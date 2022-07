Alors que les stocks s’accumulent, les entrepôts de liquidation sont occupés

“C’est sans précédent”, a déclaré Chuck Johnston, un ancien dirigeant de Walmart, qui est maintenant directeur de la stratégie chez goTRG, une entreprise qui aide les détaillants à gérer les retours. “Je n’ai jamais vu la pression en termes d’inventaire excédentaire comme je le vois en ce moment.”

Ainsi, une grande partie des épaves et des débris de l’industrie échouent dans des entrepôts comme celui-ci, situé sur l’Interstate 81, à quelques sorties de l’autoroute President Biden à Scranton, la ville natale du président.

L’installation géante fait partie d’un parc industriel qui a été construit au-dessus d’une mine à ciel ouvert datant de l’époque où cette région était un important producteur de charbon. Aujourd’hui, l’économie locale abrite des dizaines d’entrepôts de commerce électronique qui couvrent le paysage vallonné comme des vaisseaux spatiaux géants, acheminant les marchandises vers les centres de population dans et autour de New York et de Philadelphie.

Liquidity Services, une société cotée en bourse fondée en 1999, a décidé d’ouvrir ses nouvelles installations aussi près que possible des principaux entrepôts de commerce électronique de la région de Scranton, ce qui permet aux détaillants de se passer facilement de leurs articles non désirés et retournés.

Même avant l’apparition de la surabondance des stocks ce printemps, les retours étaient un problème majeur pour les détaillants. L’énorme augmentation des ventes du commerce électronique pendant la pandémie – augmentant de plus de 40% en 2020 par rapport à l’année précédente – n’a fait que s’y ajouter.

La National Retail Federation et Appriss Retail calculent que plus de 10% des retours l’année dernière impliquaient des fraudes, y compris des personnes portant des vêtements et les renvoyant ensuite ou volant des marchandises dans les magasins et les retournant avec de faux reçus. Mais plus fondamentalement, les analystes du secteur affirment que les rendements croissants reflètent les attentes des consommateurs selon lesquelles tout peut être repris.