les écoles, où les enseignants sont sous pression pour écraser tout signe de dissidence et sont souvent impuissants à empêcher les forces de sécurité de cibler les mineurs dont ils ont la charge. Les listes de présence scolaire, les bulletins scolaires et les caméras de sécurité sont devenus des outils de la répression. Les parents sont avertis de garder leurs enfants sous contrôle.

Les Iraniens interrogés pour cet article ont parlé sous le couvert de l’anonymat, craignant une réaction violente du gouvernement, qui a puni des personnes pour avoir communiqué avec des journalistes étrangers. Le Post – qui n’est pas autorisé à faire des reportages en Iran – n’a pas pu vérifier leurs comptes de manière indépendante, mais il fait écho aux rapports des groupes de défense des droits de l’homme, ainsi que d’autres médias internationaux et locaux.

“Nous sommes tous sous le choc et tristes et n’avons pas l’énergie de faire quoi que ce soit”, a déclaré au Post un garçon de 12 ans à Téhéran après que des policiers en civil ont fait une descente dans son école ce mois-ci pour arrêter un camarade de classe. Il a dit qu’il s’était joint à ses camarades de classe et à ses professeurs pour intervenir physiquement pour arrêter l’enlèvement.

Les autorités refusent de dire combien d’enfants ils ont arrêtés, mais un député du Corps des gardiens de la révolution a déclaré le 5 octobre que l’âge moyen des Les “émeutiers” arrêtés n’étaient que 15. Le ministre iranien de l’Éducation, Yousef Nouri, a déclaré le 11 octobre qu’un nombre non divulgué d’enfants étaient détenus dans des “centres de psychologie” pour la réforme et la rééducation, qui, selon les groupes de défense des droits, sont notoirement abusifs. Des militants et des avocats ont déclaré au Post qu’au moins 700 adolescents avaient été détenus.

“Nous ne savons pas où ils emmènent ces enfants ni ce qui leur arrive [in detention]», a déclaré Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur du groupe norvégien Iran Human Rights. « Dans certains cas, ces enfants sont battus et emmenés en civil [police].”

À Bukan, une ville kurde du nord-ouest, des rapports répétés font état de forces de sécurité armées entrer dans les écoles et images de sécurité exigeantes. Dans la capitale Téhéran, des parents se sont rassemblés devant une école au milieu d’informations faisant état d’une descente de police en civil.

Les manifestations les plus longues d’Iran depuis des décennies ont été déclenchées à la mi-septembre par la mort d’une jeune femme kurde iranienne, Mahsa Amini, sous la garde de la “police de la morale” détestée. Les femmes et les filles ont depuis joué un rôle de premier plan dans les manifestations.

« Depuis que les écoles secondaires et les filles se sont impliquées dans des manifestations en Iran, le gouvernement est devenu si sensible à cette situation », a déclaré Hossein Raisi, professeur des droits de la personne à l’Université Carleton à Ottawa. “Ils ont d’abord essayé de se taire à ce sujet, puis ont essayé d’utiliser l’oppression contre eux pour le faire baisser.”

Alors que des schémas d’abus émergent, la pression exercée sur les familles pour qu’elles gardent le silence et les restrictions d’accès à Internet et aux téléphones portables ont rendu difficile la documentation et la vérification des cas.

Esra Panahi, 15 ans, de la ville d’Ardabil, dans le nord-ouest du pays, semble avoir été le premier mineur à avoir été tué par les forces de sécurité alors qu’il était à l’école, selon Shiva Amelirad, porte-parole internationale basée au Canada du Conseil de coordination des syndicats d’enseignants, l’organisme indépendant iranien syndicat des enseignants.

Esra a été battue à mort par des policiers en civil le 12 octobre après qu’elle et d’autres camarades de classe aient crié “mort au dictateur” et “femme, liberté de vie” lors d’un rassemblement pro-gouvernemental auquel ils ont été invités à assister ce matin-là, a déclaré Amelirad. D’autres filles ont été blessées et détenues.

La poste n’a pas pu vérifier de manière indépendante le compte du syndicat.

Mais alors que l’histoire commençait à circuler, le frère d’Esra a déclaré à la télévision d’État iranienne que sa sœur était décédée d’un problème cardiaque. Un oncle a prétendu que c’était un suicide. Selon des groupes de défense des droits, les autorités font fréquemment pression sur les membres de la famille des personnes décédées et détenues pour qu’ils fassent de fausses déclarations.

Quelques jours après la mort d’Esra, son frère a tenté de se suicider et a été hospitalisé, selon Amelirad. Le Post n’a pas pu déterminer son état actuel.

