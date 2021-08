Alors que les Spurs jouent au dur avec Man City contre Harry Kane, qui clignera des yeux en premier?

Avec moins de quatre semaines avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été le 31 août, le plus gros accord n’a pas encore été conclu avec le capitaine anglais Harry Kane toujours au centre d’une bataille entre Tottenham Hotspur et Manchester City.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le joueur de 28 ans, qui est sous contrat avec les Spurs jusqu’à la fin de la saison 2023-24, a clairement indiqué qu’il souhaitait partir pour augmenter ses chances de remporter des honneurs majeurs et son incapacité à se présenter à l’entraînement plus tôt cette année. semaine n’a fait que souligner sa détermination à aller de l’avant.

Les Spurs affronteront City lors de leur match d’ouverture en Premier League le 15 août, mais les deux clubs restent aux antipodes dans leur évaluation de Kane et l’impasse ne montre aucun signe d’être résolu rapidement.

Alors que Kane devrait être au cœur d’une saga de transfert amère d’ici la date limite, existe-t-il une solution qui convienne à toutes les parties ?

Harry Kane a encore trois ans sur son contrat, laissant les Spurs dans une position de négociation forte. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Qui veut Kane et combien vaut-il ?

Bien que Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain s’intéressent tous à Kane et continuent de surveiller sa situation à distance, Man City est le club qui fait tout pour le faire signer.

Ayant permis au meilleur buteur de tous les temps Sergio Agüero pour rejoindre Barcelone en tant qu’agent libre plus tôt cet été, le manager de City Pep Guardiola a besoin d’un attaquant de classe mondiale pour combler le vide – et Kane est la cible n ° 1.

Des sources ont déclaré à ESPN que Kane avait clairement indiqué qu’il souhaitait déménager à l’Etihad et jouer pour les champions de Premier League en Ligue des champions.

Mais avec Kane seulement à mi-chemin d’un contrat de six ans signé en 2018, le président des Spurs, Daniel Levy, a imposé un prix de 160 millions de livres sterling au joueur vedette de son équipe. La ville, quant à elle, n’est prête à payer que 100 millions de livres sterling.

Il pourrait y avoir une certaine marge de négociation si City est disposé à compléter son offre de 100 millions de livres sterling avec des joueurs – Bernardo Silva, Riyad Mahrez ou alors Gabriel Jésus ont été suggérées comme options d’échange partiel possibles – mais, pour l’instant, les Spurs ne bougent pas sur leur évaluation.

À 28 ans et avec un certain nombre de blessures au cours des dernières saisons, 160 millions de livres sterling pour Kane sont en décalage avec un jeu qui a été durement touché par la pandémie de COVID-19, mais les Spurs soutiendront que leur joueur a encore une longue période à courir sur son contrat et que City est l’un des très rares clubs à pouvoir trouver l’argent.

Mais à l’heure actuelle, l’écart de valorisation de 60 millions de livres sterling est loin d’être comblé.

jouer 1:08 Julien Laurens commente le fait qu’Harry Kane ne se soit pas présenté à l’entraînement de Tottenham alors qu’il cherchait à déménager à Man City.

Qui clignera des yeux en premier ?

2 Liés

Il y a des signes que Kane tente de calmer les eaux après avoir repris l’entraînement. Il est en vacances et n’est pas encore rentré au Royaume-Uni, mais des sources ont déclaré qu’il ferait rapport aux Spurs une fois qu’il aurait terminé la période d’isolement obligatoire de cinq jours.

Mais Kane a certainement livré une déclaration d’intention en, aux yeux de beaucoup, en se mettant en grève en omettant de faire rapport lorsqu’il a été convenu. Les Spurs savent maintenant qu’il jouera dur si nécessaire. En fin de compte, cependant, ce transfert ne sera pas décidé par les actions de Kane. Cela se résumera à ce que Levy et son homologue de City Khaldoon al Mubarak parviennent à une sorte de compromis.

Les clubs de football gardent rarement les joueurs qui veulent partir. Il est considéré comme une recette pour nuire au moral de l’équipe en ayant un joueur mécontent et potentiellement perturbateur dans le vestiaire. Un tel chiffre peut également générer des discordes parmi les supporters. Les Spurs accepteront donc le transfert si leur prix est atteint et Levy est prêt à négocier. City sera confiant d’avoir Kane car les clubs chercheront toujours à conclure un accord pour un joueur dont l’objectif est ailleurs.

Pourquoi Levy est-il considéré comme un négociateur coriace ?

À bien des égards, City a aidé Levy à forger sa formidable réputation lorsqu’il a forcé Man United à payer 30,75 millions de livres sterling pour Dimitar Berbatov en 2008.

United s’attendait à payer environ 25 millions de livres sterling pour l’attaquant jusqu’à ce que le cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan tente de détourner l’accord le jour de son rachat de City en septembre 2008. L’offre tardive de City a renforcé la main de Levy avec United et sa scie de négociation dure. lui a retiré 5,75 millions de livres sterling supplémentaires de United pour conclure l’accord.

Levy a depuis mis en œuvre des tactiques similaires de jour d’échéance pour signer des joueurs ou les décharger, obligeant le Real Madrid à payer 85 millions de livres sterling pour Gareth Bale en 2013.

Il considère également les Spurs comme un club de poids lourds et savoure l’opportunité de laisser City et United déçus, mais il a peut-être rencontré son match contre le président de City, Al Mubarak. Bien qu’il ait initialement dépensé des sommes extrêmement gonflées pour les joueurs au début de la propriété d’Abu Dhabi, City a joué un jeu différent ces dernières années et, jusqu’à cet été, leur plus gros investissement de transfert était de 63 millions de livres sterling pour le défenseur. Ruben Dias.

