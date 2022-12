Alors que les températures se réchauffent à Buffalo après une tempête hivernale mortelle, la fonte des neiges et la pluie pourraient provoquer des inondations mineures – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Après d’énormes efforts pour se remettre d’une tempête hivernale mortelle, les responsables de Buffalo, New York, se préparent à la menace d’inondations mineures dans les jours à venir alors que le réchauffement des températures et la pluie font fondre l’épaisse couche de neige.

Le blizzard historique du week-end a déversé jusqu’à 50 pouces de neige sur la ville et créé des journées d’efforts de nettoyage et de récupération, notamment le déneigement des routes, la restauration de l’électricité et la réalisation de plus de 1 000 contrôles de bien-être en attente et appels au 911.

Mais les prochains jours pourraient apporter de nouvelles frustrations aux responsables de la ville et du comté d’Erie, car les températures pourraient atteindre 50 degrés la semaine prochaine, faisant fondre des tas de neige qui pourraient être rejointes par la pluie samedi et mardi. La pluie et la fonte des neiges combinées pourraient entraîner des inondations minimales, selon le National Weather Service.

“Il ne semble pas que ce sera mauvais”, a déclaré jeudi le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz.

Les responsables du comté d’Erie disent qu’ils se préparent à la menace d’inondation en creusant des fossés de drainage afin que la fonte des neiges soit plus progressive. Un stock de pompes, tuyaux et générateurs est également en place.

Le nombre de morts dans le comté d’Erie est passé à 39, a déclaré Poloncarz jeudi. Il a également déclaré que les responsables s’attendaient à ce que le nombre de victimes de la tempête hivernale à New York augmente à mesure que la neige fondait et que les médecins légistes procédaient à des autopsies dans des cas supposés être des décès liés au blizzard.

Mais à partir de vendredi, ce nombre tient toujours. Le bureau du médecin légiste du comté d’Erie ne signale aucun nouveau décès résultant de la tempête hivernale mortelle, selon une mise à jour vendredi matin de Poloncarz.

Il a tweeté à partir de son compte vérifié, “Le bureau du médecin légiste @ECDOH ne signale aucun nouveau décès dû au blizzard et tous les corps auparavant non identifiés ont maintenant été identifiés.”

Le maire de Buffalo, Byron Brown, a réitéré cette évaluation, affirmant lors d’une conférence de presse vendredi que le nombre de personnes décédées n’avait pas augmenté.

Brown a également déclaré que la ville était “complètement ouverte aux affaires”, alors que les charrues et les tracteurs continuaient de se déployer autour de Buffalo pour déneiger et dégager les routes. Chaque rue résidentielle est désormais ouverte à la circulation automobile, car l’équipement de déneigement a creusé une voie de passage, a-t-il déclaré.

La ville, qui se prépare pour sa chute de balle annuelle le soir du Nouvel An, est revenue à sa routine quotidienne, Brown ajoutant: “D’autres endroits à travers le pays seraient encore paralysés en ce moment.”

Une année “difficile” pour Buffalo

Le maire Brown, cependant, a admis que l’année a été particulièrement difficile pour Buffalo, car les résidents se remettent non seulement de la tempête de neige historique, mais aussi de la fusillade de masse du 14 mai dans une épicerie d’un quartier à prédominance noire qui a coûté la vie à 10 personnes. Le tireur a plaidé coupable en novembre à 10 chefs de meurtre au premier degré.

Le maire Brown a déclaré que 2022 était “une année difficile et nous le reconnaîtrons”, ajoutant que les célébrations du Nouvel An de la ville comprendront des moments de réflexion.

“Ce fut une année douloureuse pour nous tous”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Des dizaines d’autres personnes dans plus de 10 autres États sont également mortes alors que la tempête hivernale de la semaine dernière a frappé la majeure partie du pays.

