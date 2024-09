Alors que les rumeurs sur la PS5 Pro circulent, Sony annonce une présentation technique de la PS5 animée par Mark Cerny [Update]

Sony a annoncé une présentation technique de la PlayStation 5 animée par Mark Cerny, prévue demain, le 10 septembre à 8h PT / 16h heure du Royaume-Uni.

Le stream de neuf minutes « se concentrera sur la PS5 et les innovations en matière de technologie de jeu », a déclaré Sony dans un message sur le site. Blog PlayStation.

L’apparition de Cerny suggère fortement que Sony est enfin prêt à révéler la PS5 Pro, dont on entend beaucoup parler. Cerny est bien sûr l’architecte principal de la console PS5, alors attendez-vous à beaucoup de discours de la part de l’homme lui-même. [Update: An unlisted video confirms that it will indeed be the PS5 Pro].

Connectez-vous demain pour une présentation technique de la PlayStation 5 animée par Mark Cerny Le stream de 9 minutes commence le 10 septembre à 8h00 PT / 16h00 BST. Détails complets : https://t.co/VC31WS9VYd pic.twitter.com/qGUF0Yj9Ia — PlayStation (@PlayStation) 9 septembre 2024

La semaine dernière, Sony aurait donné aux fans un aperçu du design de la PS5 Pro via une image officielle publiée dans le cadre du 30e anniversaire de PlayStation. Si vous regardez de près entre le logo PlayStation et le 30 dans l’image ci-dessous, vous verrez ce que de nombreux fans ont remarqué : un design PS5 étranger avec trois bandes sur le côté.

Sony semble avoir taquiné le design de la PS5 Pro dans cette image du 30e anniversaire de la PlayStation.

Cette image a ajouté de la crédibilité au divulgateur fiable billbil-kun conception de la PS5 Pro dont le lancement est prévu plus tard cette année. En attendant, découvrez tout ce que nous savons sur la PS5 Pro. Vous pouvez également en savoir plus sur les récentes hausses de prix des consoles au Japon et comment certains experts pensent que cela pourrait avoir un impact sur le coût de la mise à niveau supposée de la PlayStation 5 de Sony .

Wesley est le rédacteur en chef de l’actualité britannique pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez contacter Wesley à [email protected] ou en toute confidentialité à [email protected].