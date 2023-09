Alors que les recrues des Canadiens entament le camp, leur chemin vers la LNH n’a jamais été aussi bon

Alors que le camp des recrues des Canadiens est en cours et que la plupart de leurs meilleurs espoirs se rendent à Buffalo pour montrer ce qu’ils peuvent faire dans un environnement compétitif, l’environnement que les Canadiens créent pour qu’ils entrent dans l’organisation mérite d’être examiné.

Et de haut en bas, il semble évident que les Canadiens ont transformé ce qui était autrefois une faiblesse – le développement des joueurs – en une force.

Commençons par un petit instantané du centre d’entraînement des Canadiens à Brossard, mardi. Le même jour où Carey Price donnait une conférence de presse qui marquait la fin de sa carrière, de nombreux joueurs dont la carrière venait tout juste de débuter patinaient pour se préparer au camp.

Juraj Slafkovský était l’un d’entre eux et, vers la fin de l’entraînement, il discutait avec le directeur du développement du hockey des Canadiens, Adam Nicholas. Ils discutaient de quelque chose de spécifique, Slafkovský faisant une sorte de feinte d’épaule, apparemment quelque chose qu’il voulait intégrer dans son jeu.

Les deux se sont finalement déplacés vers le cercle de mise au jeu, Nicholas démontrant un moyen d’ajouter un peu de tromperie dans un tir du point en prenant une passe sous la ligne de but. Au lieu de tirer tout de suite, Nicholas voulait qu’il prenne la passe, qu’il la traîne un peu vers la fente, puis qu’il la tire rapidement. C’est une chose subtile, mais le manque d’espace dans la LNH par rapport à l’Europe est une chose à laquelle Slafkovský a mis du temps à s’adapter la saison dernière, et ceci était un autre exemple de ces ajustements. Faire une passe dans cette zone et simplement tirer la rondelle signifierait plus que probablement que le tir sera bloqué. Changer l’angle, même légèrement, améliorerait les chances que le tir parvienne au filet. Détails.

Quelques minutes plus tard, alors que les joueurs de cette patinoire commençaient à rassembler les rondelles pour sortir de la glace, Nicholas s’est dirigé vers l’autre patinoire de Brossard.

Les choses se terminaient là aussi, mais David Reinbacher – le choix n ° 5 du repêchage de juin – était toujours sur la glace en train de travailler sur les tirs de la ligne bleue. Réussir ces tirs plus régulièrement est quelque chose que Reinbacher avait identifié comme quelque chose qu’il devait améliorer avant même que les Canadiens ne le repêchent.

« Je fais de mon mieux à chaque présence pour créer quelque chose dans la zone offensive, mais je dois y travailler, bien sûr, pour parcourir la ligne bleue, faire passer les tirs et tout ça », nous a dit Reinbacher au match. Combine de recrutement de la LNH en mai. «Je suppose qu’il y a encore beaucoup d’améliorations à faire là-bas, pour voir où se situent mes compétences offensives.

« Mais je suppose qu’il y a là un potentiel. »

C’est là que se développe ce potentiel.

Cela a duré un bon moment. Nicholas a demandé à Reinbacher de tirer d’un pied, de changer l’angle de tir, toutes sortes de choses pour apporter les améliorations que Reinbacher avait lui-même identifiées comme nécessaires avant même de faire partie de l’organisation.

Et il était là, améliorant ces choses.

Mais le plus rassurant concernant Reinbacher, c’était d’entendre ce que les Canadiens comptaient faire de lui.

« Rien n’est définitif, mais le plan jusqu’à présent est de laisser David jouer un peu en Amérique du Nord ici avec le camp des recrues, de l’ajuster, de voir où cela va à partir de là et puis peut-être un peu le camp de la LNH, s’il y a un match, peut-être», a déclaré Jeff Gorton, vice-président exécutif des opérations hockey des Canadiens, lundi, lors du tournoi de golf d’ouverture de la saison de l’équipe. «Mais nous allons prendre cela au jour le jour et prendre la meilleure décision pour lui. Je ne voudrais pas dire qu’il fait ceci, il fait cela, mais si j’étais handicapant, je dirais plus que probablement qu’il retourne en Europe pour jouer une autre année.

« Mais voyons ce qu’il fait, nous lui donnerons un forum ouvert pour qu’il fasse du mieux qu’il peut. »

Cette dernière ligne est importante. Les Canadiens, en tant qu’organisation, semblent beaucoup plus disposés à laisser les choses se dérouler et à juger objectivement ce qu’ils voient que toute autre itération de cette équipe que j’ai couverte, et je couvre cette équipe depuis le début du siècle.

L’entraîneur-chef a beaucoup à voir avec ça.

Martin St. Louis a longtemps été un livre jugé par sa couverture, quelqu’un qui a dû aller au-delà de ses attentes pour prouver qu’il pouvait jouer dans cette ligue parce qu’il était petit. Il s’est retrouvé au Temple de la renommée du hockey.

