Bien qu’une grande partie de l’Italie reste soumise à des restrictions strictes contre les coronavirus, des restaurants et des bars ont ouvert leurs portes en signe de protestation. Les clients ont bu, mangé, chanté et, dans une vidéo virale, ont apparemment renvoyé la police à la porte.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a prolongé vendredi les restrictions à trois niveaux du pays contre les coronavirus, imposant un couvre-feu national de 22 h 00 à 5 h 00 jusqu’en mars et interdisant les déplacements entre les 20 régions italiennes jusqu’au 15 février. Ces mesures ont été initialement mises en œuvre en novembre et devaient expirer le Vendredi.

Pour les régions classées «Orange» ou «Rouge» sur la base du nombre de cas enregistrés, les bars et restaurants sont limités à la fourniture de plats à emporter uniquement.

Les restrictions étendues n’ont pas été bien acceptées par les propriétaires de bars et les restaurateurs. S’organisant sur les réseaux sociaux sous le hashtag ‘#IoApro’ (I Open), les propriétaires ont ouvert leurs portes vendredi pour protester.

L’ambiance dans un établissement milanais était apparemment festive, avec de la musique éclatante et une salle pleine de clients démasqués terminant la nuit en dansant sur des tables.

Des rapports dans les médias italiens indiquent que certains bars et restaurants n’étaient pas aussi ouvertement provocants. Certains sont simplement restés ouverts après 18 heures, heure de fermeture obligatoire dans les zones «jaunes». D’autres ont ouvert, mais sont restés discrets et ont imposé une distanciation sociale à l’intérieur.

Le nombre de participants n’est pas clair. Avant vendredi, les organisateurs de #IoApro ont déclaré que jusqu’à 50 000 restaurateurs étaient attendus. Cependant, les rapports dans les médias italiens suggèrent que beaucoup moins ont effectivement ouvert leurs portes.

Dans une vidéo qui est devenue virale vendredi soir, les images montrent apparemment des policiers qui tentent d’entrer dans un pub, avant d’être intimidés en scandant les clients.

Désobéissance civile des restaurateurs en #Italie. Des policiers sont expulsés d’un restaurant par les clients et employés. Près de 50 000 restaurateurs du pays ont décidé d’ouvrir aujourd’hui malgré l’interdiction. #IoApro pic.twitter.com/TZ0Wn5znqh – Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) 15 janvier 2021

Cependant, certains clients ne s’en sont pas sortis aussi légèrement. Dans au moins un restaurant de Florence, neuf clients ont été condamnés à une amende et le propriétaire a été contraint de fermer complètement pendant une semaine, alors que Florence se trouvait dans la zone «jaune».

L’Italie a souffert durement et précocement de Covid-19 et, à ce jour, elle a confirmé plus de 2,35 millions de cas de la maladie, ainsi que plus de 81 000 décès. Bien que les nouveaux cas et décès aient chuté par rapport à leur niveau record de novembre, plus de 15 000 sont enregistrés presque tous les jours, et plusieurs centaines de personnes meurent encore chaque jour.

Alors que les restaurateurs en ont peut-être assez des restrictions à plusieurs niveaux du pays, un conseiller du ministre de la Santé Roberto Speranza a déclaré vendredi à Bloomberg qu’un retour à un verrouillage national strict pourrait bientôt être envisagé.

«Nous devons limiter les déplacements des gens, bloquer tout sauf les entreprises essentielles pendant deux mois», dit-il, avertissant que «Les mesures faibles ne fonctionneront pas maintenant.»



