Alors que les tensions politiques montent, le Pakistan lance une campagne de répression contre les médias

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – La lutte pour le pouvoir entre le gouvernement pakistanais et son Premier ministre déchu, Imran Khan, s’est intensifiée de façon spectaculaire, les autorités ciblant la presse pro-Khan et les responsables accusant l’Inde, le grand rival du Pakistan, de faire partie de ceux qui soutiennent sa campagne de retour en force. Un haut responsable de Khan, arrêté et emprisonné pour avoir tenu des propos anti-militaires dans un talk-show télévisé il y a deux semaines, a été transféré mercredi dans un hôpital après que ses avocats ont déclaré qu’il avait été torturé en détention. La chaîne câblée populaire où il parlait, ARY News, a été forcée de ne plus diffuser et deux de ses présentateurs de nouvelles ont fui le pays. D’autres journalistes disent avoir été harcelés et menacés.

La répression est intervenue à un moment controversé et incertain pour le pays et ses dirigeants. Le Premier ministre Shehbaz Sharif, qui a pris ses fonctions en avril, a fait peu de progrès dans la résolution de la grave crise économique qui a fait monter en flèche les prix à la consommation. Khan, en revanche, a pris de l’ampleur lors des élections locales et continue de mener de grands rassemblements bruyants où il fustige le gouvernement.

Les forces armées, qui se sont engagées à rester en dehors des querelles politiques, sont prises entre deux feux. L’actuel chef de l’armée – largement considéré comme la personne la plus puissante du Pakistan – doit prendre sa retraite dans trois mois, et le processus de remplacement a déclenché un tourbillon de rumeurs et de critiques. L’image de l’armée a également été attaquée, en particulier parmi les partisans de Khan sur les réseaux sociaux.

Certains ont fait des commentaires sarcastiques en ligne sur l’accident mortel d’un hélicoptère militaire le 1er août alors qu’il apportait une aide humanitaire à une région ravagée par les inondations. Les messages ont provoqué une réponse émotionnelle rare de la part des responsables militaires, qui ont déclaré avoir déshonoré les victimes et causé « de l’angoisse et de la détresse » à leurs familles.

Les commentaires de l’assistant de Khan, Shahbaz Gill, sur ARY, la chaîne de télévision la plus ouvertement pro-Khan, ont touché une corde sensible. Dans un défi indirect à la discipline militaire, il a exhorté les Pakistanais à suivre leur conscience plutôt que les ordres. “Lorsque vous recevez une commande, vous devez connaître vos valeurs et vous devez être du bon côté”, a-t-il déclaré. “Vous n’êtes pas un fou ou un animal.”

La réponse du gouvernement a été rapide. Le ministère de l’Intérieur a retiré l’habilitation de sécurité d’ARY et l’Autorité de régulation des médias électroniques a révoqué sa licence d’exploitation, accusant la station de “contenu faux, haineux et séditieux”. Les autorités ont ensuite coupé son signal de diffusion, faisant taire l’une des chaînes d’information les plus populaires du Pakistan. Un haut responsable du gouvernement, le ministre du Plan Ehsan Iqbal, a déclaré que Khan « conspirait pour diviser » l’armée pakistanaise.

Gill a été détenu pendant des jours, jusqu’à ce qu’un juge ordonne qu’il soit transféré dans un hôpital pour des raisons médicales. Finalement, il a été transporté sur une civière après une confrontation dramatique de trois heures devant les portes de la prison entre deux services de police qui ont tous deux revendiqué leur compétence. Son avocat, Salman Safdar, a déclaré qu’il avait été torturé « dans ses parties intimes » pendant sa garde à vue, une affirmation démentie par le ministre pakistanais de la Défense.

Un vice-président senior d’ARY a été arrêté chez lui et accusé de sédition, tout comme plusieurs autres membres du personnel. L’un des deux présentateurs qui ont fui le pays, Sabir Shakir, a tweeté qu’il était parti “non pas sous la contrainte mais pour sauver l’institution que j’aime et mes collègues de tout mal”.

Les médias pakistanais et internationaux ont condamné le traitement réservé à Gill et ARY. Le journal Dawn, un quotidien anglophone influent, a averti que la répression “pourrait créer un dangereux précédent” et a déclaré qu’en réagissant de manière excessive, le gouvernement avait “donné des munitions” à Khan et à son parti.

“Ne soyons pas dupes”, a déclaré Daniel Bastard, directeur Asie-Pacifique de Reporters sans frontières. Bien que le gouvernement Sharif doive être tenu pour responsable, a-t-il déclaré, « ce sont les militaires qui interviennent dans les coulisses pour mettre les journalistes pakistanais au pas… La crédibilité de l’État de droit est en jeu.

La répression s’est intensifiée à mesure que la force politique de Khan s’est accrue. Bien qu’il ait été autrefois considéré comme proche de l’establishment militaire, les analystes affirment que l’ancienne star du cricket est désormais considérée par les forces armées comme un populiste peu fiable, tandis que Sharif et son gouvernement sont considérés comme des membres plus coopératifs de l’establishment pakistanais.

“Les lignes de bataille ont été tracées et la presse est coincée entre les deux”, a déclaré Ayaz Amir, chroniqueur vétéran et ancien législateur libéral. Il a également fait l’objet d’intimidations pour avoir fait des commentaires publics francs; en juillet, il a déclaré avoir été tiré de sa voiture et battu par des assaillants inconnus après avoir prononcé un discours à Lahore.

“Il n’y a pas de politique cohérente contre les médias, mais les sensibilités ont grandi”, a déclaré Amir. « Le tabou est maintenant Imran Khan. Si vous le mentionnez ou le louez, vous êtes suspect.

Samedi, Sharif et Khan ont organisé des événements contrastés pour célébrer le jour de l’indépendance du Pakistan. Sharif s’est adressé à la nation à la télévision, vêtu d’un costume et d’une cravate verts sobres, et a invité Khan à se joindre à lui pour trouver une voie vers la reprise économique.

Khan a dirigé un rassemblement bruyant de fin de soirée dans un stade de hockey bondé, où il a vanté une nouvelle voie vers la “véritable liberté” et dénoncé un “complot” du gouvernement Sharif pour le forcer à quitter la politique en l’accusant d’avoir collecté illégalement des fonds auprès de sources étrangères, dont l’Inde.

Dans un tweet dimanche, Khan a mis en garde la nation contre “une campagne de répression sans précédent menée par le gouvernement et l’appareil d’État importés” contre les journalistes et les médias alignés sur son parti. « Si nous permettons à ces tactiques terroristes de réussir, nous reviendrons aux jours sombres de la dictature », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense du gouvernement, Khawaja Asif, a dénoncé la campagne « négative » sur les réseaux sociaux contre les forces armées comme un « projet commun » et une « campagne de diffamation » du parti de Khan et du gouvernement indien contre l’armée pakistanaise.