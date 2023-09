Alors que les superchampignons se propagent, le CDC sonne l’alarme

C. auris n’est pas sorti de nulle part. Les chercheurs affirment que son origine est due au changement climatique, qui en fait l’une des premières maladies infectieuses. Certains disent led’abord–directement lié à la crise climatique.

Un groupe de Johns Hopkins, du MD Anderson Cancer Center et des Pays-Bas cite plusieurs raisons : des environnements plus chauds qui ont à peu près la même température que le corps humain, des sécheresses qui conduisent à des zones humides plus salées, semblables à la circulation sanguine, et une exposition intense aux rayons ultraviolets qui favorise les mutations. . Même si les auteurs admettent que le réchauffement climatique « est peu susceptible d’expliquer toute l’histoire », ils affirment que l’émergence de C. auris « alimente les inquiétudes quant au fait que l’humanité pourrait être confrontée à de nouvelles maladies dues à l’adaptation fongique à des climats plus chauds. »

Il est révélateur que les États gravement touchés par le changement climatique signalent le plus grand nombre de cas de C. auris. Le Nevada, par exemple, a connu des vagues de chaleur prolongées ces dernières années, ainsi qu’une intense sécheresse qui a menace le bassin du fleuve Colorado, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ce n’est pas une coïncidence si l’État a connu un nombre extraordinaire de C. auris patients par rapport à sa population – plus de 1 600, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nevada. En juillet 2023, environ 140 d’entre eux étaient décédés.