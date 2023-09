Alors que les républicains de la Chambre des représentants sont dans la tourmente, leurs collègues implorent les résistants du GOP de ne pas fermer le gouvernement

WASHINGTON — Travaillant avec acharnement pour prendre le contrôle d’une Chambre en plein désarroi, les alliés du président Kevin McCarthy ont imploré samedi leurs collègues républicains d’abandonner leurs tactiques dures et de travailler ensemble pour approuver un plan de dépenses conservateur afin d’éviter une fermeture fédérale.

Lors d’ouvertures publiques et d’appels privés, les lieutenants républicains du président en difficulté ont plaidé auprès d’une poignée de résistants de l’aile droite pour qu’ils résistent aux nouvelles perturbations qui ont paralysé la Chambre et soutiennent le dernier plan de McCarthy visant à maintenir le gouvernement ouvert avant la date limite du 30 septembre, le week-end prochain. pour un arrêt.

Le représentant républicain Garrett Graves de Louisiane a déclaré que les récalcitrants sont « absolument hallucinants » s’ils pensent pouvoir terminer leurs travaux sans avoir besoin d’une mesure temporaire que beaucoup d’entre eux ont évitée avant la fin du temps imparti.

« Une partie importante de cette stratégie consistera à garantir que nous faisons tout notre possible pour éviter une fermeture du gouvernement », a déclaré Graves après une conférence téléphonique samedi après-midi avec les législateurs.

Mais signe des profondes divisions à venir, l’un des résistants conservateurs, le représentant Matt Rosendale, R-Mont., est passé devant la conférence de presse des alliés de McCarthy au Capitole, déclarant aux journalistes qu’il restait ferme sur sa position.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait d’un éventuel arrêt, Rosendale a répondu : « La vie va continuer ».

Le Congrès s’était largement vidé pour le week-end alors que la Chambre était au point mort et la Maison Blanche a demandé aux agences fédérales de commencer à se préparer à un éventuel arrêt. Le comité du règlement intérieur a tenu une rare séance le samedi pour commencer à mettre en place le processus de vote de la semaine prochaine.

Le temps presse pour que le Congrès agisse, mais McCarthy poursuit le plan préconisé par son flanc droit consistant à commencer à voter sur certains des douzaines de projets de loi nécessaires au financement des différents départements gouvernementaux.

Selon la stratégie actuelle, la Chambre commencerait à voter dès mardi pour faire avancer certains des douze projets de loi nécessaires au financement du gouvernement. Ensuite, le temps étant compté, la Chambre se tournerait vers une mesure provisoire pour maintenir le gouvernement ouvert pendant environ un mois pendant que les travaux se poursuivent.

« Eh bien, les gens se sont retenus, ne voulant rien faire – ce n’est pas le moment », a déclaré McCarthy avant un appel dans l’après-midi avec ses collègues républicains.

McCarthy a déclaré que son message aux récalcitrants était le suivant : « Vous devez arrêter cela. »

Le problème est la volonté des conservateurs de la Chambre d’annuler l’accord conclu par McCarthy avec Biden plus tôt cette année, fixant les niveaux de financement du gouvernement. Ils insistent sur les niveaux de dépenses inférieurs que McCarthy avait promis aux partisans de la ligne dure républicaine en janvier lors de sa propre course à la présidence de la Chambre. Mais cela nécessiterait de sévères coupes budgétaires dans les services et programmes gouvernementaux que même les autres Républicains ne veulent pas faire.

Même si McCarthy parvient à obtenir le soutien des Républicains pour avancer la semaine prochaine sur les quatre premiers projets de loi concernant le Département de la Défense, la Sécurité intérieure, l’Agriculture et les Opérations d’État et étrangères – et il n’est pas du tout sûr qu’il ait les voix pour le faire – c’est une tâche laborieuse. .

Il faut généralement des semaines, voire des mois, pour traiter les gros projets de loi et les centaines d’amendements. Et une fois que ces projets de loi sont approuvés, souvent lors d’un vote 24 heures sur 24, ils continueront à être négociés avec le Sénat, qui a sa propre législation.

L’un des grands sujets de débat concernera les amendements visant à supprimer le financement de la guerre en Ukraine, proposés par les alliés de Donald Trump, le favori républicain dans la course à la Maison Blanche en 2024.

Alors que le débat pourrait se poursuivre la semaine prochaine, McCarthy et ses alliés veulent que les récalcitrants soient prêts à envisager une mesure provisoire, appelée résolution continue, ou CR, pour maintenir le financement du gouvernement pendant que les négociations se poursuivent.

Son plan est que le CR soit à des niveaux inférieurs à ceux que le gouvernement dépense actuellement, et il inclurait des dispositions importantes pour les Républicains, notamment pour renforcer la sécurité aux frontières et établir une nouvelle commission de la dette.

Mais de nombreux récalcitrants, notamment le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, l’un des principaux alliés de Trump, affirment qu’ils ne voteront jamais pour aucun CR – tout en garantissant un arrêt, comme le leur demande l’ancien président.

Exaspérés, les alliés de McCarthy ont utilisé le mégaphone samedi pour faire connaître leur cas à leurs collègues et aux Américains qui regardaient l’impasse au Congrès.

« Les gens peuvent aller sur place et créer ces solutions imaginaires », a déclaré Graves. « Quiconque dit que nous allons terminer les 12 projets de loi de crédits d’ici samedi hallucine complètement. »

L’autre option est que McCarthy travaille avec les démocrates pour adopter une résolution continue avec leurs votes, et le Sénat prépare une telle mesure bipartite qui pourrait être envoyée à la Chambre dans quelques jours.

Mais si McCarthy se joint aux démocrates, il fera presque certainement face à un vote de Gaetz et d’autres pour son éviction.

