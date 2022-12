Alors que les tendances défensives des Cowboys s’envolent, il y a peut-être de l’espoir dans les chiffres

Nous pouvons avoir de vrais problèmes à prendre au sérieux quelques jours seulement après Noël. Vous voyez, j’ai écrit toute la saison une histoire passionnante qui suggérait que Dan Quinn et le front office avaient une défense qui n’était pas maintenue avec du ruban adhésif et du fil de mise en balles. Non, cette défense avait une grande qualité car on la voyait toutes les semaines.

Nous n’avions quasiment aucun souci. Même les verges au sol par match n’étaient pas problématiques, car il s’agissait principalement d’un moyen pour les équipes de lancer de la quantité parce qu’elles étaient terrifiées par la ruée vers la passe des Cowboys. Il y a eu des équipes de Dallas dans le passé qui étaient très effrayantes, mais elles étaient complètement calées sur les plats à emporter. Nous sommes toujours sceptiques quant à ces types de défenses, car si vous êtes soutenu par des plats à emporter, nous mesurons 70 jeux sur les résultats de seulement trois d’entre eux et rejetons le reste parce que “Hé, nous avons récupéré cet échappé !” et qui finit par heurter un mur dans un fracas de feu.

Mais non. Cette défense n’a pas eu de tels problèmes pendant la majeure partie de cette saison. Il avait une substance bien au-delà du style. C’était une curiosité pour moi car en dehors du temps et de la croissance, il n’y a pas eu d’acquisitions massives pendant l’intersaison qui indiqueraient un saut de niveau de la défense – comme échanger pour Jalen Ramsey ou Von Miller à la volée. Cette défense semblait juste montrer un saut de deux ans sous Quinn qui nous a tous fait nous demander si Micah Parsons était réellement Lawrence Taylor.

En fait, grâce à nos bons copains de TruMedia, voici le profil des métriques défensives que je garde pour noter tous les classements de ligue pour chaque équipe. Ils codent même tout par couleur : le vert est génial, le rose s’estompe et le rouge est très mauvais. J’offre un avertissement, notre code couleur est désactivé sur OpExpPl% car il est en arrière. Donc, voici les semaines 1 à 14 en tant que composite et vous remarquerez que les Cowboys sont en fait neuvièmes (également verts), mais c’est 24e parce que les classements sont inversés. Je vais y travailler (pour l’instant, faites-moi confiance). Les Cowboys ont été excellents pour arrêter les jeux explosifs.

Semaines 1 à 14

Regardez cette belle barre verte de qualité. Tout est en ordre et laisse présager une réelle domination. Vous pouvez regarder presque toutes les catégories et voir de bonnes choses.

Cette défense n’est pas un coup de chance. Il bat tout le monde. Si seulement l’offense pouvait se joindre au combat, dirions-nous…

Que s’est-il passé à Jacksonville ? Les gens disent Houston, mais je vous promets que les mesures défensives de Houston correspondent bien au reste de la saison. C’est un échantillon de deux semaines, pour moi.

Semaines 15 et 16

Voici les deux dernières semaines. Comprenez que c’est juste deux semaines. Mais, comprenons aussi que cumuler les deux pires semaines avec les infractions de Jacksonville et Philadelphie, surtout en sachant que les Eagles n’ont pas fait jouer leur MVP Jalen Hurts semble de plus en plus problématique (pour un certain nombre de raisons). Mais, regardez ci-dessus.

Au cours des deux dernières semaines, aucune équipe de la NFL n’a cédé plus de points, plus de verges, plus de verges par la passe et plus de troisièmes conversions. Une seule équipe a un pire taux de sac, de pires points par entraînement et de pires verges par jeu. Seules deux équipes ont renoncé à des jeux plus explosifs et à une moins bonne EPA défensive.

S’il y a quelque chose de bon à montrer pour tout cela, c’est que les Cowboys ont trouvé sept plats à emporter.

Donc, oui, cela correspond en fait à ce que nous avons vu dans le passé. Comment les plats à emporter peuvent soutenir un navire en feu pendant un certain temps. Parce que beaucoup de vos collègues fans des Cowboys répètent leurs points de discussion Dak Prescott / Kellen Moore / Mike McCarthy et pensent que les mains de Noah Brown sont la seule chose qui empêche les Cowboys d’être 2-0 pendant cette séquence.

Mais, bon sang, cette chose n’a arrêté personne et ce n’est pas le moment pour la diligence de redevenir une citrouille (je suppose que j’ai utilisé correctement cette métaphore de Disney).

La semaine dernière, je vous ai montré tous les horribles superlatifs du match de Jacksonville. Étant donné que la défense des Cowboys a essentiellement répété la performance, nous devrions revoir ce passage et voir s’il était aussi mauvais ou pire. Tout en italique provenait de l’article de la semaine dernière (le nouveau matériel contre les Eagles est en gras). Comptons les façons embarrassantes dont cette défense s’est trompée à Jacksonville.

