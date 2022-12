Alors que les régents de l’UC préparent la décision de l’UCLA, les e-mails montrent peu de soutien public

Lorsque le saut vers le Big Ten a été annoncé cet été, rien n’indiquait que l’UCLA avait besoin de mobiliser du soutien. Cela a été considéré comme un fait accompli puisque les chanceliers du système de l’Université de Californie, qui compte 10 campus, ont bénéficié d’un large pouvoir discrétionnaire dans la gestion de leurs campus pendant des décennies.

Mais les régents ont commencé à poser des questions car le départ de l’UCLA entraînerait un coup dur pour une école sœur, l’Université de Californie à Berkeley. Ses revenus provenant d’un contrat de télévision Pac-12 seraient réduits de millions de dollars car la conférence perdrait le marché de Los Angeles.

Cela n’a pas non plus aidé l’UCLA que de nombreux régents – y compris le gouverneur Gavin Newsom – étaient contrariés d’être tenus dans l’ignorance sur une question aussi importante.

Puis, en août, les régents ont été informés par leur avocat général, Charles Robinson, que même s’ils avaient délégué des pouvoirs aux chanceliers, ils n’y avaient pas renoncé.

Lors de réunions ultérieures, en septembre et novembre, les régents ont poussé l’UCLA à obtenir des réponses sur la manière dont l’adhésion au Big Ten aiderait financièrement et l’impact que cela aurait sur la santé et les universitaires des athlètes. L’UCLA a déclaré qu’elle s’attendait à récolter entre 60 et 70 millions de dollars par an en revenus de télévision lorsqu’elle rejoindrait le Big Ten pour l’année scolaire 2024-25, soit environ le double de ce qu’elle rapporte de son adhésion au Pac-12.

Ces revenus annuels seraient compensés par environ 10 millions de dollars de nouveaux coûts pour les voyages et le soutien nutritionnel, universitaire et de santé mentale, a déclaré l’université.

Mais les régents ont eu du mal à comprendre ce qui se passerait si UCLA restait dans le Pac-12. Bien que George Kliavkoff, le commissaire du Pac-12, ait exhorté les régents à bloquer la décision de l’UCLA, il n’a pas été en mesure de conclure un accord sur les droits de télévision pour leur fournir une comparaison solide.