Alors que les Russes avancent près de Bakhmut, les Ukrainiens préparent des défenses de repli

ORIKHOVO-VASYLIVKA, Ukraine – La position d’artillerie ukrainienne la plus proche de la bataille qui fait rage pour Bakhmut est nichée dans une ligne d’arbres sans feuilles à environ 13 000 pieds de l’ennemi. Les combattants ici s’accrochent depuis des semaines, lançant des obus de 122 mm sur les Russes s’efforçant d’encercler la ville. Si les Russes poussent encore un peu plus près, les Ukrainiens devront reculer leurs armes simplement pour éviter de tirer au-dessus de la tête de l’ennemi, a déclaré mardi le chef de peloton.

“S’ils se rapprochent davantage, nos canons ne sont pas efficaces”, a déclaré le chef, Oleksander, alors qu’un feu croisé d’obusiers ukrainiens et de roquettes russes sifflait au-dessus de nos têtes. Sa propre pièce d’artillerie mobile a explosé dans la chute de neige, secouant des flocons sur le bunker couvert de bûches où ses troupes vivent depuis décembre, alors que la fumée s’échappait de l’obus usé qu’ils utilisent comme cheminée.

Mais même si les Russes avancent, ils n’iront pas loin, a-t-il dit. Les engins de terrassement de combat creusaient de nouvelles lignes de tranchées sur une crête à quelques centaines de mètres plus à l’ouest.

Tout autour de cette ligne de front en mouvement, les Ukrainiens se préparent à la possibilité que la Russie poursuive son avance rampante. C’est une guerre de pieds, pas de kilomètres – et cela n’est nulle part plus apparent que dans la campagne hivernale à l’extérieur de Bakhmut, qui est devenue l’épicentre de la poussée de la Russie pour reprendre de l’élan dans son invasion d’un an.