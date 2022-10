Alors que les taux de vaccination de routine chutent, une survivante de la poliomyélite espère que son histoire inversera cette tendance

Lorsque Miki Boleen voit de nouveaux parents dans le cabinet de son médecin, elle leur demande souvent s’ils ont vacciné leur enfant contre la polio, une maladie qui l’a immobilisée.

Son désir n’est pas d’effrayer, mais avec la baisse des taux de vaccination chez les bébés et les tout-petits en raison des vaccinations de routine manquées au début de la pandémie, elle espère que son histoire aidera les autres à rester en bonne santé. Boleen, 83 ans, suggère aux gens de parler à leur médecin – et à d’autres personnes qui ont eu des maladies infectieuses qui peuvent être prévenues par des vaccins.

Son message est simple : pourquoi ne pas envisager la vaccination et prévenir une maladie grave évitable ?

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, faites vacciner vos enfants”, a déclaré le résident d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, lors d’une conversation avec le Dr Brian Goldman, animateur de l’émission de radio de CBC. Manteau Blanc, Art Noir . “Tu ne veux pas qu’ils finissent comme moi.”

Ces conversations ont lieu alors que les experts en santé publique avertissent que la poliomyélite pourrait refaire surface, suite à sa propagation aux États-Unis et la Grande-Bretagne. Dans New York État cet été, un jeune homme a souffert de paralysie après une infection par la poliomyélite, le premier cas aux États-Unis en près d’une décennie.

Cette semaine, des médecins et des scientifiques ont souligné ces développements ainsi que des épidémies au Malawi et au Mozambique et comment la situation sans précédent inondations au Pakistan pourrait perturber la vaccination contre la poliomyélite en délivrant un Appel urgent parvenir à un monde sans poliomyélite.

Dans les années 1990, les campagnes de vaccination de masse qui ont commencé au Canada en 1955 ont en grande partie éradiqué la poliomyélite ici. Avant cela, des milliers d’enfants étaient infectés.

Boleen, à droite, et son amie Lillian en 1955. Ils ont été hospitalisés pour la polio lors de l’éclosion de Winnipeg. (Soumis par Miki Boleen)

Boleen a eu la polio pour la première fois à l’âge de huit ans à Gladstone, au Manitoba, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Winnipeg. Au départ, le seul effet néfaste était de ne plus pouvoir courir vite.

Ensuite, Boleen a été à nouveau infecté par une autre souche au cours de la épidémie de 1953 . Winnipeg était l’épicentre, avec plus de 2 300 cas sur près de 9 000 au pays, dont 500 décès cette année-là.

Un mal de tête s’est transformé en un trajet en ambulance pour la jeune fille de 14 ans lorsqu’elle est devenue incapable de marcher, associée à la peur de mourir.

Dans le service pédiatrique de l’hôpital, d’autres personnes atteintes de poliomyélite étaient allongées dans des lits à côté d’elle. Tous les lits étaient si rapprochés que si les enfants avaient eu la moindre mobilité à ce moment-là, ils auraient pu rouler sur un autre lit, a-t-elle déclaré.

“Parfois pendant la nuit, j’entendais des bruits et je me réveillais”, se souvient Boleen. “Eh bien, je ne pouvais pas bouger et ma voix n’était qu’un murmure à ce moment-là, mais je savais ce qui se passait. Soit j’entendais un respirateur s’arrêter pendant la nuit, soit je voyais le personnel entrer et éloigner quelqu’un du lit à côté de moi. Et vous saviez qu’ils étaient décédés.

Le matin, on a dit aux enfants que le patient avait été déplacé. En tant qu’aîné du service, Boleen savait ce qui s’était réellement passé.

Elle dit qu’elle est encore traumatisée par les décès dont elle a été témoin.

La polio peut encore frapper

Boleen a été hospitalisée pendant neuf mois, suivis d’opérations chirurgicales et d’une orthèse complète pour l’aider à marcher à nouveau.

Elle a jeté les appareils orthopédiques et les béquilles avant de commencer une formation à 16 ans pour devenir infirmière psychiatrique. Bien qu’elle aimait sa carrière, les symptômes du syndrome post-polio sont apparus en 1986 et elle a pris sa retraite prématurément.

Manteau Blanc Art Noir26:30Le retour de la poliomyélite menace les Canadiens La poliomyélite fait un retour dans le monde et la baisse des taux de vaccination au Canada nous rend vulnérables à une maladie qui était autrefois sur le point d’être éradiquée. Miki Boleen, une survivante de la poliomyélite de 83 ans, s’est donné pour mission d’exhorter les parents à faire vacciner leurs nourrissons alors que les taux de vaccination de routine chutent.

Apprenant cet été un cas de poliomyélite paralysante chez un adulte de New York l’État a bouleversé Boleen, a-t-elle dit, mais elle s’y attendait en raison de la baisse des taux de vaccination. Environ 40 % des enfants de deux ans n’étaient pas à jour avec leurs vaccins dans sa région de la Colombie-Britannique

L’objectif de vaccination du Canada contre la poliomyélite est de 90 %, mais plusieurs provinces et territoires tomber en dessous cet objectif, dont 88 % en Colombie-Britannique et 86 % au Manitoba.

