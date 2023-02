Alors que les sauveteurs étrangers arrivent, les survivants du tremblement de terre turcs se précipitent pour obtenir de l’aide

Un membre de l’équipe de secours algérienne communique avec une équipe turque par l’intermédiaire d’interprètes alors qu’ils travaillent pour récupérer un corps des décombres à Adiyaman, en Turquie, mercredi. (Alice Martins pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

ADIYAMAN, Turquie – Les secouristes algériens ont été les héros de cette ville pendant quelques minutes mercredi après avoir libéré deux enfants d’un immeuble effondré, sur un large boulevard bordé de destructions, bien après le moment où l’on s’attendait à de bonnes nouvelles. Mais il n’y avait aucun parent qui attendait pour recevoir les enfants : une fille, peut-être 7 ans, vêtue d’un T-shirt blanc, et un garçon plus jeune aux cheveux ras. Il était possible que des membres de la famille les retrouvent plus tard, dans un hôpital, mais aussi que leurs parents ou d’autres proches soient encore sous les décombres. Au lieu de cela, c’était un étranger – un travailleur caritatif turc – qui sanglotait de manière incontrôlable à l’extérieur de la tente où les enfants se remettaient, comme s’il s’agissait des siens.

Les Algériens, ainsi que des équipes de secours d’Espagne, de Taïwan, du Pakistan et d’ailleurs, faisaient partie de l’effort de secours disparate qui a commencé à s’accélérer mercredi à Adiyaman et dans d’autres régions ravagées du sud de la Turquie, y compris des visites de volontaires apportant de la nourriture d’autres villes. Mais la distribution des fournitures gouvernementales – après des jours de plaintes de survivants désespérés de l’aide – était parfois dispersée et chaotique.

Le gouvernement turc a lancé un appel à l’aide internationale à la suite des tremblements de terre de lundi, qui ont tué plus de 12 000 personnes en Turquie et en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a visité mercredi la province de Hatay, un point focal de la dévastation, où il a annoncé que le nombre de morts dans le pays avait dépassé les 9 000 et s’est engagé à reconstruire les villes et à trouver un abri pour les résidents qui se sont retrouvés sans abri.

Cependant, la colère suscitée par la réponse du gouvernement était encore vive. Des foules se sont rassemblées à l’extérieur des habitations rasées, exigeant de savoir pourquoi elles n’étaient pas recherchées pour les survivants. Et ils ont confronté le gouverneur de la province, scandant qu’Adiyaman avait été “abandonné”, selon une vidéo qui a circulé en ligne.

Le ministre turc de la Santé a déclaré mardi qu’au moins 900 personnes étaient mortes dans la ville, qui abrite 250 000 dans le sud-est majoritairement kurde, mais les habitants ont déclaré mercredi que le décompte serait probablement beaucoup plus élevé.

Des foules de personnes se sont rassemblées autour de camions qui ont livré de grandes tentes, dans le cadre d’un effort de livraison d’aide au hasard qui comprenait également la distribution d’eau et de vêtements. Des échauffourées ont éclaté lorsque les tentes ont été jetées d’un camion près du centre-ville.

D’une manière ou d’une autre, Pakize Icer a sécurisé l’une des tentes, qui était beaucoup plus grande qu’elle. Elle n’arrivait pas à comprendre comment le mettre dans sa voiture, et à la place se tenait debout en frissonnant, dans un chandail fin, avec la tente à ses pieds. Elle et sa famille vivaient entre des immeubles, a-t-elle dit, puis se sont mises à pleurer, disant que son oncle était toujours porté disparu. “Toute sa famille est morte”, a-t-elle déclaré. « Verrons-nous des jours meilleurs ?

Esref Tuncer, 60 ans, qui est venu dans l’espoir de trouver des couvertures, est reparti avec des chaussettes fines et deux pulls à la place.

Lui et sa famille, devenus sans abri après les tremblements de terre, vivaient dans une salle normalement utilisée pour les familles recevant des personnes en deuil après un décès. Alors qu’il examinait les scènes autour de lui, il semblait douter de la promesse que la vie reviendrait à la normale de si tôt. “Cela va durer deux ou trois ans”, a-t-il prédit.

Mais beaucoup essayaient d’aider. Juste à l’extérieur du centre-ville, Halil Gulmus, un chauffeur de camion de 60 ans qui avait transporté une excavatrice à Adiyaman, a proposé de sortir de la ville à une famille syrienne qui avait perdu sa maison. Mais la route de l’aéroport était fermée, a-t-il dit, s’excusant de les avoir laissé tomber. « Avez-vous besoin d’eau ? Il a demandé. Mais ce qu’il leur fallait, c’était une tente.

Un groupe de volontaires de la ville de Sanliurfa s’est déplacé dans deux camionnettes, distribuant du miel, du chocolat, des biscuits, du lait à la fraise et à la banane, des fruits et des couches. Les volontaires, tous de la même famille, avaient été émus par les vidéos de la destruction à Adiyaman, a déclaré Bekir Uludag, 33 ans.

“Nous avons vu que les gens étaient dévastés”, a-t-il déclaré.

Alors que les habitants étaient désespérés, les sauveteurs étrangers se sont mis au travail – ils comprenaient un groupe de Tunisiens, une équipe de Taïwan et 51 travailleurs du Pakistan. “La situation est très mauvaise”, a déclaré Mohammed Farhan Khalid, le chef de l’équipe pakistanaise, qui a comparé les tremblements de terre turcs au tremblement de terre de 2005 au Cachemire qui a tué des dizaines de milliers de personnes.

“Nous avons vu cela”, a-t-il déclaré. “Plus de sauvetage et de secours sont nécessaires.”

Les Algériens sont arrivés lundi soir, et ont été “vraiment bons”, a déclaré Cihan Ozay, 33 ans, dont la propre sœur venait d’être extraite vivante d’un immeuble écrasé par des sauveteurs turcs, qu’il a également félicités.

“Ils ont un excellent équipement”, a-t-il déclaré à propos des Algériens. “Ils sortent tous les corps.”

L’équipe algérienne comptait 86 personnes – 89, en comptant le personnel de commandement – et comprenait six chiens de recherche et de sauvetage, a déclaré le colonel Farouk Achour, un porte-parole, qui s’est exprimé peu de temps après que ses collègues ont sauvé les deux enfants. La situation à Adiyaman était toujours “critique”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens viennent nous demander de les aider.”

Pendant des jours, deux frères ont demandé de l’aide pour retrouver leurs parents, ont-ils dit, en vain. “Ils nous ignorent”, a déclaré Abdurrahman Calis, 23 ans, un étudiant qui a voyagé d’Istanbul après que son frère, Osman Calis, un médecin de 27 ans, lui a dit qu’il avait perdu contact avec leurs parents après le tremblement de terre.

Une dizaine de personnes vivaient dans l’immeuble, et la famille Calis vivait au premier étage. Mercredi matin, désespérés alors qu’une autre journée passait, les frères ont rejoint un groupe d’autres parents essayant de passer au crible l’épave eux-mêmes, alors même que toute la structure semblait sur le point de s’effondrer.