• Dallas a cédé 40 points, un sommet de la saison. Avant que l’un de leurs avocats ne me contacte et me rappelle ci-dessous que les sept derniers points ne sont pas sur la défense, permettez-moi de noter que même si nous déduisons cela, 33 points est également un sommet de la saison. Les Cowboys n’avaient accordé qu’une seule fois 30 points (31 à Green Bay). Dallas en a accordé 34 de plus à Philadelphie et encore une fois, il y avait un choix de six, mais les Eagles n’ont eu aucune difficulté à déplacer le ballon.

• Dallas a cédé 33 points après la mi-temps. Le record de la saison précédente était de 14 contre les Bengals et Green Bay en temps réglementaire (17 à Green Bay lorsque nous ajoutons les prolongations). Dallas a de nouveau abandonné 14 après la mi-temps. Pas aussi mauvais que Jacksonville, mais pas génial.

• Dallas a concédé quatre touchés par la passe. Le sommet de la saison était de trois à Green Bay et aucune autre équipe n’en a eu plus de deux. Gardner Minshew a réussi deux touchés par la passe samedi.

• Ils ont abandonné 26 premiers essais, un sommet de la saison (le record précédent était de 22). Les Eagles ont réussi 25 premiers essais. C’est 26 puis 25 dans des matchs consécutifs.

• Pour la deuxième semaine consécutive, la défense de Dallas a établi un record de la saison pour les troisièmes conversions autorisées. Étonnamment, Houston a établi la marque la semaine dernière avec sept et Jacksonville l’a battue avec huit. Ce ne sont pas deux infractions historiques. Eencore plus contre les Eagles ! La tendance sur trois semaines est désormais de 7-8-8. C’est très gênant et déconcertant, les amis.

• Non seulement 67 % sur les troisièmes essais sont les meilleurs (ou les pires) en 2022, mais c’est la première fois qu’un adversaire atteint même 50 %. C’est une excellente défense de troisième essai, mais vous ne l’avez pas vue dimanche. Encore une fois, 57% contre les Eagles, donc la tendance sur deux semaines est littéralement les deux pires semaines de la saison. Ouais.

• 75 % dans la zone rouge ont égalé la pire performance de la saison avec le voyage du dimanche soir à Philadelphie lors de la semaine 6. Les Eagles ont été tenus à 60% – une légère amélioration – mais pas de quoi être très fiers car ils sont allés 3 pour 5.

• C’était la première fois de l’année que les Cowboys faisaient face à trois situations de but à atteindre et ils ont accordé des touchés à trois reprises. Juste 1 pour 1 la veille de Noël, voici donc un rebond, à moins que vous ne voyiez que les Eagles viennent de marquer de plus loin.

• Les Cowboys avaient accordé 350 verges en un match (la moyenne NFL est de 342) une fois cette saison (415 à Green Bay). Les Cowboys ont accordé 503 verges – 496 en temps réglementaire – contre les Jaguars. Nous pouvons dire “Pas aussi mauvais que Jacksonville”, mais sinon, le pire de la saison – et à un QB de secours – alors que les Eagles ont accumulé 442. Tout simplement horrible.

• Les 7,2 verges par match accumulées par Jacksonville ont été de loin les pires de la saison, dépassant les 6,8 à Green Bay. 6,4 contre Philadelphie ! Pas aussi mauvais que Jacksonville ou Green Bay, mais le pire de l’année sinon.

• Les 7,1 verges par jeu au sol ont également été facilement les pires de la saison. Beaucoup amélioré à seulement 3 mètres par portée. Cette statistique était une amélioration majeure (pas de sarcasme). Les Cowboys ont assez bien arrêté le jeu de course des Eagles, et cela a probablement aidé que Hurts soit blessé.

• Les 311 verges accordées par la passe ont également été les pires de la saison. Aucun autre adversaire n’a réussi plus de 213 verges cette saison à part les Rams, qui ont atteint 285. Dallas a été exceptionnel pour arrêter la passe, mais vous ne le sauriez pas en fonction de l’effort de dimanche. Le 355 des Eagles a été le pire de la saison ! Trevor Lawrence n’a pas pu profiter de son exploit bien avant que Minshew ne le détruise.

• Dallas a réussi un sac pour sept verges dimanche. Les deux seraient au plus bas de la saison s’ils n’avaient pas eu zéro sac contre Houston. Inutile de dire que ce sont les deux pires semaines pour la ruée vers les laissez-passer. Dallas n’a encore eu aucun sac contre les Eagles. De plus, les 8,9 verges par passe étaient les deuxièmes pires cette saison après la journée d’Aaron Rodgers.

Je veux dire, les choses vont vite dans la mauvaise direction.

Boîte de données hebdomadaire : semaine 16 contre Philadelphie

Donc, évidemment, cela n’aurait pas beaucoup de sens de simplement vous dire que tout brûle et de ne pas en donner les raisons. J’ai du mal à trouver des raisons qui ont du sens. Je voudrais également attirer votre attention sur le nombre de jeux explosifs qui ont été autorisés lors de ce dernier match pour démontrer que c’est une habitude que les Cowboys feraient mieux d’arrêter rapidement.