La baisse de la vaccination doit être inversée: santé publique

Le Dr Jia Hu est PDG de 19 To Zero, une coalition à but non lucratif d’experts médicaux et autres qui facilitent la vaccination. Leurs efforts comprennent des campagnes destinées aux parents de bébés et d’enfants d’âge préscolaire qui ont manqué la polio et d’autres vaccinations lorsque les pratiques familiales ont fermé pendant la pandémie de COVID-19.

L’équipe de Hu a mené une série d’enquêtes suggérant couverture vaccinale est passé de 70 % à moins de 1 % chez les enfants d’âge scolaire recevant le vaccin contre le VPH, qui protège contre les cancers qui tuent encore environ 400 Canadiens chaque année .

Les salles de poliomyélite étaient bordées non seulement de lits, mais aussi de poumons de fer, de grands ventilateurs métalliques qui aidaient les patients à respirer pendant le pire de l’infection. Certains survivants n’ont jamais retrouvé la fonction pulmonaire et ont passé le reste de leur vie dans les appareils. (Administration américaine des aliments et médicaments)

En ce qui concerne les vaccinations pour les bébés et les enfants d’âge préscolaire qui protègent contre la poliomyélite et la rougeole, la baisse était d’environ 25 %, a déclaré Hu, qui est également spécialiste de la santé publique et médecin de famille. Avant la pandémie, une baisse de 5% serait considérée comme massive et préoccupante, a-t-il noté.

“La principale raison de toutes ces baisses était en fait due à un accès réduit”, a déclaré Hu, en particulier aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes pendant la pandémie.

“Il y a une crise totale dans les soins primaires”, a déclaré Hu. “Ce dont nous avons besoin, c’est que les soins primaires soient soutenus pour fournir des vaccinations.”

L’approche globale pour faire en sorte que les Canadiens rattrapent leurs vaccinations devrait inclure les pharmaciens, tout comme ils ont aidé à déployer les vaccins COVID-19 pour les adultes, a-t-il déclaré, ainsi que des registres en ligne pour signaler aux gens les recharges. sont nécessaires.

Compréhension et sensibilisation

Hu était le médecin-hygiéniste lors d’une Épidémie de covid-19 dans une usine de transformation de viande Cargill à High River, en Alberta, où son équipe a aidé à tenir des assemblées publiques, à traduire des documents et à mettre en place des cliniques de vaccination où les dirigeants communautaires ont encouragé les résidents à se présenter.

“Nous avons lancé une campagne de vaccination assez importante dans les régions rurales du nord de l’Alberta”, a rappelé Hu.

Miki Boleen a obtenu son diplôme d’infirmière en 1959 et a travaillé comme infirmière psychiatrique jusqu’à ce que le syndrome post-polio l’oblige à prendre une retraite anticipée. (Soumis par Miki Boleen)

Pour réussir, Hu a déclaré avoir utilisé des enquêtes et des groupes de discussion pour comprendre pourquoi les taux de vaccination contre le COVID-19 parmi les résidents ruraux étaient à la traîne par rapport aux citadins, suivis de publicités télévisées, de panneaux d’affichage et de campagnes sur les réseaux sociaux. Une sensibilisation similaire pourrait également stimuler d’autres types de taux de vaccination de routine, a-t-il déclaré.

Dr Zulfiqar Bhutta, titulaire de la chaire de politique mondiale de l’enfance au Centre pour la santé mondiale de l’enfant à Sick Kids à Toronto, affirme également que comprendre ce qui motive les préoccupations d’une communauté au sujet de la vaccination est essentiel pour encourager l’adoption. Il travaille dans deux pays où le poliovirus sauvage circule encore : le Pakistan et l’Afghanistan.

Bhutta a déclaré que la poliomyélite ne sera pas éradiquée tant qu’elle ne sera pas sous contrôle partout dans le monde. Pour promouvoir la vaccination au Pakistan, Bhutta parle aux parents des besoins non satisfaits de leur famille, comme la faim et les soins procréatifs. L’équipe s’efforce de fournir ces services parallèlement aux vaccins.

La sensibilisation pourrait augmenter les taux de vaccination de routine qui ont chuté pendant la pandémie de COVID-19, explique le Dr Jia Hu. (Soumis par Jia Hu)

Les médecins et les infirmières de la santé publique disent souvent que les vaccins sont victimes de leur propre succès, car nous ne voyons pas les maladies et les décès qu’ils ont évités. Mais ils ne fonctionnent que lorsqu’une partie suffisante de la population bénéficie de la protection.

“Je dis souvent aux gens ce que nous voyons dans les pays à revenu intermédiaire inférieur, nous voyons dans les poches de privation dans les pays à revenu élevé”, a déclaré Bhutta, qui travaille également à l’Institut pour la santé mondiale et le développement de l’Université Aga Khan de Karachi, au Pakistan.

Bhutta a déclaré que l’hésitation à la vaccination, où qu’elle soit, peut être tempérée en atteignant les personnes les plus vulnérables et en maximisant la participation.

Au Canada, Boleen canalise sa déception face à la chute des taux de vaccination dans ses discours à l’appui du travail de la Marche des dix sous avec survivants post-polio ainsi que des conversations pour que les jeunes adultes découvrent à quel point la poliomyélite peut être nocive.

“Croyez-moi, si j’avais pu être vacciné, je n’aurais pas eu la poliomyélite deux fois et je danserais toujours”, a déclaré Boleen. “C’est ce qui me manque le plus.”