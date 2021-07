Alors que les risques d’endettement augmentent, voici 3 signes avant-coureurs à surveiller

Une signalisation illuminée au siège de China Huarong Asset Management Co. sur Financial Street à Pékin, en Chine, le mercredi 19 mai 2021.

Pour l’ensemble de 2020, les défauts de paiement des obligations se sont élevés à 146,77 milliards de yuans, un énorme bond par rapport à il y a seulement six ans en 2014, selon Fitch. Cette année-là, les défauts de paiement ont totalisé 1,34 milliard de yuans, et il n’y a eu aucun défaut de paiement des entreprises publiques, a indiqué l’agence de notation.

Au premier semestre de cette année, le nombre total d’obligations d’entreprises en défaut en Chine s’élevait à 62,59 milliards de yuans (9,68 milliards de dollars) – le chiffre le plus élevé pour le premier semestre depuis 2014, selon les données de Fitch Ratings. Sur ce montant, les défauts de paiement des entreprises publiques ont contribué à plus de la moitié de ce montant, soit environ 35,65 milliards de yuans.

Les analystes ont déclaré que des cas comme ceux-ci indiquent comment la garantie dite implicite de l’État évolue alors que le gouvernement tente d’améliorer la qualité du marché obligataire – en éliminant les entreprises les plus faibles et en permettant une certaine différenciation au sein de l’industrie.

En 2015, le fabricant d’équipements électriques Baoding Tianwei est devenu la première entreprise publique à faire défaut sur sa dette, après le premier défaut sur le marché obligataire onshore moderne de la Chine un an plus tôt.

« Beaucoup de LGFV sont encore pires que les sociétés dites zombies, dans le sens où elles ne pourraient pas payer les intérêts, pas (pour) mentionner le principal par elles-mêmes », a déclaré Larry Hu, économiste en chef de la Chine chez Macquarie, dans un article du 25 juin. Remarque. Les entreprises zombies sont celles qui sont lourdement endettées et qui dépendent de prêts et de subventions gouvernementales pour rester en vie. « Ils n’ont pu survivre que grâce au soutien des gouvernements. »

Ces sociétés appartiennent généralement à 100 % aux gouvernements locaux et régionaux de Chine et ont été créées pour financer des projets d’infrastructure publique. Les obligations émises par ces entreprises ont augmenté dans un contexte d’expansion des infrastructures alors que l’économie chinoise s’améliorait.

Après avoir manqué sa date limite de mars pour publier ses résultats 2020, la firme a également déclaré « les auditeurs auront besoin de plus d’informations et de temps pour terminer » les procédures d’audit. Elle a toutefois ajouté que le défaut de fournir les résultats ne constitue pas un défaut.

Le plus grand gestionnaire de créances douteuses de Chine, Huarong, est aux prises avec des investissements ratés et une affaire de corruption impliquant son ancien président, qui a été condamné à mort en janvier .

« Les banques commerciales urbaines et rurales dont les prêts problématiques sont supérieurs à la moyenne du secteur devraient annuler 69 milliards de renminbi chinois (RMB) sur ces prêts pour ramener leur ratio à des niveaux moyens du secteur, avec celles en le nord-est le plus touché », indique le rapport du 29 juin.

Une province fiscalement plus faible est probablement liée à une situation économique moins dynamique, (et) une situation économique plus faible signifie qu’il pourrait y avoir plus de défauts de paiement des obligations de sociétés.

Le régulateur chinois des banques et des assurances a révélé la semaine dernière qu’en 2020, le secteur bancaire avait cédé un montant record de 3,02 billions de yuans – ou 465,76 milliards de dollars – d’actifs non productifs. D’autres données publiées la semaine dernière ont montré que le PIB de la Chine avait augmenté de 7,9% au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, un peu en deçà des attentes.

Les autorités doivent trouver un équilibre entre permettre aux prêts de qualité inférieure d’avoir une note plus risquée et empêcher les problèmes de s’accélérer, a déclaré Tan. « Il y a certainement un risque de mauvaise gestion sur la route, mais jusqu’à présent, ce que nous voyons, c’est que cela a été assez bien géré. »

Certains analystes ont souligné une faiblesse au niveau local. L’analyse de Pinpoint Asset Management a révélé que la consommation avait baissé d’une année sur l’autre en mai pour quatre capitales provinciales – Wuhan, Guiyang, Shijiazhuang et Yinchuan.

« Une province fiscalement plus faible est probablement liée à une situation économique moins dynamique, (et) une situation économique plus faible signifie qu’il pourrait y avoir plus de défauts d’obligations d’entreprises », a déclaré Françoise Huang, économiste senior chez Euler Hermes, une filiale d’Allianz.

Le problème à plus long terme est de restructurer l’économie de ces provinces plus faibles pour permettre aux plus dynamiques de croître, a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que la solution serait (de) continuer à investir dans ces secteurs moins performants juste pour les garder en vie. »