Alors que les récifs meurent à cause du changement climatique, un jardinier de corail en Asie attire une suite

Anuar Abdullah, 61 ans, marche le long de la plage vers une pépinière de coraux où il utilise des fragments de coraux vivants pour en propager de nouveaux. (Rebecca Tan/Le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

ILES PERHENTIAN, Malaisie — Pendant près de quatre décennies, le jardinier de corail a travaillé seul. Deux fois par jour, il sortait en mer, restant sous l’eau aussi longtemps que son approvisionnement en oxygène le permettait. Il a appris les formes et les textures des coraux bien avant de connaître leurs noms latins. Il a étudié les conditions dans lesquelles ils prospéraient – la température de l’eau, l’exposition au soleil, la diversité de la vie marine – et a vu comment la perturbation d’un seul de ces facteurs pouvait entraîner une mort massive. Il s’est consacré à faire revivre les récifs, mais pendant longtemps, personne n’a voulu le rejoindre. Les habitants ont chuchoté à propos de l’instructeur de plongée excentrique qui passait ses jours libres dans l’eau, qui parlait aux coraux comme s’ils étaient des gens.

“Tout le monde pensait que j’étais stupide”, a déclaré Anuar Abdullah, 61 ans. “Mais je savais que je faisais la chose la plus importante au monde.”

Anuar Abdullah attrape un tour à un endroit appelé “Shark’s Point” au large des îles Perhentian où les habitants disent que les conditions d’un récif corallien se sont détériorées. (Vidéo : Rebecca Tan/The Washington Post)

Abdullah a passé toute sa vie d’adulte à restaurer les récifs coralliens, travaillant jusqu’à récemment dans l’obscurité – et parfois dans la pauvreté. Dans un monde qui perd rapidement ses récifs à cause du changement climatique et des dommages environnementaux, il apparaît maintenant comme un expert de plus en plus influent sur la façon de les faire revivre. Les gouvernements et les centres de villégiature sont venus appeler, lui demandant s’il pouvait aider avec les récifs perdus à cause des catastrophes naturelles et du surtourisme. Les banques et les entreprises ont tendu la main, demandant à parrainer ses projets à travers l’Asie du Sud-Est.

Abdullah n’a pas de doctorat en biologie marine ni de laboratoire de recherche, et il méprise la science qu’il juge “inutile à l’humanité”. Il est inflexible en ce qui concerne les méthodes qu’il a perfectionnées au cours de sa vie. Et il s’identifie avant tout à un jardinier.

L’aspirante “usine de corail” restaure les récifs détruits par le changement climatique

Son curriculum vitae n’est peut-être pas conventionnel, disent les observateurs, mais il possède un type d’expertise pratique qui gagne en popularité à mesure que les gens recherchent des moyens concrets et accessibles d’agir contre le changement climatique. Au cours de la dernière décennie, des milliers de personnes ont voyagé du monde entier pour apprendre d’Abdullah comment faire pousser des coraux, certains ont finalement quitté leur emploi pour rejoindre ses projets à plein temps. Avec ses quelque 700 bénévoles actifs, dit-il, il a déjà ravivé environ 125 acres de récifs coralliens.

En 2017, le gouvernement thaïlandais a demandé à Abdullah de lancer le réhabilitation de l’une de ses plus célèbres attractions touristiques, Maya Bay, qui avait perdu la moitié de sa population corallienne après des années de tourisme débridé. Les visiteurs ont été tenus à l’écart du site pendant trois ans tandis qu’Abdullah dirigeait une équipe de 120 personnes, dont du personnel du Département thaïlandais des parcs nationaux, pour planter de nouveaux coraux.

En 2021, après que le typhon Rai a détruit l’île de Cebu aux Philippines, un groupe de stations balnéaires a demandé à Abdullah s’il pouvait sauver ce qui restait des récifs coralliens du littoral. Et plus tôt cette année, Abdullah a lancé un nouvel effort avec des responsables et des entreprises égyptiennes pour construire la plus grande pépinière de coraux subtropicaux au monde en mer Rouge. Il y a eu une présentation sur la pépinière au sommet des Nations Unies sur le changement climatique, COP27 ce mois-ci, mais Abdullah n’y a pas assisté.

Il déteste les conférences, dit-il. Et il avait du travail.

Un après-midi récent, Abdullah a enfilé sa combinaison de plongée et a pataugé dans les eaux chaudes et peu profondes au large de Perhentian Kecil, la plus petite des deux îles près de l’État côtier de Terengganu en Malaisie. L’île se trouve carrément à l’intérieur du triangle de corail, une partie de l’océan Pacifique qui contient 75 pour cent des espèces de coraux dans le monde. Les habitants disent que les coraux de cette baie particulière étaient autrefois si abondants qu’il était impossible de marcher sur le fond marin. Mais ils sont morts maintenant, échoués sur la plage en tas de carcasses blanches.

Le corail de cette crique était autrefois si abondant qu’il était possible de marcher sur le fond marin, disent les habitants. Mais la plupart de ces coraux sont morts ces dernières années. (Vidéo : Rebecca Tan/The Washington Post)

Presque tous les matériaux qu’Abdullah utilise pour la restauration proviennent directement de l’océan.