Cette perspective est importante pour les Canadiens en ce moment en raison du grand nombre d’espoirs intrigants dont ils disposent, un gros volume de joueurs avec beaucoup de potentiel mais sans statut de star infaillible. Nous verrons plusieurs d’entre eux jouer ce week-end à Buffalo, et la direction des Canadiens ainsi que St. Louis et tout son personnel seront également là pour regarder.

Et c’est ce qui rend la réponse de St. Louis lundi lors du tournoi de golf sur Alex Newhook, nouvellement acquis, si pertinente.

« Je ne l’ai pas vu de mes propres yeux en direct, et je sais comment il était utilisé dans le Colorado, et j’étais très prudent avant d’aller regarder une cassette sur lui parce que je veux avoir un regard neuf sur notre environnement », a-t-il déclaré. dit. « Je ne veux pas avoir de premières réflexions basées sur ce qu’il faisait dans un environnement et un contexte que je ne connais pas vraiment. »

Il a dit quelque chose de très similaire l’année dernière à propos de Kirby Dach, arrivé à Montréal dans des circonstances très similaires.

«C’est mon travail, apprendre à connaître l’enfant», a déclaré St. Louis lors du camp d’entraînement l’année dernière. «Donc je ne sais pas encore comment il se voit, je ne suis pas là avec le peu de temps que je suis ici. Mais c’est quelque chose que je vais apprendre, je vais essayer de le comprendre. Nous sommes ici pour entraîner chaque joueur, pour lui donner les ressources dont il a besoin pour être le meilleur possible sur la glace. Je sais que j’en fais partie et je prends ce travail au sérieux. Je veux que mes joueurs se sentent bien dans leur peau. J’ai été impressionné de voir comment il se comporte sur la glace. Son niveau de compétence, ses touches sont vraiment bonnes. Mais je dois apprendre à le connaître.

La même chose s’applique à tous ces jeunes joueurs qui inonderont l’organisation. Et le refus de St. Louis de juger un livre à sa couverture, comme il a été jugé pendant si longtemps, sera d’une valeur inestimable pour identifier qui parmi ce grand groupe pourrait devenir des stars de la LNH.

Dach, un an après sa saison la plus réussie en tant que joueur de la LNH, peut voir les avantages de cette perspective.

« J’ai évidemment regardé Marty jouer en grandissant, et maintenant avoir la chance d’être entraîné par lui est assez spécial », a déclaré Dach lundi. « Il m’a certainement beaucoup aidé l’année dernière, lui et tous les entraîneurs, à retrouver ma confiance, à retrouver mon amour pour le jeu et à me laisser simplement jouer et profiter des choses. »

L’amour du jeu est également un aspect important du développement. Et Saint-Louis semble avoir appris quelque chose à cet égard également.

Lorsqu’on lui a demandé de quels facteurs Slafkovský aurait besoin pour franchir une étape importante lors de sa deuxième saison dans la LNH, St. Louis s’est immédiatement concentré sur son amour du jeu.

« Je pense que la chose la plus importante pour Slaf est, écoutez, il est le premier choix dans l’ensemble, il se met beaucoup de pression, et pour moi, c’est la pression contre le plaisir », a déclaré St. Louis. « Il doit s’amuser là-bas. Il ne peut pas se prendre autant au sérieux. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes, mais il faut qu’il prenne du plaisir. Donc pour nous, nous voulons l’aider autant que possible en temps opportun, mais ce faisant, nous devons faire attention à ne pas tuer sa passion. Parce qu’il aime le jeu. Donc, si nous lui demandons trop et trop tôt et que nous tuons sa passion, lorsque vous tuez la passion de quelqu’un, il cesse de s’améliorer parce qu’il n’aime plus ça.

« Donc, pour nous, nous devons suivre cette ligne en le poussant, en nous assurant qu’il s’amuse et ne tue pas sa passion. »

Pour moi, c’était un peu un aveu de la part de St. Louis que les Canadiens n’ont pas suffisamment entretenu cet amour du jeu la saison dernière. C’est une bonne leçon à apprendre.

À un moment donné la saison dernière, j’ai eu une conversation avec Slafkovský sur les raisons pour lesquelles nous n’avions pas vraiment vu son animal de compagnie bouger avant d’atteindre la LNH, c’est-à-dire rassembler la rondelle le long des bandes droites, se frayer un chemin dans l’enclave avec son coup droit et se dirigera vers un tir au but. La réponse de Slafkovský a été que faire cela dans la LNH signifierait qu’il reculerait peu de temps après. Au fond, il avait peur de l’essayer, et ce n’est pas un bon environnement de développement.

Nous verrons.

Et plus important encore, avec cet afflux de talents en route vers le grand club, se souvenir de cet équilibre entre le plaisir et les fondamentaux auquel faisait référence Saint-Louis ne fera que devenir de plus en plus précieux.

(Photo de Juraj Slafkovský au tournoi de golf des Canadiens : Ryan Remiorz / La Presse Canadienne via AP)