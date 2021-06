Alors que les restrictions de verrouillage de COVID-19 se relâchent à Mumbai, la superstar Shah Rukh Khan reprend le tournage de son prochain « Pathan »

La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a repris le tournage de son projet très attendu » Pathan » aux studios Yash Raj Films à Mumbai.

Une source commerciale bien placée a déclaré: » Pathan a repris son calendrier de tournage après le verrouillage causé par la deuxième vague. Un calendrier de tournage intense attend SRK qui semble avoir commencé le tournage en premier. Nous entendons que John Abraham et Deepika Padukone sont sur le point de commencer dans les prochains jours. Une partie importante du film sera tournée dans ce calendrier avant que l’équipe ne se rende dans des lieux internationaux pour tourner les grandes séquences d’action et d’échelle. «

Un utilisateur d’Instagram présent sur les plateaux de tournage a mis en ligne une image de la voiture de la superstar et réalisateur Siddharth Anand garée devant les plateaux de » Pathan « .

Jetez un œil aux photos ici :

‘Pathan’ fait partie de la vaste gamme de films d’Aditya Chopra qui devrait être annoncé bientôt. Avec « Tiger 3 » de Salman Khan, « Maharaj » de Junaid Khan, Saif Ali Khan, Rani Mukerji, Siddhant Chaturvedi et « Bunty Aur Babli 2 » de Sharvari, le suivant de Vicky Kaushal, « Jayeshbhai Jordaar » de Ranveer Singh, Ranveer Singh , YRF devrait régner sur le box-office dès que les affaires théâtrales reviendront à la normale.

Pendant ce temps, alors que vendredi marquait les 29 ans de Shah Rukh Khan dans l’industrie cinématographique hindi, l’acteur a traité ses fans avec des paroles de sagesse.

S’adressant à Twitter, la superstar de 55 ans a organisé une session interactive « Ask SRK » avec ses fans, au cours de laquelle il a répondu à plusieurs questions avec son esprit, son intelligence et son humour qui le caractérisent. Lorsqu’un utilisateur a demandé à SRK comment surmonter le chagrin, la star de ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’ n’a pas pu s’empêcher de partager un conseil avec l’internaute en particulier.

« Vous ne pourrez jamais le surmonter… gardez-le comme un souvenir et apprenez de la tristesse… cela vous rendra plus fort », a tweeté Shah Rukh.

SRK a donné une réponse hilarante lorsque quelqu’un lui a demandé quand il prévoyait d’annoncer son nouveau film. « Les haut-parleurs font des annonces… Je vais doucement permettre à mes films d’entrer dans vos cœurs… bientôt », a-t-il écrit. Il a également révélé comment il a passé ses jours de verrouillage. « J’ai travaillé beaucoup moins et j’ai passé plus de temps avec ma charmante famille », a-t-il ajouté.

En parlant du parcours d’acteur de SRK, il a parcouru un long chemin. Il y a 29 ans, il a fait ses débuts au cinéma avec ‘Deewana’, et maintenant, il est l’une des stars les plus populaires au monde.

Après avoir passé près de trois décennies dans le cinéma hindi, il a exprimé sa gratitude au public pour tout son soutien.

« J’ai travaillé. Je viens de voir l’amour de près de 30 ans que vous me submergez ici. J’ai réalisé que c’est plus de la moitié de ma vie au service de l’espoir de vous divertir tous. Je prendrai du temps demain et partagerai quelques aimer personnellement. Merci, il fallait se sentir aimé », a-t-il tweeté.