Alors que les talibans mènent des émeutes en Afghanistan, le nouveau commandant du retrait des troupes américaines et de l’OTAN s’engage à soutenir les forces afghanes «abandonnées»

Le général de l’armée américaine Austin ‘Scott’ Miller a officiellement remis son poste de commandant lors d’une cérémonie lundi à Kaboul, qualifiant son mandat de près de trois ans de « point culminant de ma carrière militaire ». Cette évaluation pourrait sonner creux pour le peuple afghan, qui continue de subir des pertes civiles massives, causées à la fois par les forces talibanes et pro-gouvernementales et par plus de deux décennies de combats.

Miller, le plus ancien commandant américain depuis le début de la guerre en 2001, a ajouté que « le peuple afghan sera dans mon cœur et dans ma tête pour le reste de ma vie » et cela « notre travail maintenant est de ne pas oublier » ceux qui se sont sacrifiés.

Le retrait des troupes américaines devant être achevé d’ici la fin août, le rôle de Miller sera rempli de loin, par le chef du Commandement central et le général de marine Frank McKenzie à Tampa, en Floride. Il a dit aux forces afghanes qu’elles pouvaient « comptez sur notre soutien dans les jours dangereux et difficiles à venir. »

La forme que pourrait prendre ce soutien n’est pas claire. Au début du mois, les forces américaines ont quitté l’aérodrome de Bagram, anciennement l’épicentre de l’effort de guerre de Washington en Afghanistan, sans même en informer le commandant afghan de la base. Les talibans ont déjà repris de vastes étendues de territoire, y compris des postes frontaliers avec l’Iran, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

Depuis que le président Joe Biden a annoncé la sortie des États-Unis en avril – prolongeant une date de retrait en mai fixée sous Donald Trump – les troupes afghanes se rendant auraient été massacrées dans certains cas. Les forces spéciales afghanes ont été envahies et tuées par des militants le mois dernier dans la ville de Dawlat Abad, dans le nord du pays, lorsqu’elles ont été encerclées et que des renforts locaux ont refusé de venir à leur secours. Dans un autre cas, plus de 1 000 soldats afghans ont fui au Tadjikistan pour échapper à un assaut des talibans.

La situation sécuritaire en Afghanistan s’est détériorée au point que les diplomates russes et le personnel consulaire de la ville frontalière de Hairatan se sont retirés en Ouzbékistan jusqu’à ce que les combats dans la région s’arrêtent. Dimanche, l’Inde a déclaré que ses diplomates à Kandahar avaient également été évacués en raison de « des combats intenses » dans la zone.

Le général commandant l’armée afghane, Sami Sadate, a déclaré lundi dans une interview à NPR que les Afghans se sentent abandonnés par les États-Unis. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les troupes afghanes se rendent dans certains cas sans combat, il a répondu : « Il y a un sentiment d’abandon parmi les Afghans depuis le départ des États-Unis. »



Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!