Pour construire ses pépinières, il n’utilise pas de tuyaux en acier ou de blocs de béton – qu’il ne peut pas se permettre – et rassemble à la place des roches du fond marin, les empilant pour qu’elles ne soient pas renversées par les courants. Alors que d’autres groupes de restauration de coraux peuvent compter sur un laboratoire pour «fragmenter» le corail vivant qui est à son tour utilisé pour la croissance, il recherche des morceaux de corail cassés dans les récifs existants et les fixe aux rochers à l’aide de colle résistante à l’eau et respectueuse des animaux. Lorsqu’il a besoin d’autres matériaux, il commence par nettoyer la plage à la recherche de déchets. Il a fabriqué des radeaux à partir de bois flotté et récupéré de vieilles bouées et des cordes de pêche abandonnées.

À Perhentian, il travaille au développement d’une pépinière qui permettrait de repeupler la baie d’ici quatre ans.

Les océans se réchauffent plus vite que jamais. Voici ce qui pourrait arriver ensuite.

Se penchant pour ramasser un rocher où il avait apposé un fragment de corail quelques semaines plus tôt, il murmura : « Mon petit acropora.

Abdullah plissa les yeux, ses yeux gris et son visage ridé et coriace après des années au soleil. Il a cherché des signes indiquant que les fragments se soudaient à la roche et commençaient à se développer.

« Ma petite stylophore », continua-t-il en inclinant le rocher vers le soleil pour examiner un autre fragment. “Comment ça va aujourd’hui?”

Né à Terengganu, Abdullah a été envoyé vivre dans une famille d’accueil après la mort de ses deux parents à l’âge de 6 ans. Les couvre-feux étaient strictement appliqués dans la famille d’accueil, mais il a volé des voyages au bord de la mer quand il le pouvait. L’océan, se souvint-il, ressemblait à la liberté.

Dans les années 1980, Abdullah s’est installé à Perhentian en tant qu’instructeur de plongée et est devenu obsédé par les coraux. Il a passé deux décennies à expérimenter comment les cultiver dans l’océan, en aliénant la plupart de ses amis, en divorçant de sa femme et en se mettant presque en faillite, se souvient-il.

En 2006, il a trouvé le succès avec son approche low-tech et abordable et, exalté, l’a partagée avec une université locale. Les professeurs, disait-il, se moquaient de sa grammaire.

En tant que domaine, la restauration des coraux a été cloisonnée, divisée entre les scientifiques et les chercheurs d’un côté et les praticiens et les « bricoleurs » de l’autre. Pendant longtemps, de nombreux scientifiques ont eu un “syndrome de la tour d’ivoire” qui privilégiait la théorie à l’application, a déclaré David Suggett, professeur de biologie marine à l’Université de technologie de Sydney. “Les questions que nous posions, d’un point de vue scientifique, n’étaient pas toujours tout à fait justes – ou utiles”, a ajouté Suggett. “Mais ça change.”

Face à des catastrophes comme le blanchissement massif de la Grande Barrière de Corail en Australie, les scientifiques recherchent l’expertise de praticiens – moniteurs de plongée, voyagistes, pêcheurs locaux – qui connaissent les récifs de leur région mieux que quiconque. Pour amasser le « pouvoir humain » nécessaire pour faire revivre les récifs à grande échelle, a déclaré Suggett, il y a aussi maintenant un appétit pour les solutions low-tech.

“C’est une science accessible”, a déclaré Heidi Martinez, 29 ans, chercheuse en biologie qui s’est portée volontaire pour le projet Maya Bay. Regarder des fragments de corail se transformer en petits bulbes est un sentiment «magique», a-t-elle ajouté. “Et ça rend les gens accros.”

Mais alors même qu’Abdullah prend de l’importance, il sait que le domaine de la restauration des coraux évolue autour de lui. Il existe des entreprises à but lucratif avec des millions de dollars de financement qui utilisent de nouvelles technologies pour exploiter des « usines de corail ». Il y a une pression parmi les instituts de recherche pour établir des normes d’accréditation qui réglementeraient la façon dont la restauration est effectuée dans le monde entier et soumettraient des opérations comme celle d’Abdullah à des évaluations. Le débat est intense sur la question de savoir si cela en vaut la peine, étant donné que de nouveaux récifs pourraient encore être tués par le réchauffement climatique.

Les scientifiques se précipitent pour sauver des arbres vieux de 1 000 ans au bord de la mort

Ce sont des questions épineuses qui, pour Abdullah, ne font qu’éloigner du temps ce qu’il veut faire, c’est-à-dire planter autant de coraux que possible – et amener d’autres à le rejoindre.

Son «armée de jardiniers» comprend des personnes comme Sharifah Noor Ridzwan, 39 ans, propriétaire d’un magasin de plongée à Perhentian qui a suivi son cours de propagation de corail alors qu’elle était enceinte de sept mois. Et Sebestian Jungo, 40 ans, qui a récemment quitté son emploi de fonctionnaire en Suisse et a déménagé à Perhentian pour aider à construire la pépinière de corail.

“Pendant si longtemps, j’ai fait partie du problème”, a déclaré Jungo, torse nu et pieds nus sur l’île, “Enfin, maintenant, je peux faire partie de la solution.”

La saison de la mousson sur Perhentian commence en novembre, apportant des pluies torrentielles et des vents violents. À l’exception de quelques habitants d’un village de pêcheurs, la plupart des gens quittent l’île pour au moins quelques mois. Abdullah prévoit de rester.