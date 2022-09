Alors que les tests de la Coupe du Monde de la FIFA contre l’Angleterre et les États-Unis se profilent à l’horizon, qu’est-ce que le retour de Carlos Queiroz peut apporter à l’Iran ?

Après trois ans et demi d’absence, et après des jours de spéculation constante, le retour de Carlos Queiroz en tant qu’entraîneur de l’Iran a été confirmé mercredi.

Le Portugais – qui reste le tacticien le plus ancien de l’équipe Melli depuis son précédent passage de 2011 à 2019 – est de retour après des séjours avec la Colombie et l’Égypte, et arrive avec seulement trois mois pour se préparer au Coupe du monde de football 2022.

Sous Queiroz, l’Iran s’est mémorablement illustré lors de la dernière Coupe du monde, où il a battu le Maroc, fait match nul avec le Portugal et perdu de peu contre l’Espagne pour manquer les huitièmes de finale d’un point seulement malgré les chances fermement contre eux.

Ce ne sera pas facile à nouveau à Qatar 2022 avec les Iraniens d’affronter l’Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles, alors que peut-on attendre de l’Iran avec Queiroz à la barre ?

Nous anticipons sa seconde venue en répondant à ces cinq questions.

Qu’a-t-il réalisé avec l’Iran auparavant ?

Le fait qu’aucun autre entraîneur n’ait eu un mandat plus long à la tête de l’équipe Melli – sept ans et neuf mois – illustre à quel point la Fédération de football de la République islamique d’Iran, qui n’est pas étrangère aux licenciements brusques, était satisfaite de son premier mandat.

Il a obtenu des qualifications consécutives pour la Coupe du monde en 2014 et 2018, ce qui est l’attente habituelle étant donné que les Iraniens sont l’une des puissances traditionnelles d’Asie – bien qu’ils aient raté l’année avant que Queiroz ne prenne les commandes.

En particulier, les performances de l’Iran sous Queiroz à Russie 2018 se démarquent puisqu’ils ont récolté quatre points pour terminer troisième du groupe B, mais juste un seul point derrière les deux premiers, l’Espagne et le Portugal.

L’Iran a donné un excellent compte rendu d’eux-mêmes lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et a été atrocement proche de bouleverser l’Espagne ou le Portugal pour une place en huitièmes de finale. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

La situation aurait pu être bien différente si Saïd Ezatolahi pas eu de but refusé lors d’une défaite 1-0 contre l’Espagne, tandis qu’un match nul 1-1 avec Cristiano RonaldoLe Portugal aurait facilement pu être une victoire s’il n’y avait pas eu un échec flagrant au dernier souffle de Mehdi Tarémi.

Sur la scène continentale, l’Iran a atteint les quarts de finale et les demi-finales du Coupe d’Asie de l’AFC en 2015 et 2019 respectivement sous Queiroz, qui ont sans doute été en deçà des attentes.

Pourquoi a-t-il quitté l’équipe Melli la première fois ?

C’est après cette sortie en demi-finale de la Coupe d’Asie 2019 que s’est terminé le premier mandat de Queiroz à la tête de l’équipe Melli.

Bien que perdre face à d’autres poids lourds, le Japon ne soit généralement pas considéré comme une énorme déception en termes de résultat, c’est la manière dont ils ont été complètement dominés dans une défaite 3-0 qui était peut-être le plus gros problème avec le FFIRI.

Le contrat de Queiroz n’avait pas encore été renouvelé après la Coupe d’Asie, mais il a pris la décision de se retirer après la défaite contre le Japon, qui était son 100e match à la tête de l’équipe Melli.

Le premier mandat de Carlos Queiroz à la tête de l’Iran a pris fin après huit ans après une défaite en demi-finale contre le Japon lors de la Coupe d’Asie de l’AFC 2019. KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

“Ce fut un honneur d’être aux côtés de ces grands hommes, dans ce voyage de huit ans, face à toutes les adversités, toujours et toujours avec beaucoup de caractère”, a alors déclaré le Portugais.

Il est parti avec un pourcentage de victoires de 60% et une différence de buts positive de 121 de son siècle de matches.

A-t-il bien fait depuis ?

Sur la base de ses efforts ultérieurs, il est prudent de dire que son temps avec l’équipe Melli a été le plus réussi de Queiroz dans le football international.

Juste après l’Iran, il a pris en charge la Colombie en février 2019 et son premier goût était celui de cette année-là. Coupe Américaoù ses nouvelles charges sont tombées en quarts de finale après une défaite aux tirs au but contre le Chili.

L’objectif principal était cependant toujours de se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive mais, après un début prometteur, le retour à l’action après la pause prolongée imposée par le coronavirus a vu la fortune de la Colombie changer radicalement.

Une défaite 3-0 contre l’Uruguay – leur plus lourde à domicile en 82 ans – suivie d’une raclée 6-1 encore plus choquante par l’Équateur a vu Queiroz faire face à la hache après seulement 18 matchs en charge.