Des mineurs ont été tués à un rythme alarmant, en particulier dans les régions minoritaires kurdes et baloutches d’Iran. Human Rights Activists in Iran, un groupe basé à Washington, a déclaré lundi avoir vérifié la mort de 121 personnes, dont 46 avaient moins de 18 ans.

D’autres décès sont probablement restés sans papiers, les familles craignant d’amener leurs enfants à l’hôpital et intimidées au silence. D’autres ont été forcés de signer des certificats de décès falsifiés pour récupérer les corps de leurs enfants, a déclaré Amiry-Moghaddam.

Raisi, qui a travaillé pendant 20 ans comme avocat des droits de l’homme en Iran, a déclaré que le ministère du Renseignement et l’aile du renseignement des Gardiens de la révolution surveillaient les mineurs détenus au-delà du champ d’application de la loi. « Ils les maintiennent en dehors des normes des droits des enfants en détention », a-t-il dit.

Les centres de correction pour mineurs ressemblent davantage à des sites de «lavage de cerveau», a déclaré Raisi, où les enfants sont contraints de signer des déclarations incriminantes et de prêter allégeance à l’État. “Ils les mettent sous pression et il y a de la torture psychologique”, a-t-il dit.

Amelirad a déclaré avoir parlé directement à des jeunes de 15 et 17 ans arrêtés lors de différents incidents à l’extérieur de la même école dans l’ouest de l’Iran. Les deux ont enlevé leur hijab à la fin des cours. Les enfants ont été détenus pendant des jours dans une cellule surpeuplée, interrogés et battus avant d’être relâchés avec des amendes, a-t-elle déclaré.

“Ils leur ont demandé si quelqu’un d’un pays occidental avait essayé de les pousser à manifester”, a-t-elle déclaré. “Ils leur ont dit que leur vie était finie.”

Le Conseil de coordination des syndicats d’enseignants organise activement des grèves dans les écoles et publie des rapports d’attaques contre des enfants et des enseignants – certaines ont été violentes, d’autres plus subtiles.

Une jeune de 17 ans à Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, a déclaré au Post que son école avait autorisé les ongles longs, les franges et les cheveux teints ces dernières années. Mais après le début des manifestations, a-t-elle dit, une nouvelle directrice est venue et a imposé un code vestimentaire strict, puni les filles pour les foulards lâches et forcé les élèves à prier.

Une femme vêtue de manière conservatrice avec un chapelet a commencé à errer dans l’école en prenant des vidéos d’étudiants qui criaient des chants de protestation, a déclaré le jeune de 17 ans. L’école a commencé à organiser des excursions d’une journée et d’autres événements pour distraire les élèves, à qui on a dit que leurs notes en souffriraient s’ils n’y assistaient pas.

L’adolescente a déclaré qu’elle se joignait parfois à des slogans scandés, mais qu’elle avait trop peur d’être plus vocale.

“Ils vous sourient au nez et ne disent rien lorsque vous protestez, mais ensuite ils prennent des vidéos et vous trahissent dans votre dos”, a-t-elle déclaré à propos du directeur de l’école et des enseignants.

Une jeune fille de 14 ans de Téhéran a déclaré qu’elle et ses camarades de classe ne parlaient des manifestations qu’en privé. Ils craignent que les enseignants aient enrôlé d’autres étudiants pour les espionner. À la mi-octobre, a-t-elle dit, la police est venue vérifier si les étudiants avaient arraché des photos du chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, de leurs manuels – comme d’autres jeunes filles l’avaient fait dans une vidéo virale.

Au milieu des appels au boycott des écoles, a-t-elle déclaré, les administrateurs ont averti que les élèves absents pendant plus d’une semaine perdraient des points.

Le garçon de 12 ans à Téhéran a déclaré qu’après que l’école se soit rassemblée pour empêcher la police d’arrêter son camarade de classe, les policiers ont juré de revenir plus tard pour emmener l’enfant.

Le directeur de l’école a fait sortir l’élève en douce et l’a renvoyé chez lui en taxi. Les enseignants se sont rassemblés à la porte principale pour empêcher la police de rentrer, a déclaré le jeune de 12 ans.

Sa mère, une peintre de 45 ans, a déclaré qu’elle était terrifiée par la santé mentale et l’avenir de son fils. Les administrateurs ont dit aux parents qu’ils protégeraient les élèves à l’intérieur de l’école – mais ils pourraient le faire rien une fois qu’ils ont quitté le terrain.