Tout le monde a sa propre définition des jeux explosifs – j’ai toujours opté pour plus de 20 verges sur un claquement (passer ou courir n’a pas d’importance parce que nous pensons qu’un mètre est un mètre).

Cette saison, Dallas a été excellent pour limiter les jeux explosifs puisqu’il en a accordé en moyenne 2,3 par match pendant le match de Houston. C’est spectaculaire et les Bengals et les Vikings ont combiné pour zéro dans leurs matchs.

Au cours des deux dernières semaines, les Cowboys en ont accordé 5,5 par match et ils en ont accordé sept dimanche. Le sommet précédent était Green Bay avec cinq.

C’est encore pire si l’on considère que les Eagles en avaient deux de plus à 19 verges. Neuf jeux (toutes les passes) sont allés pour 19 ans et plus.

Qu’est-ce qui se passe en ce moment ?

Décomposons cela parce que j’ai promis que ce serait court.

Il y a trois explications possibles à ce qui se passe avec la défense :

1. Les Cowboys ont perdu des pièces très importantes et cela a tout changé. C’est vrai, car Anthony Brown, en particulier, a été un corner clé pour cette équipe et le remplacement de son travail le mois dernier par Kelvin Joseph et Nahshon Wright a parfois été très difficile. Joseph a été mis au banc et Wright a été meilleur. Cela dit, Wright n’a pas l’air à l’aise dans la couverture de l’homme, donc les Cowboys devront décider de la meilleure façon de dépecer ce chat. Leighton Vander Esch a quitté le match de Jacksonville tôt avec un dard au cou et son retour se fera probablement en séries éliminatoires. Certes, la façon dont les Jaguars ont couru la balle pointe directement là-bas. Bien sûr, les Cowboys ont fait beaucoup mieux contre le jeu de course des Eagles et peut-être qu’Anthony Barr peut gérer les choses là-bas. Sam Williams a raté le match des Eagles après un accident de voiture, mais revient rapidement, mais il est Sam Williams. Jourdan Lewis a été perdu contre Detroit, mais DaRon Bland était en quelque sorte une mise à niveau instantanée. Je n’accorde pas beaucoup de crédit à toute cette discussion, personnellement.

2. La couverture des Cowboys est enfin dévoilée. Celui-ci se rapporte probablement plus au premier, car lorsque vous perdez Brown, vous perdez probablement un meilleur coin et lorsque vous commencez à affronter des équipes avec plusieurs armes sur le terrain comme les Jaguars et les Eagles, vous pouvez rapidement trouver des affrontements prometteurs dans Cover 1 (Deuxième couverture préférée de Dallas derrière Cover 3). Mais, vous ne pouvez pas rester assis dans Cover 3 toute la journée parce que la NFL a définitivement appris à fileter cela, vous devez donc chercher des endroits pour mélanger vos looks. Dallas a exécuté plus de couverture 1 au cours des deux dernières semaines que toute autre couverture, mais le jeu RPO et les ensembles de groupes de leurs adversaires en sont autant une raison que n’importe quoi et vous pouvez parier que ces problèmes se poursuivront en janvier. Cela nous amène aux bonnes et aux mauvaises nouvelles de la situation…

3. La ruée vers les passes est morte. La dernière chose que vous voulez pour ce qui a été la meilleure ruée vers la passe dans la NFL est de frapper une période sèche près de la ligne d’arrivée. C’est dur. Où sont passés tous les sacs ? Un sac en trois matchs ? Qu’est-ce qui se passe? Parsons est-il trop défoncé pour terminer sa course au titre de joueur défensif de l’année? DeMarcus Lawrence ralentit-il? Qu’est-il arrivé à Dorance Armstrong ? Et Williams et Dante Fowler ? Oh cher. C’est là que nous trouvons l’optimisme, cependant. Si vous pensez que les pressions sont constantes et que les sacs fluctuent, nous ferions mieux d’utiliser cette aide visuelle ci-dessous.

Je ne sais pas si vous étiez au courant de cela, mais les pressions sont élevées. C’est 20 contre les Jaguars et 20 de plus contre les Eagles. Ce nombre est très bon et supérieur à la plupart des jeux où les Cowboys ont trouvé des sacs. Vous devez faire confiance aux chiffres de pression et voir qu’il fait toujours son travail. Parsons a à lui seul 18 hâtes et 1 sac au cours de ces deux derniers matchs, donc les rumeurs de sa disparition semblent grandement exagérées. Les chiffres de la pression me font me sentir un peu mieux face à la situation actuelle.

Encore une fois, ce ne sont pas de bonnes nouvelles et le match de jeudi contre le Tennessee continuera de raconter une histoire, mais la défense doit creuser un peu plus ici et commencer à se préparer pour janvier. Ce seront probablement tous des matchs sur la route et cela peut se terminer rapidement si la défense ne se lève pas.

(Photo du haut de Zay Jones et Kelvin Joseph : David Rosenblum / Icon Sportswire via Getty Images)