Les deux derniers emplois de Carlos Queiroz l’ont vu échouer à répondre aux attentes en Amérique du Sud et en Afrique avec la Colombie et l’Égypte respectivement. KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Puis, en septembre dernier, l’homme de 69 ans a pris les rênes de l’Egypte, une équipe aux ambitions tout aussi élevées compte tenu de la présence d’un certain Mohamed Salah diriger l’équipe.

Néanmoins, après une défaite déchirante contre le Sénégal en finale du reporté Coupe d’Afrique des Nations 2021 a été suivie d’une autre défaite face à la même opposition en avril – cette fois-ci coûtant la qualification des Égyptiens pour la Coupe du monde – Queiroz partirait à peine sept mois après sa nomination.

Comment s’est fait son retour ?

Même après son départ de l’équipe Melli, Queiroz a toujours été tenu en haute estime par la fraternité du football iranien.

Alors que son remplaçant d’origine Marc Wilmots n’a duré que sept mois, le successeur du Belge Dragan Skocic a remis sur les rails sa campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Ils termineraient finalement le troisième et dernier tour des éliminatoires asiatiques avec 25 points sur 30 possibles pour terminer confortablement dans les deux premiers du groupe A et réserver leur billet pour Qatar 2022.

Tout allait bien avec l’équipe Melli… n’est-ce pas ?

L’Iran a obtenu d’excellents résultats lors des éliminatoires asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sous Dragan Skocic, mais son règne a été gâché par des rumeurs d’agitation parmi les membres seniors de l’équipe. Mohammad Karamali/vi/DeFodi Images via Getty Images

Malheureusement, le mandat de Skocic a été gâché par des rapports constants d’agitation dans les vestiaires, l’incident le plus notable étant l’omission de l’attaquant de Porto Taremi lors de deux éliminatoires en novembre.

Les responsables du FFIRI ont dû servir de médiateur entre Skocic et Taremi pour assurer le retour de Taremi dans le giron de l’équipe nationale compte tenu de son importance indéniable pour leurs espoirs de Coupe du monde, mais de nombreux autres militants chevronnés étaient manifestement absents des plans du Croate.

L’agitation croissante – ainsi que la nouvelle disponibilité de Queiroz – ont conduit à des appels au retour d’un ancien héros, qui a été mis en mouvement après la nomination de Mehdi Taj à la présidence du FFIRI le 30 août et confirmé un peu plus d’une semaine. plus tard.

Rendra-t-il l’Iran plus fort lors de cette Coupe du monde ?

Les fans qui espèrent voir l’Iran produire un football fluide lors de la Coupe du monde sous Queiroz seront probablement déçus, mais là encore, cela n’aurait guère été le plus sage des plans de match.

Au lieu de cela, ils auront quelqu’un qui a fait carrière en préparant ses équipes à être organisées et résolues, tout en étant capable de tirer le meilleur parti de leurs incursions vers l’avant – un plan de match qui, après tout, a fait des merveilles à Russie 2018.

Ils seront clairement les outsiders lors de leur match d’ouverture contre l’Angleterre mais, alors que le récit général semble suggérer qu’ils sont l’équipe la plus faible du groupe B, ceux qui ont observé de près l’équipe Melli depuis la dernière Coupe du monde sauront qu’ils sont loin d’être des jeux d’enfant – en particulier contre le Pays de Galles et les États-Unis.

Avec le très respecté Carlos Queiroz de retour dans la pirogue, l’Iran cherchera à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois à Qatar 2022. Elsa – FIFA/FIFA via Getty Images

Avec Taremi et partenaire de grève Sardar Azmoun – le meilleur buteur de la Premier League russe en 2019-2020 exerce désormais son métier pour Bundesliga géants Bayer Leverkusen – en tête, l’Iran compte de nombreux joueurs ayant une expérience européenne.

D’autres incluent l’ancien ailier de Brighton et actuel de Feyenoord Alireza Jahanbakhshancien gardien anversois Alireza Jahanbakhsh – qui a notamment privé Ronaldo du point de penalty lors de la dernière Coupe du monde – et étoile montante Allahyar Sayyadmaneshtrouvant maintenant ses marques avec la formation anglaise de deuxième niveau Hull.

Quatre ans après leur impressionnante performance lors de la dernière Coupe du monde, on a le sentiment que sa génération dorée de talents iraniens approche rapidement de son apogée – et que Qatar 2022 pourrait être leur meilleure chance d’obtenir une première apparition à élimination directe.

Et bien que Queiroz ne soit peut-être pas la réponse à long terme pour l’avenir de l’équipe Melli, à seulement trois mois de la Coupe du monde, un tacticien expérimenté qui non seulement connaît les joueurs à fond mais est également très respecté par eux est exactement le tonique dont ils ont besoin.

L’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis devraient sous-estimer les Iraniens à leurs risques et périls.