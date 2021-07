Alors que les startups d’épicerie empochent des milliards de VC, la consolidation pourrait être la prochaine étape

« Vous avez vu beaucoup de joueurs aux États-Unis et certains joueurs en Europe vraiment en difficulté avant la pandémie, et puis, évidemment, quiconque faisait de l’épicerie en ligne pendant la pandémie se portait bien », a déclaré Čupr.

Cette semaine, la société tchèque Rohlik – qui propose une livraison de courses en deux heures – a levé 120 millions de dollars pour une valeur marchande de 1,2 milliard de dollars. Tomáš Čupr, PDG et co-fondateur de Rohlik, a déclaré que l’entreprise de sept ans était « pleinement rentable » sur son marché domestique.

L’engouement s’est propagé à l’Europe au cours de la dernière année, avec une multitude d’applications d’épicerie gagnant du terrain en vantant les livraisons en 10 à 20 minutes : Getir, Gorillas, Weezy, Flink, Zapp et Dija, pour n’en citer que quelques-unes.

Aux États-Unis, Instacart était évalué à 39 milliards de dollars lors d’un cycle de financement en mars, tandis que Gopuff a levé des fonds à une valorisation de 8,9 milliards de dollars. Pendant ce temps, en Chine, Xingsheng Youxuan a levé 3 milliards de dollars cette année, le plus gros tour de financement pour une start-up d’épicerie à ce jour.

Les entreprises d’épicerie soutenues par des entreprises ont déjà levé plus de 10 milliards de dollars jusqu’à présent en 2021, selon les données de Pitchbook, éclipsant les 7 milliards de dollars levés par ces entreprises l’année dernière.

Les investisseurs ont investi des milliards de dollars dans des entreprises de livraison d’épicerie à la demande – dont certaines ont à peine un an – après que la pandémie de coronavirus a accéléré le passage aux achats en ligne.

LONDRES — Les start-ups promettant des produits d’épicerie livrés à votre porte en quelques minutes sont l’engouement le plus brûlant pour les investisseurs en capital-risque en ce moment.

Le marché de la livraison d’épicerie numérique est de plus en plus encombré et certains experts de la vente au détail affirment qu’une vague de consolidation approche à grands pas.