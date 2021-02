Alors que les Texans luttent pour obtenir de la nourriture et de l’eau, un gel record est si froid que les satellites météorologiques déroutent

Alors que des millions de Texans tremblent au cours du quatrième jour de pannes de courant dans l’État, beaucoup ont du mal à accéder à la nourriture et à l’eau, tandis que les fonctionnaires jouent le jeu du blâme et que les satellites météorologiques affichent des lectures bizarres.

Au moins 25 décès ont été attribués à la récente vague de froid qui a provoqué des chutes de neige record dans l’État de Lone Star, entraînant des conduites d’eau gelées ou cassées et des perturbations consécutives des approvisionnements en eau, comme l’ont partagé les résidents sur les réseaux sociaux.

La demande de 75000 mégawatts mardi a été satisfaite jusqu’à 55500 mégawatts, ce qui constitue une défaillance massive de l’infrastructure énergétique de l’État, conduisant de nombreux responsables à se montrer du doigt, parmi lesquels le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a appelé les dirigeants des opérateurs de réseau à démissionner.

Les régulateurs et autres autorités responsables de l’infrastructure énergétique de l’État doivent être traînés avant une audition jeudi prochain.

Pendant ce temps, le satellite GOES-East, qui utilise des capteurs infrarouges pour mesurer la couverture nuageuse et tracer la structure des nuages ​​au-dessus de la zone continentale des États-Unis, a été trompé par la soudaine vague de froid.

Le froid était si intense que les satellites météorologiques ont commencé à confondre le sol avec la couverture nuageuse, qui est généralement beaucoup plus froide que les températures de surface au niveau du sol.

C’est incroyable. Ce pourpre qui saigne au sud que tu vois n’est pas des nuages ​​- extrême #froid se développe à mesure que la nuit commence, trompant les satellites #Texas et #Oklahoma en pensant qu’il y a des nuages. Neige effet lac aussi des lacs Conroe et Livingston au nord de #Houston. pic.twitter.com/2envfn9tmt – Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) 16 février 2021

La température moyenne au Texas la semaine dernière était entre 16 et 34 degrés Fahrenheit plus froide que la moyenne quinquennale pour cette période de l’année, ce qui posait des problèmes pour l’algorithme du satellite, qui représentait le sol sous forme de couverture nuageuse (en violet et bleu).

Le temps froid en Amérique du Nord a confondu le satellite météo GOES-Est! Voyez ici comment le front froid du Nord lui a fait imaginer le sol froid comme s’il s’agissait de nuages ​​le 16 février. Crédit d’image: College of DuPage @CollegeDuPage pic.twitter.com/aBGp2V5vZA – Marianne Guenot (@Marianne_Guenot) 17 février 2021

La vague de froid affecte actuellement quelque 30 États, avec des températures inférieures de 50 degrés Fahrenheit à la normale.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche l’état d’urgence au Texas, mais 14 autres États à travers le pays sont également confrontés à la sombre perspective de pannes de courant.