Et des récits dévastateurs continuent d’émerger de résidents de Buffalo qui ont été retrouvés morts dans des bancs de neige, piégés dans leurs voitures ou dans leurs maisons. Une mère Buffalo est sortie la veille de Noël, disant à sa fille qu’elle reviendrait tout de suite, seulement pour que son corps soit retrouvé à quelques centaines de mètres de leur maison.

Des questions ont été soulevées sur la manière dont la crise et le nettoyage qui a suivi ont été gérés, notamment si une interdiction de conduire, qui est entrée en vigueur vendredi dernier à 9h30 lorsque la tempête a frappé, aurait dû être mise en œuvre plus tôt. Les responsables ont déclaré que le personnel d’urgence ne pouvait pas répondre à certains appels à l’aide en raison de fortes tempêtes ou de routes bloquées par des voitures.

Un EMT de Buffalo sous contrat a déclaré à CNN qu’elle était coincée dans son ambulance pendant des heures vendredi alors qu’elle tentait de répondre à un appel. “La principale raison pour laquelle nous étions coincés, c’est parce qu’il y avait des voitures sur le chemin”, a déclaré Joycelyn Benton.

Les responsables auraient pu déployer des chasse-neige et des ressources de la Garde nationale plus tôt et instituer l’interdiction de voyager plus tôt pour empêcher les voitures de circuler dans la rue, a déclaré Benton. Les deux tiers de l’équipement envoyé pour aider à déblayer la neige au plus fort de la tempête se sont bloqués, a déclaré Poloncarz.

Pourtant, Poloncarz a défendu le moment de l’interdiction de conduire, affirmant que les chefs de comté voulaient donner aux travailleurs du troisième quart suffisamment de temps pour rentrer chez eux. La règle était en place avant le début des conditions de voile blanc, a-t-il dit, notant également que “nous aurions peut-être aimé l’avoir fait une heure ou deux à l’avance… la responsabilité m’incombe”.

Le comté d’Erie reste sous état d’urgence et la désactivation de la déclaration « prendra encore du temps », a déclaré Poloncarz.

“Nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons le lever à ce stade car il reste encore beaucoup de travail à faire.”

Plusieurs États ont envoyé du matériel de déneigement et du personnel d’urgence à Buffalo et dans l’ouest de New York pour aider aux efforts de rétablissement, notamment l’Ohio, la Pennsylvanie et le New Jersey.

Parmi les victimes, un père retrouvé dans un banc de neige à Noël

Parmi les personnes retrouvées mortes dans le comté d’Erie, il y avait un futur père à quelques jours de la naissance de son enfant, une jeune de 22 ans qui s’est retrouvée coincée dans sa voiture et une grand-mère dont le corps a été déplacé pour que plus de neige ne s’y accumule pas. .

Une victime, Demetrius Robinson, a été retrouvée dans la neige à Noël, juste un jour avant son 59e anniversaire, a déclaré sa sœur Elizabeth Rodolph à CNN.

Originaire de Buffalo, Robinson était un charpentier qui aimait cuisiner, a déclaré sa sœur.

«Il invitait toujours les enfants du quartier qui jouaient dehors à manger ce qu’il préparait. Il traitait tout le monde comme une famille », a-t-elle déclaré.

La famille de Robinson s’est d’abord inquiétée lorsqu’elle n’a pas pu le joindre vendredi, mais ils sont restés des jours sans savoir où il se trouvait ni s’il était en sécurité. Enfin, la famille a atteint le bureau du coroner mercredi et a découvert que son corps avait été ramené dimanche, a déclaré Rodolph.

“Une personne si charmante a été retirée de nos vies”, a déclaré Rodolph. “Il était la personne la plus amicale, la plus douce, la plus aimable et la plus joyeuse que vous ayez jamais rencontrée.”

Robinson laisse dans le deuil sa fille et son fils. Son fils Marqll Daniels se souvient de son père comme de son modèle et de son héros.

“J’ai toujours admiré papa pour beaucoup de choses. Il me parlait toujours de comment être un homme bon. Il avait un très grand cœur », a déclaré Daniels.

Le-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

