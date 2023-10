Alors que les remboursements des prêts étudiants reprennent, des millions de personnes sont confrontées à un compromis « terrifiant »

Des dizaines de millions d’Américains endettés par un prêt étudiant fédéral ont bénéficié d’un sursis financier pendant plus de trois ans, la pause de remboursement en période de pandémie ayant été prolongée à plusieurs reprises depuis mars 2020.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui sont confrontés à une nouvelle réalité le dimanche 1er octobre, lorsqu’ils doivent recommencer à effectuer leurs paiements, tout en luttant contre une inflation tenace et une hausse des taux d’intérêt.

Plus de 45 millions d’emprunteurs doivent ensemble environ 1 600 milliards de dollars, selon l’administration du président Joe Biden, qui a tenté d’annuler jusqu’à 20 000 dollars de dettes étudiantes pour des dizaines de millions d’emprunteurs éligibles, pour finalement voir la Cour suprême mettre fin au programme en juin.

Les défenseurs ont longtemps considéré les prêts étudiants comme un fardeau financier pesant sur la classe moyenne, empêchant la mobilité ascendante et exacerbant les inégalités. disparités racialesnotamment pour les emprunteurs noirs.

Pour mieux comprendre comment les emprunteurs se préparent à la reprise des paiements, NBC News a demandé aux gens de tout le pays quels types de compromis ils devront faire pour joindre les deux bouts. Six personnes ont partagé leur intention d’abandonner la carrière pour laquelle elles ont fait leurs études, de s’endetter davantage, de dépenser leurs économies ou de réduire leurs activités de loisirs, entre autres sacrifices.

Domonique Byers, 29 ans, Charlotte, Caroline du Nord

Domonique Byers et son épouse. NBC News / Avec l’aimable autorisation de Domonique Byers

Paiement mensuel prévu : 800 $

Compromis : davantage de dettes de carte de crédit et épargne pour son premier enfant

Domonique Byers a déclaré qu’il avait une dette étudiante d’environ 60 000 $ et qu’il devrait payer 800 $ par mois, un montant qui « ne semble presque pas réel ».

« Tout le quotidien semble déjà être accablant. Nous avons mis différentes factures sur les cartes de crédit et mes paiements par carte de crédit ont donc explosé », a déclaré Byers, consultant en ressources humaines titulaire d’un baccalauréat et d’un MBA. « Avec la reprise du remboursement des prêts étudiants, cela semble tout simplement étouffant. »

Alors que Byers et sa femme se préparent à accueillir leur premier enfant dans quelques mois, il a déclaré qu’il tenterait de réduire son paiement mensuel grâce au programme de l’administration Biden. Économiser sur une éducation précieuse (SAVE), qui, selon la Maison Blanche, pourrait réduire les mensualités de quelque 20 millions d’emprunteurs.

Mais il se prépare à une période d’incertitude.

« Je ne pense pas que quiconque ait vraiment la moindre idée de la direction que prendront les prochains mois », a-t-il déclaré.

Parvanae Abdi, 34 ans, Ridgecrest, Californie.

Parvanae Abdi. NBC News / Avec l’aimable autorisation de Parvanae Abdi

Paiement mensuel prévu : 200 $

Compromis : quitter l’enseignement

Parvanae Abdi affirme que sa dette étudiante de 60 000 $ est « un nuage qui vous suit partout et qui a un impact sur tout ». Cela inclut sa carrière d’enseignante, qu’elle a décidé d’abandonner pour chercher un emploi qui lui permettrait de payer son loyer et ses factures. et les remboursements de prêts étudiants.

« Nous sommes nombreux, beaucoup de ceux qui ont contracté des prêts sont des enseignants », a déclaré Abdi, titulaire d’une licence en psychologie et d’une maîtrise en enseignement à l’Université de Californie du Sud. « C’est pour cela que certains enseignants partent. Parce qu’ils ne peuvent pas payer leurs prêts étudiants pour leur travail d’enseignant.

