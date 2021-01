Faites-nous plaisir avec une expérience de pensée.

Avance rapide jusqu’à quelques années. Joe Biden et Kamala Harris terminent un premier mandat réussi. Même si les démocrates perdent le contrôle de la Chambre en 2022, l’économie bourdonne, ayant compensé les pertes économiques de la pandémie. Chaque Américain qui voulait se faire vacciner a été vacciné. Les enfants américains sont de retour à l’école. Nous avons rejoint les accords de Paris sur le climat. Et les jeunes rêveurs DACA sont là pour rester.

À 81 ans, Biden décide de ne plus se présenter et passe le flambeau à Harris, qui devient le candidat du parti. La primaire républicaine est un gâchis, comme c’était le cas en 2016, mais un personnage semblable à Donald Trump n’en sort pas victorieux. Cette fois, c’est le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott.

À son tour, Tim Scott, disons, choisit le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, comme colistier. Elle apporte l’équilibre trumpien au ticket, que la base exigera.

Et maintenant, démocrates?

Les républicains gagnent en femmes et en diversité

La combinaison d’un homme noir et d’une femme sur le ticket républicain met un enjeu au cœur du message démocrate traditionnel selon lequel le Parti républicain est raciste et misogyne en son sein. Et bien que nous soyons fermement convaincus que les politiques républicaines affectent négativement les Américains traditionnellement privés de leurs droits, comme les femmes et les communautés de couleur, il sera beaucoup plus difficile de plaider contre ce ticket.

C’est un défi majeur que les démocrates doivent affronter maintenant – pas 2024. Cela a commencé dès que le nouveau Congrès a prêté serment avec 35 femmes et huit membres qui s’identifient comme des personnes de couleur ou des minorités du côté croissant du GOP.

La victoire de Biden était capitale. Mais malgré une pandémie mal gérée, un chômage débilitant et des chiffres historiquement bas pour un président sortant, les démocrates ont eu un scrutin épouvantable, à l’exception des courses au second tour du Sénat de Géorgie, qui se sont déroulées dans des circonstances uniques.

Le résultat a été un choc car nous nous attendions pleinement à gagner des sièges à la Chambre, pas à les perdre. En dépit d’être de grands favoris pour élargir la majorité de la Chambre à deux chiffres, les démocrates n’ont remporté qu’une des 27 courses au tirage au sort. Les démocrates étaient également sur le point de prendre le contrôle de plusieurs législatures d’État qui restent fermement sous le contrôle du GOP, avec des implications dangereuses pour le redécoupage et le gerrymandering.

Le résultat le plus choquant, cependant, n’a pas été les résultats définitifs des élections, mais qui a soutenu les démocrates – et qui ne l’a pas fait. Plus précisément, bien qu’il soit tabou de le dire, les électeurs blancs ont compensé les pertes causées par les électeurs noirs et bruns de Trump. Cela est également évident lorsque les immigrants dans 28 000 circonscriptions dans plus de 20 villes se sont considérablement déplacés vers les républicains.

GOP sénateur Tim Scott: Je me suis étouffé de peur lorsque arrêté par la police. Nous avons besoin de la loi JUSTICE.

En 2016, Trump n’a obtenu que 18% des voix latino-américaines. Mais les sondages à la sortie suggèrent qu’il a reçu 27 à 28% en 2020. Son augmentation du soutien des Noirs est encore plus notable compte tenu de la longue histoire des électeurs noirs soutenant les candidats démocrates. En 2016, Trump a obtenu un soutien global de 8% de leur part, les hommes noirs étant plus susceptibles que les femmes noires de le soutenir. Le pourcentage d’hommes noirs votant pour Trump est passé à 18% à peine quatre ans plus tard, tandis que les femmes noires continuaient de le rejeter et de soutenir Biden en masse.Alors que les électeurs noirs sont la cheville ouvrière de la coalition démocrate, ces 18% représentent le plus pour un républicain dans l’histoire moderne.

En revanche, du côté démocrate, beaucoup plus d’électeurs blancs ont voté pour un candidat démocrate qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies. En fait, la coalition de Biden rappelait plus les majorités gagnantes de Bill Clinton que la coalition Obama. Les coalitions électorales n’ont pas été aussi malléables dans nos vies d’adultes – des deux côtés de l’allée. Même Stacy Abrams l’a reconnu en soulevant des inquiétudes qu’une coalition multiraciale, multiethnique et multigénérationnelle ne devrait pas donner « la primauté à un groupe à l’exclusion de l’autre ».

Le GOP élargit sa tente stratégiquement. Par exemple, alors que les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont voté 2 contre 1 pour Biden à l’échelle nationale, Trump a transporté de nombreux districts majoritaires de l’AAPI, y compris dans le comté d’Orange où les républicains ont récupéré deux sièges à la Chambre avec des candidats de l’AAPI et se sont consolidés 40 points dans les circonscriptions vietnamiennes.