City a toujours renoncé aux transferts lorsque le prix demandé a été considéré comme trop élevé. Virgile van Dijk et Harry Maguire étaient tous deux des cibles clés de City jusqu’à ce que le club refuse de respecter les évaluations de Southampton et de Leicester City respectivement, leur permettant de rejoindre leurs rivaux Liverpool et Man United à la place.

Donc, le danger pour les Spurs et Levy est que, s’ils refusent de bouger, City pourrait s’en aller et les laisser avec un joueur mécontent et sans frais énormes à dépenser pour de nouvelles recrues.

Si Kane reste, la relation peut-elle être réparée ?

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions du rédacteur senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Lorsque la nouvelle du désir de Kane de partir est apparue à la fin de la saison dernière, elle a été accueillie avec résignation par les fans, mais il a maintenant perdu cette bonne volonté et a endommagé sa relation avec le club et ses supporters en ne revenant pas à l’entraînement.

Mais malgré cela, de nombreux joueurs dans le passé ont montré qu’il y avait toujours un moyen de revenir dans le giron. Wayne Rooney (Manchester United), Carlos Tevez (Ville) et Luis Suarez (Liverpool) ont tous pris des positions dures contre leur club lorsqu’ils ont tenté de partir, mais ils sont rapidement revenus à l’action et ont marqué des buts importants pour leurs équipes.

Kane peut faire de même, mais il risque de subir le même sort que Rooney à United en étant accepté, mais plus aimé par les supporters qui, ne l’oublions pas, ont chanté qu’il est « l’un des nôtres ».

Les actions de Kane cette semaine en ont surpris beaucoup parce que c’était tellement hors de caractère pour un professionnel accompli auparavant sans controverse. Si Kane reste un joueur des Spurs la saison prochaine, il est difficile d’envisager qu’il ne continue pas à performer comme il l’a toujours fait et à marquer les buts qu’il a délivrés tout au long de sa carrière.

jouer 1:34 Mark Ogden détaille la possibilité que Manchester City puisse obtenir à la fois Jack Grealish et Harry Kane.

À quel point Man City fera-t-il pression pour l’accord avec Kane?

Comme mentionné précédemment, l’époque où City était exploitée par des clubs souhaitant décharger des joueurs à des prix gonflés est révolue depuis longtemps. Mais ils sont également déterminés à trouver un remplaçant approprié pour Aguero, alors ils se battront dur pour conclure un accord pour Kane.

City sait que Kane veut les rejoindre et ils savent également que les Spurs feront des affaires pour le bon accord, il s’agit donc maintenant de trouver un terrain d’entente avec Levy et de trouver un moyen de conclure un accord sur toute la ligne.

Il y a certainement beaucoup de temps et ils persévéreront pendant encore 2-3 semaines au moins, mais, à un moment donné, il doit y avoir une limite pour changer de cible.

Romelu Lukaku était une option alternative, mais l’attaquant de l’Inter Milan semble désormais certain de revenir à Chelsea. celui du Bayern Munich Robert Lewandowski est une autre possibilité, l’attaquant étant potentiellement disponible en raison d’un échec jusqu’à présent à obtenir une prolongation de son contrat, qui expire en 2023.

Mais pour le moment, City se concentre uniquement sur Kane. La hiérarchie du club pense qu’un accord peut être conclu et elle fera tout son possible pour l’atteindre, mais elle ne se contentera pas de céder aux demandes de Tottenham.

jouer 2:01 Mark Ogden pense que la disponibilité de Kylian Mbappe et Erling Haaland l’été prochain pourrait avoir un impact sur l’avenir de Harry Kane.

Kane pourrait-il déménager l’été prochain à la place?

Il y aura toujours un marché pour Harry Kane tant qu’il sera en forme et qu’il marquera des buts, mais le paysage pourrait être très différent l’été prochain lorsque les deux Kylian Mbappé et Erling Haaland pourrait être disponible pour le transfert.

Mbappe n’a pas encore prolongé son contrat au PSG, il serait donc un agent libre, tandis que la clause de libération de 66 millions de livres sterling de Haaland dans son contrat avec le Borussia Dortmund deviendra active.

Alors si Kane est obligé de passer une autre saison à Tottenham avant de chercher un grand club l’été prochain, quand il aura 29 ans, il se retrouvera sans conteste derrière Mbappe et Haaland dans la hiérarchie du marché des transferts.

Tous les grands clubs européens feront tout leur possible pour remporter la course pour un ou deux des jeunes attaquants les plus en vue du jeu, donc Kane n’a pas son choix de clubs comme il le pourrait cet été. Il aurait toujours des options intéressantes et il serait plus facile de forcer un déménagement l’année prochaine, lorsque son contrat entrerait dans ses deux dernières années, mais les meilleurs clubs hésiteraient à dépenser une somme énorme pour un joueur de 29 ans.

Donc, pour Kane, cet été est le moment optimal pour passer dans un club de haut niveau qui peut lui offrir les trophées qu’il est si désespéré de gagner.





Où sera Kane le 1er septembre ?

L’argent gagne toujours dans le football et City a les finances pour conclure un accord. Kane veut également que cela se produise, donc l’argent intelligent serait sur Kane scellant son déménagement à l’Etihad ce mois-ci.

Mais si les Spurs veulent conclure un accord, ils doivent agir assez rapidement car le pire scénario possible serait de décharger leur joueur vedette dans les derniers jours de la fenêtre et de se retrouver avec peu de temps pour le remplacer correctement.

Les Spurs et Levy le savent, et l’entraîneur Nuno Espirito Santo voudra une certitude avec son équipe, alors attendez-vous à ce qu’un accord soit conclu avec City avant la dernière semaine de la fenêtre de transfert.