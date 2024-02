Alors que les tensions montent au Moyen-Orient, les Houthis promettent de cibler les navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge

Les rebelles Houthis se sont engagés mercredi à continuer d’attaquer les navires de guerre américains et britanniques dans la mer Rouge. Photo d’archives par Houthis Media Center/EPA-EFE

31 janvier (UPI) — Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran se sont engagés mercredi à continuer d’attaquer les navires de guerre britanniques et américains dans la mer Rouge, dans un contexte de tensions déjà élevées au Moyen-Orient.

Les Houthis déclaration a déclaré que tous les navires de guerre américains et britanniques dans les mers Rouge et Arabe participant à « l’agression contre notre pays… seront ciblés conformément au droit légitime de défendre notre pays, notre peuple et notre nation, et en confirmation de la position continue des Yéménites. en soutien à la Palestine. »

Au milieu de la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas, une autre milice mandatée par l’Iran, les Houthis ont lancé des missiles depuis les zones du Yémen sous leur contrôle sur des navires commerciaux transitant par la mer Rouge, affirmant que ces attaques étaient en solidarité avec le peuple palestinien.

En réponse, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes de représailles, frappant des cibles Houthis au Yémen. L’administration Biden a déclaré que ses attaques visaient à dégrader la capacité des Houthis à cibler des navires supplémentaires sur cette route commerciale très importante et qu’elle ne cherchait pas une escalade de la guerre.

La déclaration des Houthis intervient quelques heures après que le destroyer lance-missiles USS Gravely a abattu un missile tiré par les rebelles dans la mer Rouge mardi soir.

Le Commandement central américain a déclaré dans une déclaration que l’attaque s’est produite vers 23h30, heure locale, n’ayant fait aucun blessé ni dégât.

Le communiqué des Houthis a indiqué mercredi qu’ils avaient tiré « plusieurs missiles navals appropriés » sur le navire de guerre américain.

Il a déclaré que l’attaque contre l’USS Gravely était “une justification du peuple palestinien opprimé, un soutien et une solidarité avec nos frères de la bande de Gaza, et une réponse à l’agression américano-britannique contre notre pays”.

L’avertissement des Houthis intervient alors que l’on s’attend à ce que les États-Unis réagissent bientôt à l’attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie.

Les États-Unis ont imputé l’attaque de dimanche aux groupes militants soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak, et le président Joe Biden a déclaré mardi aux journalistes qu’il avait décidé d’une réponse, mais n’a pas précisé quelle serait cette réponse.

Les responsables de la Défense américaine ont déclaré mercredi qu’un total de 40 militaires américains avaient signalé des blessures allant de coupures à d’éventuelles commotions cérébrales suite à la grève du week-end. Au moins une personne serait dans un état critique.

“Même si nous ne cherchons pas à aggraver les tensions dans la région, nous prendrons également toutes les mesures nécessaires pour protéger nos troupes, nos installations et nos intérêts”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder. une conférence de presse Mardi.