Abdi vit avec sa famille et a accepté des emplois d’écrivain à temps partiel et indépendants tout en recherchant un emploi à temps plein qui couvrirait toutes ses factures. Si elle ne pouvait pas rester avec sa famille, elle disait : « Je serais probablement sans abri ».

Elle doute de pouvoir honorer ses obligations de prêt.

« Pour être honnête, mon salaire mensuel s’élève actuellement parfois à 200 dollars », et une grande partie doit être versée sur son téléphone car il est essentiel au travail, a déclaré Abdi.

« Je pense que c’est la réalité effrayante d’être allé à l’université et d’avoir cherché un diplôme dans une profession où même si vous vivez d’un chèque de paie à l’autre, vous pensez que cela va être stable », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup d’entre nous qui ont fait des études supérieures l’ont fait parce que nous pensions que cela nous mettrait dans une meilleure position en matière d’emploi, nous pensions que cela nous donnerait une meilleure base », a-t-elle déclaré.

Keith Kruchten, 40 ans, Rockford, Illinois.

Keith Kruchten et sa fille. NBC News / Courtsey Keith Krutchen

Paiement mensuel prévu : 375 $

Compromis : garder une voiture de 21 ans, reporter les réparations du logement, sauter les activités avec ses deux enfants

Keith Kruchten avait « incroyablement espoir » que le plan de remise de Biden le soulagerait de 20 000 $ de dette, ne lui laissant qu’environ 6 500 $ à payer.

« Cela semblait incroyablement réalisable », a déclaré Kruchten, titulaire d’un baccalauréat en commerce de la Northern Illinois University et d’une maîtrise ès arts en administration de l’enseignement supérieur de l’Université du Mississippi il y a plus de dix ans. «J’espérais remplacer ma voiture de 21 ans et, espérons-le, relancer l’épargne-retraite.»

Au lieu de cela, ces projets sont abandonnés, tout comme aller au cinéma et manger au restaurant avec ses deux enfants.

« Les cours de sport sont en quelque sorte sur la sellette », a-t-il déclaré. « Ma fille fait de la danse, donc elle a réduit ce domaine. »

Kruchten, qui travaille comme directeur des opérations et est membre du conseil d’administration de Rockford Promise, une organisation qui vise à envoyer les étudiants des écoles publiques à l’université sans frais de scolarité, a déclaré qu’il prévoyait de décider bientôt « quelle réparation de maison sera retardée d’un mois supplémentaire ».

« Comme la plupart des gens, je gagne environ 500 $ sous l’eau chaque mois lorsque toutes les factures sont payées. Donc, cela s’accumule sur les cartes de crédit », a-t-il déclaré.

« J’ai 40 ans maintenant, je n’ai pas d’épargne-retraite importante et j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que vous êtes censé faire en cours de route, ce qu’on nous a appris quand nous étions enfants », a-t-il déclaré.

Rachel Gripp, 38 ans, Irvington, Kentucky.

Rachel Gripp et sa famille. NBC News / Avec l’aimable autorisation de Rachel Gripp

Paiement mensuel prévu : 240 $

Compromis : travailler plus, acheter moins de produits d’épicerie

Rachel Gripp, mère de quatre enfants, a déclaré qu’elle devait environ 21 000 $ de dettes étudiantes, soit environ 50 % de plus qu’au début, à cause des intérêts.

La pause dans les paiements « a été sans aucun doute un énorme soulagement », a-t-elle déclaré, alors qu’elle et son mari travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs enfants âgés de 8, 6, 4 et 18 mois.

Les quelque 240 $ qu’elle devra payer « représentent l’équivalent d’une semaine d’épicerie pour nous tous », a déclaré Gripp, qui travaille à domicile dans le développement professionnel pour une entreprise de déménagement.

« Nous devons trouver un autre moyen de compenser cela », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Cela signifie définitivement réduire les choses. »

Gripp a déclaré qu’elle essayait de rester à la maison autant que possible pour économiser de l’essence et qu’elle ne pouvait proposer à ses enfants que des activités gratuites pour le moment. Elle espère qu’elle et son mari, qui travaille dans le secteur manufacturier, pourront faire des heures supplémentaires pour faire quelque chose de spécial pour les enfants à Noël.

