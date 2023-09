Alors que les risques climatiques augmentent, New York pourrait exiger la divulgation des inondations dans les ventes de maisons

HIGHLAND FALLS, NY (AP) – La maison d’Alan Oligario est sujette aux inondations – et il aurait aimé que quelqu’un le lui dise avant de l’acheter.

Sa première inondation s’est produite la première année après qu’il ait acheté la maison à Highland Falls, New York. La seconde est survenue une décennie plus tard. Le troisième s’est produit en juillet lorsque des pluies torrentielles ont inondé la région et qu’il s’est réveillé avec de l’eau jusqu’aux genoux dans sa maison.

« Si nous avions été informés, ou si nos voisins avaient été informés de la situation des inondations, certaines choses auraient pu être faites différemment », a déclaré Oligario, ajoutant qu’il n’aurait pas acheté sa maison ou qu’il aurait au moins demandé une assurance contre les inondations. s’il avait su.

Un projet de loi à New York pourrait bientôt obliger les personnes qui vendent leur maison à divulguer si leurs propriétés ont été inondées ou si elles risquent de l’être à l’avenir – une décision qui, selon ses partisans, est nécessaire car l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes intenses liées au changement climatique entraînent davantage d’inondations dans le pays. État.

Les législateurs de l’État ont adopté la proposition plus tôt cette année et elle attend maintenant la signature de la gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul.

La législation intervient alors que de plus en plus de comtés de New York sont confrontés à des inondations et que les zones intérieures considérées comme à l’abri de tels événements sont devenues plus vulnérables aux inondations, les récentes tempêtes dans la région rendant l’urgence urgente pour les partisans du projet de loi.

« La menace et la présence croissantes d’inondations à l’intérieur des terres, comme ce que nous avons vu lors de (l’ouragan) Ida ou comme ce qui s’est produit dans la vallée de l’Hudson, est un facteur vraiment majeur expliquant pourquoi la divulgation des inondations est un projet de loi si important », a déclaré Tyler Taba. responsable politique de The Waterfront Alliance, un groupe de défense qui a soutenu la proposition à New York.

« Nous constatons beaucoup plus fréquemment des inondations en dehors de la plaine inondable, et il est vraiment difficile de savoir si la propriété que vous regardez risque d’être inondée, surtout si elle est loin de l’eau », a-t-il déclaré.

Le Nord-Est connaît la plus forte augmentation des précipitations extrêmes de toutes les régions des États-Unis, selon un rapport d’évaluation nationale du climat, et un taux d’élévation du niveau de la mer trois fois supérieur à la moyenne mondiale. La région devrait également connaître des ondes de tempête plus fréquentes et plus intenses dans les années à venir.

Le projet de loi comblerait une lacune dans la loi de l’État qui permet aux vendeurs de payer des frais de 500 $ pour éviter de divulguer les risques d’inondation et d’autres conditions de propriété connues telles que la peinture au plomb et l’amiante. Cela obligerait également les vendeurs à divulguer des informations supplémentaires sur les inondations dans leurs propriétés, par exemple si la propriété se trouve dans une zone à risque d’inondation et si des réclamations d’assurance contre les inondations ont été déposées.

New York a déjà mis en place une loi similaire pour les propriétés locatives, entrée en vigueur cette année. S’il est signé par Hochul, le projet de loi actuel ferait de l’État au moins le 30e du pays à exiger la divulgation des inondations lors des ventes de maisons.

Brian Fredrickson, un autre propriétaire de Highland Falls, un village au nord de New York sur la rivière Hudson à une altitude de 144 pieds (44 mètres), a déclaré que sa maison avait également été inondée lors de fortes pluies en juillet, environ un an après son achat. le lieu.

Il a déclaré que les inspections au cours du processus de vente ont montré que sa cave présentait quelques signes mineurs de dégâts des eaux dus à l’infiltration des eaux souterraines, mais il n’était pas au courant de l’historique complet des inondations de sa propriété et du fait qu’un mur de soutènement à proximité visait à garder l’eau à distance. avait été endommagé lors d’une tempête il y a environ dix ans.

« En ce qui concerne l’historique des inondations, cela n’est pas divulgué, et ce n’est pas obligatoire », a déclaré Fredrickson.

Le député parrain du projet de loi, Robert Carroll, a déclaré que les acheteurs de maison ne sont généralement informés des risques d’inondation que s’ils achètent une propriété dans une plaine inondable de 100 ans désignée par les responsables fédéraux de la gestion des urgences, ce qui, selon lui, ne reflète potentiellement pas la réalité actuelle des risques d’inondation.

« Il y a eu des inondations dans chaque comté de New York au cours des dix dernières années », a-t-il déclaré. « Beaucoup de ces inondations ne se sont pas produites dans des plaines inondables et cela garantira donc que… les acheteurs disposent des connaissances dont dispose le vendeur. »

Un porte-parole de Hochul a déclaré qu’il n’était pas clair quand le gouverneur signerait le projet de loi.

Izaguirre signalé d’Albany, New York

