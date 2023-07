Alors que les sécheresses s’aggravent, les entreprises touristiques françaises se méfient du tarissement des clients

SAINTE-CROIX du VERDON, France — Au bord du lac de Sainte-Croix-du-Verdon, dans le sud de la France, les touristes en pédalos et en radeaux d’eau vive – et les entreprises qui les accueillent – ​​ont été stimulés par des précipitations généreuses et une bonne gestion de l’eau ce printemps.

Après une sécheresse prolongée l’été dernier, puis une autre l’hiver qui a suivi, les fonds des lacs autrefois fissurés sont désormais abondamment arrosés. Les barrages libèrent de l’eau dans les réservoirs selon un calendrier cohérent pour les activités dans le lac.

Mais les voyagistes restent méfiants.

« Le rafting et le kayak, c’est bien, mais si demain il n’y a pas assez d’eau dans la rivière, il faudra se réinventer », a déclaré Antoine Coudray de Secret River Tours, qui opère dans les gorges du Verdon.

Le lac artificiel de Sainte-Croix, haut lieu touristique, est l’un des trois réservoirs du territoire construits pour 16 barrages hydroélectriques. Les barrages alimentent la région sud-est Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 35% de ses besoins en électricité.

Le changement climatique d’origine humaine allonge les sécheresses dans le sud de la France, ce qui signifie que les réservoirs sont de plus en plus drainés à des niveaux inférieurs pour maintenir la production d’électricité et l’approvisionnement en eau nécessaires aux villes voisines. Cela concerne les acteurs de l’industrie du tourisme, qui s’efforcent de maintenir leurs entreprises au bord du lac à flot à long terme si les niveaux d’eau restent bas ou imprévisibles.

PHOTOS : les entreprises touristiques françaises se méfient du tarissement des clients alors que la sécheresse s’aggrave

Les trois lacs réservoirs de la région – Serre Ponçon, Castillon et Sainte-Croix – sont rapidement devenus une attraction pour les amoureux de la nature après leur construction au milieu du XXe siècle. Ils sont connus pour leurs eaux claires et nettes dans des vallées intactes entourées de hautes montagnes. La région attire plus de 4,6 millions de visiteurs par an, dont la plupart affluent vers les lacs frais pendant les mois d’été.

Les niveaux d’eau dans les réservoirs sont fixés et gérés par le géant national de l’énergie EDF, qui exploite les barrages.

L’année dernière, les faibles niveaux d’eau dus au manque de neige et de pluie au printemps ont contraint l’entreprise à puiser dans les réservoirs pour maintenir l’énergie hydroélectrique et les conduites d’eau du sud de la France pour la consommation et l’agriculture.

Puis ça n’a cessé de s’aggraver. En août, le gouvernement français a averti que le pays était au milieu de sa quatrième vague de chaleur cette année-là, diminuant davantage les réserves d’eau qui se sont évaporées sous les températures fulgurantes.

Pour de nombreux acteurs de l’industrie du tourisme, les faibles niveaux d’eau de l’an dernier ont été un choc.

« En 35 ans de travail ici, je n’ai jamais vu une année comme l’année dernière. Nous n’étions pas du tout préparés », raconte Jean-Claude Fraizy qui dirige une base de location de canoës et kayaks sur le lac de Castillon. Les chiffres de vente de son centre de loisirs ont chuté de 60 % l’an dernier.

« S’il n’y a pas d’eau, il n’y a aucun désir de venir au lac », a-t-il déclaré.

D’autres chocs pourraient suivre. Une longue période de sécheresse de 32 jours au cours de l’hiver – la plus longue de l’histoire enregistrée – signifie que les réservoirs ne se sont pas encore complètement rétablis pour cet été.

Paul Marquis, fondateur du service de météorologie E-Meteo, a déclaré que l’hiver avait vu 40% de chutes de neige en moins, maintenant les niveaux d’eau en dessous de la moyenne malgré les pluies récentes.

Le lac de Serre-Ponçon n’a atteint que 755 mètres pendant l’hiver, incitant EDF à freiner sa production hydroélectrique afin que le niveau d’eau ait une chance de revenir au niveau optimal de 780 mètres à temps pour la saison estivale, a déclaré Marquis.

Marquis a ajouté que les eaux souterraines de la région ne se reconstitueront pas non plus assez rapidement, « ce qui signifie que nous pourrions voir des restrictions d’eau se mettre en place pendant l’été ».

Les compagnies de tournée se préparent déjà.

« De nos jours, nous devons être conscients qu’il y aura de moins en moins d’eau dans la rivière pour nous, donc nous devons savoir nous adapter », a déclaré Coudray. Il a introduit le packraft « à l’épreuve de la sécheresse » dans la région au cours des deux dernières années, où le fond gonflable lui permet de flotter dans des eaux beaucoup moins profondes dans les Gorges du Verdon.

Guillaume Requena, guide touristique de la société Aquabond Rafting, a déclaré qu’ils avaient commencé à proposer des tubes, une autre activité qui fonctionne sur des niveaux d’eau plus bas car ils peuvent flotter à la surface.

Craignant que les pluies printanières ne soient un coup dur temporaire dans la tendance à long terme vers des conditions plus sèches, Requena sait que les voyagistes doivent trouver une solution à plus long terme et essayer de s’assurer que les niveaux d’eau dans les réservoirs peuvent être maintenus.

« Tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau dans la région par EDF devront continuer à négocier autour de la table pour leurs propres intérêts car le changement climatique ajoute plus de pression », a-t-il déclaré.

Mais avec tant de personnes qui dépendent des barrages pour l’électricité et l’eau dans les villes et villages en contrebas, Requena n’est que trop consciente que le soutien de l’industrie touristique des lacs est plus bas sur la liste des priorités.

« Ce ne sont pas forcément la vingtaine d’entreprises de rafting qui ont le dernier mot dans la gestion des ressources en eau », a déclaré Requena. « À bien des égards, nous sommes la dernière roue de ce wagon. »