Elle a postulé au programme SAVE, mais n’a pas reçu de réponse sur le montant de son nouveau remboursement de prêt étudiant.

« J’espère que c’est beaucoup moins parce que nous ne l’avons tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Patrick Donohue, 67 ans, San Diego

Patrick Donohue. NBC News / Avec l’aimable autorisation de Patrick Donohue

Paiement mensuel prévu : 800 $ à 850 $ en prêts Parent PLUS

Compromis : Travailler à temps partiel après la retraite ; essayer de protéger son héritage

Patrick Donohue avait les moyens de fréquenter un collège privé dans les années 1970. Mais maintenant, après avoir payé pour envoyer ses quatre enfants à l’université, il doit environ 50 000 $ en prêts Parent PLUS, des prêts fédéraux que les parents d’étudiants de premier cycle dépendants peuvent utiliser pour les aider à payer leurs études.

« Nous avons une dette familiale importante pour avoir quatre enfants qui ont fréquenté et obtenu leur diplôme dans des collèges publics, qui coûtent exponentiellement plus cher qu’il y a une génération », a-t-il déclaré.

Donohue a déclaré que sa femme avait récemment pris sa retraite de son travail d’assistante dentaire et que, même s’il avait pris sa retraite après 20 ans au service client d’AT&T, il travaillait toujours à temps partiel pour gagner un revenu supplémentaire.

« Nous sommes en quelque sorte en train de flotter ou de faire du surplace », a-t-il déclaré, mais rembourser les prêts PLUS signifiera puiser dans et éventuellement « se débarrasser de toutes ces réserves ».

Donohue et sa femme ont envisagé de rembourser les prêts en une somme forfaitaire, mais cela « épuiserait nos économies » ainsi que tout l’argent restant que Donohue a hérité de ses parents.

« Ce n’est pas une bonne proposition, qui impliquerait que trois générations payent pour des diplômes de premier cycle », a-t-il déclaré. « C’est fou. C’est faux pour moi.

Rhiannon Dodds Funke, 45 ans, University Place, Washington.

Rhiannon Dodds Funke et son mari. Avec l’aimable autorisation de Rhiannon Dodds Funke / NBC News

Paiement mensuel prévu : 500 $

Compromis : renoncer à un espace de bureau privé, à la télévision par câble et aux lignes téléphoniques

Rhiannon Dodds Funke a déclaré qu’elle et son mari avaient près d’un million de dollars de dettes étudiantes. Dodds Funke est diplômée de la faculté de droit et son mari, ancien professeur de philosophie et survivant du cancer, est récemment retourné à l’école pour obtenir un diplôme en droit afin de subvenir aux besoins de leurs deux adolescents.

Elle a déclaré que sans les plans de remboursement basés sur le revenu, ses versements mensuels s’élèveraient à plus de 5 000 $.

«C’est plus que ce que je pourrais jamais me permettre», a-t-elle déclaré.

Dans le cadre d’un plan de paiement, elle payait auparavant environ 350 $, mais elle s’attend à payer plus près de 500 $ avec les taux d’intérêt actuels.

Pendant ce temps, le loyer de la famille est passé de 2 100 $ à 3 500 $ depuis la pandémie.

« Maintenant, voir les prêts étudiants s’ajouter à tout cela, c’est vraiment, vraiment effrayant. Nous allons vivre au bord du gouffre », a-t-elle déclaré. « Il y a eu beaucoup de dépenses que nous avons essayé de réduire pour essayer de nous préparer à cela. »

Parmi ces changements, la famille s’est récemment débarrassée de la télévision par câble et des lignes téléphoniques, et Dodds Funke va abandonner le bureau où elle exerce le droit et travaille à domicile.

« Mais en fin de compte, même avec la réduction de ces dépenses, la hausse des coûts qui s’est produite en conjonction avec ce rétablissement des prêts, c’est assez terrifiant. »