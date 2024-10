Alors que les revenus de la télévision payante diminuent, CNN met un paywall sur son site Internet

CNN possède depuis longtemps l’un des sites d’information les plus visités au monde. À partir de mardi, les utilisateurs devront payer pour cela.

L’agence de presse appartenant à Warner Bros. Discovery met en place un paywall sur CNN.com, obligeant les utilisateurs américains à payer 3,99 $ pour l’accès ou un tarif réduit de 29,99 $ par an. L’abonnement permettra une utilisation illimitée du site, qui est visité par 150 millions de personnes dans le monde chaque mois.

Les utilisateurs seront invités à s’abonner après avoir accédé à un certain nombre d’histoires gratuites, selon une note interne d’Alex MacCallum, vice-président exécutif des produits et services numériques de CNN.

La raison invoquée par CNN pour justifier cette décision trouve son origine dans les problèmes qui affligent l’ensemble de la télévision traditionnelle. Les consommateurs passent plus de temps avec la vidéo en ligne et annulent leurs abonnements traditionnels à la télévision payante. Les revenus des abonnés au câble et au satellite diminuent alors que les coupures de câbles se poursuivent à un rythme constant chaque année. Cette tendance, conjuguée à une baisse des audiences, a exercé une pression sur les marges bénéficiaires de CNN ces dernières années.

Il faudra déterminer si les consommateurs paieront pour un produit qu’ils ont utilisé gratuitement au fil des années. Mark Thompson, qui a pris la présidence de CNN l’année dernière, a fait du New York Times un site d’abonnement numérique à succès au cours de son mandat au sein de cette société.

La note de MacCallum indique que les abonnés « bénéficieront d’avantages tels que des reportages électoraux exclusifs, des documentaires originaux, une sélection quotidienne de notre journalisme le plus distinctif et moins de publicités numériques ». CNN développe actuellement du contenu vidéo avec certains de ses talents conçus pour être derrière le paywall du site, selon des personnes proches du projet.

Le lancement du plan d’abonnement intervient plus d’un an après le faux départ de CNN sur le marché du streaming. Le réseau a lancé CNN+ l’année dernière avec une gamme de programmes originaux animés par de grands talents du réseau. L’entreprise coûteuse a été fermée quelques jours après son lancement une fois que Warner Bros. Discovery a pris possession du réseau en 2022.

CNN a créé un flux de programmes d’information pour la plateforme Max de sa société mère.

CNN est derrière Fox News et MSNBC dans les classements Nielsen. Mais tous les réseaux câblés sont confrontés à une menace existentielle liée à la coupure des câbles, car ils perdent des revenus et leur capacité à atteindre les consommateurs via la télévision. Les accords de distribution avec les fournisseurs de télévision payante empêchent les réseaux d’information de reproduire leurs chaînes pour une offre directe au consommateur.

Fox News dispose d’un service d’abonnement appelé Fox Nation, qui propose des programmes documentaires et de style de vie destinés à son public de tendance conservatrice. Le service propose certains programmes Fox News de la veille sur une base de vidéo à la demande.