Alors que les Russes volent l’art de l’Ukraine, ils attaquent aussi son identité

Mais même avec la guerre qui fait rage, un groupe d’avocats ukrainiens et d’experts en art travaillent jour et nuit pour recueillir des preuves pour ce qu’ils espèrent être de futures poursuites pour crimes culturels. Depuis des bureaux faiblement éclairés dans des bâtiments glacials sans électricité ni chauffage, portant des gants et des bonnets en laine à l’intérieur, ils dressent des listes méticuleuses d’objets manquants, parcourent les archives du musée et tentent d’identifier des témoins potentiels et des collaborateurs locaux qui auraient pu aider les Russes à voler.

Les Ukrainiens travaillent également avec des organisations artistiques internationales, comme The Art Loss Register, pour suivre les pièces pillées.

“Tout le monde sur le marché de l’art est en alerte rouge pour rechercher ce matériel”, a déclaré M. Ratcliffe. “Chaque maison de vente aux enchères qui voit du matériel en provenance d’Ukraine va commencer à poser beaucoup de questions.”

Son organisation, a-t-il dit, a déjà enregistré plus de 2 000 objets en provenance d’Ukraine qui auraient été volés et d’autres en danger, notamment des peintures du musée d’art de Kherson et de l’or scythe de Melitopol.