C’est clair: la démographie n’est pas le destin. Les démocrates doivent être en contre-attaque. Pour que nous puissions agrandir notre tente, nous devons reconnaître l’importance des électeurs blancs dans les victoires démocrates et cibler plus efficacement les électeurs ruraux et suburbains. Il est possible de transformer ces partisans nouveaux ou de retour en démocrates engagés. Les résultats de la Géorgie renforcent ce point. Comme Josh Holmes, l’ancien chef d’état-major de l’actuel chef de la minorité Mitch McConnell, a souligné: Les républicains sont passés de la discussion sur les emplois et l’économie aux théories du complot et à QAnon en l’espace de quatre ans. Il y a une énorme ouverture pour les démocrates.

Donna Brazile:Les nouveaux sénateurs géorgiens Warnock et Ossoff ouvrent la voie à une nouvelle stratégie pour le Sud

Cet accent sur la sensibilisation des Blancs a toujours été évité au profit de la sensibilisation des minorités avec le Parti démocrate. Il y a une bonne raison car les communautés de couleur, en particulier les électeurs noirs, ont été la base des victoires démocrates. Cependant, cela ne suffit pas. En regardant les gains réalisés par les républicains avec les hommes noirs et les électeurs latinos en général, les démocrates ont une introspection à faire. Le pain et le beurre des campagnes démocrates est contesté efficacement.

Des exemples du Wisconsin, de la Pennsylvanie et de la Géorgie sont illustratifs. Ils montrent que le point idéal pour les victoires démocrates est de trouver un équilibre entre les électeurs noirs, bruns et asiatiques, tout en assurant suffisamment d’espace pour les Blancs non universitaires et non universitaires en milieu rural grâce à un message de populisme économique.

Dans le Wisconsin, Biden a surpassé Clinton dans les zones de population blanche plus élevée et a traîné à la traîne parmi les populations majoritairement hispaniques et latino-américaines. La baisse continue du soutien du GOP dans les comtés conservateurs de la banlieue de Milwaukee de Waukesha, Ozaukee et Washington était un autre facteur déterminant. Dans le Midwest, «Le pourcentage d’hommes blancs de la classe ouvrière votant démocrate est passé de 23% en 2016 à 28% en 2020, tandis que parmi les femmes blanches de la classe ouvrière, le soutien aux démocrates est passé de 34% à 36%.»

De nouvelles frontières dans les coalitions

En Pennsylvanie, Biden a réalisé des gains significatifs avec des Blancs formés à l’université dans des comtés clés qu’Hillary Clinton a perdus. Mais le comté de Philadelphie, un bastion démocratique clé, est resté bleu, mais a montré un basculement en quatre points vers Trump par rapport à 2016.

En Géorgie, Trump a remporté une large marge dans l’ensemble des électeurs blancs. Mais la part des électeurs blancs de Biden a augmenté de neuf points de pourcentage par rapport au total d’Hillary Clinton. Et dans la région métropolitaine d’Atlanta, le champ de bataille de 54% des électeurs inscrits de Géorgie dans tout l’État, Trump a obtenu près de 30 000 voix supplémentaires « mais Biden a amélioré Hillary Clinton de 158 206 voix » – juste assez pour décider du résultat de la présidentielle dans tout l’État. Dans le même temps, la part noire de l’électorat est tombée à 27% contre 27,7% en 2016 et contre près de 30% lorsque Obama s’est présenté à la réélection en 2012.

Les données révèlent une nouvelle frontière dans les coalitions. Nous en saurons plus après les élections de 2021 dans tout l’État de Virginie et les mi-mandats de 2022. Mais nous pouvons être sûrs qu’il ne s’agissait pas seulement de Trump. Si tel avait été le cas, les courses aux urnes n’auraient pas été aussi décisives pour les républicains.

Le GOP nouvellement élu et plus diversifié aura beaucoup à dire sur leurs progrès pour agrandir la tente. Les démocrates doivent s’assurer qu’ils répondent également, d’autant plus que la carte de l’État du champ de bataille s’étend au Nouveau Sud. Et même si une stratégie qui se concentre plus explicitement sur faire des électeurs blancs des démocrates à long terme comme un élément clé d’une coalition multiraciale ne semble pas assez sexy ou ne s’est pas suffisamment réveillée, c’est la victoire qui compte le plus.

Jeff Le (@JeffreyDLe), partenaire politique du Truman National Security Project, a été directeur adjoint des affaires extérieures et internationales et secrétaire adjoint du cabinet de l’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown. Jessica Tarlov (@JessicaTarlov) est responsable de la recherche chez Bustle Digital Group et contributeur de Fox News.